«Дискуссия» об Абхазии, без абхазов

Вчера днем мне попалась на глаза публикация одного из грузинских интернет-изданий «Абхазия – это Грузия» – эксперты провели встречу в формате Международной научной конференции». Читать текст в тот момент, а уж тем более смотреть и слушать четыре с половиной часа видеоотчет об упомянутой конференции не было времени, а к вечеру сразу двое фейсбучных друзей прислали в «личку» эту публикацию. Один из них – с припиской «Особенно умилил предпоследний абзац».

В тексте сообщается, что 11 апреля 2021 г. по инициативе Кавказского международного центра исследования геоистории и геополитики, президент которого Гурам Мархулиа был ведущим мероприятия, совместно с Сухумским государственным университетом в онлайн-режиме провели Международную конференцию – «Абхазия – это Грузия». В этой конференции, «уникальной по целям проведения и составу участников», как пишут авторы текста, приняли участие директор института кавказоведения Академии наук Азербайджана Муса Гасымли, руководитель кафедры Академии госуправления при президенте Азербайджана Намик Алиев; азербайджанский политолог Араз Гурбанов; госсоветник первого класса, доктор политических наук Татьяна Полоскова и доктор исторических наук, Олег Кузнецов (Российсская Федерация); политолог Авраам Шмулевич (Израиль); профессор Сулев Валдма (Эстония), доктора исторических наук, профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко: Олег Купчик, Олег Машевский, Таран Макар (Украина); экс-омбудсман Молдовы Аурелия Гругориу. Грузию на конференции представляли председатель функционирующего в Тбилиси Верховного совета Абхазии (его в Грузии называют «легитимным»), доктор исторических наук Джемал Гамахария, ректор функционирующего в Тбилиси Сухумского госуниверситета Зураб Хонелидзе, профессор этого университета Зураб Папаскири и много других.

Далее цитирую (с сохранением особенностей правописания): «Участники конференции на фоне последних событий в Азербайджане и восстановления контроля над большой частью оккупированной Арменией территорий Нагорного Карабаха, подробно осветили Абхазскую проблему. Все выступающие однозначно сошлись во мнении, что Абхазия – исторически всегда была частью единого Грузинского политико-государственного и этнокультурного мира и любое посягательство на территориальную целостность Грузии, также как и других суверенных государств – Украины, Молдовы является грубым нарушением международного права. Была подчеркнута «руководящая и направляющая роль» Российской федерации в разжигании и поддержке агрессивного сепаратизма в постсоветском пространстве. Было отмечено, что поощрение и тем более неприкрытое военное обеспечение охраны «государственного суверенитета» Абхазии и т.н. «Южной Осетии», а также других непризнанных образований (Приднестровье, ДНР, ЛНР), навредила самой России и нанесла огромный ущерб ее международному авторитету. В этом плане особо была отмечена позиция российских участников конференции, которые решение Кремля о признании «независимости» Абхазии и т.н. «Южной Осетии» в августе 2008 г. назвали волюнтаристским и в корне ошибочным; с воодушевлением была встречена аудиторией и постановка вопроса с их стороны о незамедлительном отзыве злополучного (для самой России в том числе) «признания» «независимости» мятежных анклавов Грузии».

Не знаю, какое отношение к Абхазии и Южной Осетии имеет слово «анклав» (часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства); неужели именно таково представление о нем перечисленных докторов наук?

Переславший мне по Фейсбуку публикацию житель Абхазии, русский по национальности, которого «особенно умилил предпоследний абзац», имел в виду, восторженные слова про позицию российских участников конференции, меня же «умилил» следующий, последний абзац текста: «Участники конференции договорились о продолжении дискуссии по актуальным вопросам данной проблематики».

Что же это за «дискуссия» такая, когда уже по самому составу ее участников мало-мальски информированным наблюдателям становится предельно ясно, что тут будет «игра в одни ворота»? Эта мысль нашла отражение в первом же интернет-комментарии к публикации: «Собрались сторонники Грузии, что еще можно было ожидать? Конечно, все сошлись в одном, оппонентов-то не было!».

