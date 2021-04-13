Грузия модернизирует штурмовики Су-25

В Грузии еще один модернизированный самолет Су-25 успешно выполнил послеремонтный испытательный полет. Об этом сообщили в министерстве обороны страны. Модернизация авиапарка – один из приоритетов оборонного ведомства. Испытательный полет первого отремонтированного Су-25 состоялся 6 марта.