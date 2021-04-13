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Грузия модернизирует штурмовики Су-25

Грузия модернизирует штурмовики Су-25
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Грузия модернизирует штурмовики Су-25

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В Грузии еще один модернизированный самолет Су-25 успешно выполнил послеремонтный испытательный полет. Об этом сообщили в министерстве обороны страны. Модернизация авиапарка – один из приоритетов оборонного ведомства. Испытательный полет первого отремонтированного Су-25 состоялся 6 марта.

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