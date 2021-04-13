В Намахванском ущелье ждут Ираклия Гарибашвили

Противостояние вокруг Намахванской ГЭС поднимается на новый политический уровень. Протестующие заявляют, что будут вести переговоры только с премьер-министром. Между тем, оппозиция предпочла пока дистанцироваться от проекта.

После вчерашнего разгрома полицией палаточного городка «защитники рионского ущелья», как именуют себя протестующие, в течение дня безуспешно пытались вернуться в ущелье. Сегодня у блокпоста возле Гуматской ГЭС в семи километрах ниже по течению Риони под проливным дождем митинговали сотни людей. Основные требования остались прежними: аннулировать разрешение на строительство, выданное для Намахванского каскада, и все другие документы, подписанные между правительством Грузии и компанией ENKA по его строительству.

По словам гражданского активиста Варлама Голетиани, ситуация не разрядится до снятия блокпостов:

«Сейчас мы протестуем против беззакония, так как местных жителей ограничивают в свободе передвижения по долине. Мы мирными средствами будем блокировать дорогу до тех пор, пока нам не разрешат свободно по ней передвигаться».

Назначенный грузинским правительством директор ENKA Мераб Ломинадзе предложил активистам в спокойной обстановке провести дискуссию, не отвлекаясь на политический подтекст.

«Если это вопросы, связанные с окружающей средой, сейсмологией, социальным пакетом, то это вопросы к нам, а не к государству. Но, если они желают внести политический мотив в повестку дня, то мы ничего не сможем сделать. Этим объясняется то обстоятельство, что Варлам Голетиани и его окружение не хотят вместе с нами вникать во всех технические детали», – заключил Мераб Ломинадзе.

Протестующие считают, что готовы разговаривать только на уровне премьера, так как после вытеснения протестующих из ущелья и установки там блокпостов некоторые силы преднамеренно пытаются перенести протест в политическое русло. Участники протеста напомнили про случай, когда прибывшая на переговоры глава Минэкономики Натия Турнава фактически сорвала переговоры, спешно покинув место встречи. Директору компании ответил один из лидеров протестного движения Варлам Голетиани:

«Нам предлагают подискутировать люди, которые ничего не решают. Да, есть темы, которые касаются вас, но, кроме них, есть вопросы передачи в собственность земли и законности договоров, заключенных с компанией. Эти темы не находятся в вашей компетенции, и просим вас, не пытайтесь вести демагогию, и вводить в заблуждение общественность».

Некоторые оппозиционные политики считают, что градус полемики достиг опасной черты, призвав премьер-министра Ираклия Гарибашвили лично возглавить диалог с протестующими. С заявлением на сегодняшнем пленарном заседании выступил Леван Иоселиани:

«Я предлагаю премьеру отправиться в ущелье после выздоровления. Он должен взять на себя ответственность за решение этого вопроса, так как если протест примет широкие формы, будет нанесен вред не только власти, но и государственным интересам Грузии».

В свою очередь, «Европейская Грузия» обращает внимание на ограничение свободы собраний и выражения мнений, гарантированных Конституцией Грузии:

«Движение против Намахванской ГЭС уже вышло за рамки диалога о целесообразности строительства в ущелье Риони, и теперь касается ограничения основных прав человека. Безответственный и склонный к опасным провокациям режим Иванишвили своими неконституционными действиями подводит страну к опасной черте», – говорится в заявлении партии.

Утверждение проекта Намахванской ГЭС с самого начала обходило закон, убежден представитель «Зеленой Альтернативы» Ираклий Мачарашвили.

«Правительство Грузии подписало соглашение с ENKA, специальным постановлением от 21 ноября 2019 года передав земли компании в бессрочное владение до того, как были выданы разрешения на строительство каскада Намахванского гидроузла. Признаки коррупции проявляются на всех уровнях, и совершенно очевидно, что раздельное рассмотрение вопросов передачи земли, экономических, экологических и социальных вопросов является преднамеренной демагогией, к которым прибегают заинтересованные группы, поддерживающих намахванский проект. Таким образом, власти стали заложниками своих же действий, и всем очевидно, что процесс выдачи разрешений на строительство были проведены предвзято и с нарушениями», – заявил эксперт.

Получат ли жители долины поддержку политических партий, расширят ли они протестное пространство и превратятся ли протесты против ГЭС в масштабную борьбу против ограничения основных прав человека, прояснится в ближайшие дни.