Грузия модернизирует штурмовики Су-25
В Грузии еще один модернизированный самолет Су-25 успешно выполнил послеремонтный испытательный полет. Об этом сообщили в министерстве обороны страны. Модернизация авиапарка – один из приоритетов оборонного ведомства. Испытательный полет первого отремонтированного Су-25 состоялся 6 марта.
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