Естественным образом в голову приходит вопрос: почему же организаторы конференции не пригласили участвовать в ней абхазских историков – как имеющих непосредственное отношение к предмету обсуждения? Ведь в прессе когда-то бушевала их полемика с грузинскими коллегами по этому и схожим предметам.

Впрочем, по трезвому рассуждению данный вопрос представляется наивным: даже если подобное захотели и удалось бы организовать, тут заранее известны почти все аргументы, которые в ходе встречи прозвучали бы. Ибо они уже тысячи раз звучали на протяжении более трех десятилетий, после того, как горбачевская перестройка «открыла шлюзы» гласности.

Можно заглянуть и в более отдаленное прошлое. В 1907 году вышла брошюра «Абхазия – это не Грузия». Причем всего за тридцать лет до этого, в сентябре-ноябре 1877 года, в статье «Кем заселить Абхазию», опубликованной на русском языке нескольких номерах газеты «Тифлисский вестник» известный грузинский публицист Якоб Гогебашвили писал: «Мы высказали мысль, что всего удобнее, справедливее и лучше предоставить мингрельцам, ближайшим соседям Абхазии, колонизовать эту страну, покинутую большинством своих жителей», и вот уже надо было оспаривать то, что Абхазия – это якобы Грузия… Примечательно, что в середине 90-х годов прошлого века одним из первых изданий, осуществленных только что учрежденной Международной ассоциацией абхазо-абазинского (абаза) народа, стало переиздание в сухумском Доме печати этой брошюры.

Совсем недавно, в прошлом месяце, всплеск интереса к этим речевкам – «Абхазия – это Грузия» и «Абхазия – это не Грузия» – вызвала скандальная история, когда молодая абхазка, живущая в Сухуме, выложила в соцсетях видео, на котором она выкрикивает первую из них. Судя по некоторым первым комментариям на это в грузинском интернет-сообществе, там возникла надежда поднять эту девушку, что называется, на пьедестал, сделать из нее героиню борьбы «против российской оккупации» и «за возвращение Абхазии в лоно матери-Грузии». Но надежда эта вскоре угасла, когда стало очевидным, что поступок Алены Тания абсолютно не отражал ее «убеждений», а был вызван исключительно желанием «хайпануть» и неспособностью прогнозировать последствия сделанного.

Вообще же у абхазов, особенно после реальной попытки их ассимиляции в середине прошлого века, когда их объявляли «грузинским племенем», несмотря на всю разность языков, фраза «Грузия – это Абхазия» ничего, кроме недоумения и возмущения не вызывала. Помню, как во второй половине лета 1989 года известный абхазский поэт Таиф Аджба принес мне, работавшему тогда в газете «Советская Абхазия», маленький текст под заголовком «Яблоня – это не груша», в котором он протестовал против покушений на абхазскую идентичность. Поверьте, в раскаленной общественно-политической атмосфере в Абхазии после грузино-абхазских столкновений 15-16 июля того года, опубликовать под своей фамилией текст даже такого, казалось бы, безобидного содержания, было поступком немалого мужества. Эта его заметка была вскоре напечатана в подборке читательских писем (тогдашний редактор газеты шел на публикацию таких подборок, в которых «для баланса» на 1-2 писем «с абхазской точкой зрения» приходилось 1-2 – с грузинской… Трагическая судьба Таифа Адба известна всем в Абхазии: через несколько недель после ввода в Сухум войск Госсовета Грузии в августе 1992 года за ним в его квартиру на Новом районе пришла группа грузинских гвардейцев и увела в неизвестном направлении. С тех пор его больше никто не видел. А ведь он был детским, в основном, поэтом, от политических схваток был, в общем-то, далек… И лишь совсем недавно мне пришло в голову предположение: а не могли ли прийти за ним по наводке какого-то читателя «Советской Абхазии», затаившего на него злобу после той маленькой заметки? Этого мы, конечно, никогда уже не узнаем, но и исключать это стопроцентно нельзя.

После скандала с Аленой Тания обострилась грузино-абхазская перепалка в соцсетях. Как-то одна грузинская пользовательница в ходе полемики, за неимением, видно, более развернутых аргументов, написала: «Абхазия – это Грузия, и точка». Абхазская ей возразила: «Абхазия – это не Грузия, а Абхазия». Та снова: «Абхазия – это Грузия!». Кто-то решил пошутить, обращаясь к ней: «А вы напишите здесь эту фразу 10 миллионов раз, вдруг от этого что-то изменится». Словом, это было бы смешно, когда бы ни было так грустно.

Ну, а если поднять уровень дискуссии до более серьезного? За последние десятилетия, повторюсь, все основные аргументы в грузино-абхазской полемике изучены, как ходы в шахматных партиях – каталонском начале, защите Каро-Канн, ферзевом гамбите… Сформулирую лишь некоторые.

Когда грузинская сторона заявляла: «Какое право вы, абхазы, имеете требовать отделения от Грузии, если по переписи 1989 года вас в Абхазии живет в два с половиной раза меньше, чем грузин?», с абхазской стороны обычно звучало: «Вот и мы как раз об этом! Если по переписи 1886 года, уже спустя годы после катастрофы махаджирства, абхазов в Абхазии оставалось 59 процентов населения, грузин же, включая мегрелов, было всего четыре процента, а затем эта цифра весь век росла и росла, то мы опасаемся в составе Грузии неизбежного продолжения этого процесса».

В ответ на реплику абхазов, что никому не придет в голову утверждать: «Польша и Финляндия – это Россия» – на основании того, что они более века входили в состав Российской империи, звучит: «Но ведь это же совсем другое! И разве Чувашия, Мордовия, Калмыкия – не Россия?». Ответная реплика: «Полиэтнических государств в мире много, и если чуваши, мордва и калмыки не видят смысла в отделении и считают, что они – Россия, то так оно и есть».

Если абхазские историки цитируют Якоба Гогебашвили, который призывал заселять Абхазию мегрелами, то грузинские напоминают про другие исторические отрезки, скажем, когда восточная часть Абхазии подчинялась Мегрельскому княжеству, или когда правила царица Тамара…

Абхазы же вспоминают про девятый век, когда абхазские цари подчинили грузинские земли. Ну, а если попытаться докопаться до самых «корней», до вопроса, кто «первым ступил босыми ногами на эту благодатную землю у моря»? Хотя сам я и не считаю этот вопрос столь уж важным в грузино-абхазском урегулировании, но все же… Пару месяцев назад один абхазский интернет-пользователь выложил интересную подборку цитат из работ известных грузинских историков. Приведу три:

«...Многочисленные абхазо-адыгские племена в древнейшие времена обитали не только на своих нынешних территориях, но занимали всю Колхиду, часть малой Азии и другие места... Еще в V-III тысячелетии до н.э. на территории Западного Закавказья бытовали абхазо-адыгские племена...». (О.М.Джапаридзе. «К этнической истории грузинских племен по данным археологии»., Тбилиси, 1976 г., стр.265-291.)

«... Грузины и их сородичи с давних пор покидали Малую Азию для переселения на север, в Закавказье, в котором грузинские племена и обосновались. По археологическим данным, до появления в Закавказье грузин страна была заселена различными племенами (абхазо-адыгов и нахско-дагестанцев)…». (И.А.Джавахишвили. БСЭ. том XIX. М., 1930 г., стр.558.)

«... на территории Западной Грузии картвельским племенам предшествовали абхазо-адыгские племена.... мигрировавшие занские (мегрельские и чанско-лазские) племена оседали на территории, где бытовала абхазо-адыгская речь...». (А.С.Чикобава. Соч., том II. Тбилиси. 1958г., стр. 263.)».

Я и раньше читал о том, что Арнольд Чикобава, изучая топонимику районов Западной Грузии, пришел выводу, что в ней нашла отражение абхазо-адыгская лексика, но сейчас это дано в подборке, со ссылками. И вот о чем подумалось: эти выдающиеся ученые занимались наукой, и им не приходило в голову как-то корректировать свои выводы. А вот живи они сейчас, когда история политизируется и кладется в основу этнической борьбы, решились бы на публикацию этого? А если бы решились, не подверглись бы закидыванию сырыми яйцами?

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