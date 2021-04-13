Дело Ники Мелия: залог потерял актуальность

Острую реакцию в адрес грузинского правосудия и властей вызвало решение Тбилисского городского суда оставить в предварительном заключении лидера «Нацдвижения» Нику Мелия. Уже второй месяц его пребывание под стражей вызывает критику западных партнеров, а вопрос освобождения Мелия стал камнем преткновения в процессе разрешения политического кризиса в стране при посредничестве Евросовета.

«Передавай привет Чинчаладзе, генацвале!», – фамильярно обратился лидер «Нацдвижения» Ника Мелия к судье Нино Чахнашвили после того, как она удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры продлить срок его предварительного заключения. Глава апелляционного суда Михаил Чинчаладзе для оппонентов власти – имя нарицательное, олицетворяющее клановость и политизированность всего грузинского правосудия времен правления «Грузинской мечты». Приветом судье Чинчаладзе Мелия не ограничился, и пока Чахнашвили удаляла его из зала суда, он еще несколько раз успел прокричать: «Ты рабыня, рабыня, рабыня Чинчаладзе!».

Не менее эмоционально отреагировали на решение судьи и находившиеся в зале суда соратники Мелия. Они были возмущены тем, что после двух месяцев предварительного заключения его оставили под стражей, невзирая на призывы западных партнеров.

Не только сегодняшнее решение, но и само дело Мелия оппоненты власти считают политизированным. Он обвиняется в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента 20-21 июня 2019 года. За этой датой с тех пор закрепилось устойчивое название – «Гавриловская ночь». А Нику Мелия стали называть личным узником Гаврилова и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Оппозиционер Гиги Угулава убежден, что сегодняшнее решение принималось политсоветом правящей силы. Эмоций он не скрывал:

«Вот та Фемида, что стояла с завязанными глазами позади судьи, и та открыла глаза и плюнула ей в лицо, – такие позорные дела она там творила! Это не был судом, даже элементарные правила не соблюдались, чтобы создать хоть какую-то видимость справедливости в глазах народа. Это катастрофа!»

Еще один лидер «Нацдвижения», Хатия Деканоидзе, рассказала о дальнейших планах бойкотирующей парламент оппозиции. Там рассчитывают, что ситуацию смогут спасти лишь усилия западных партнеров. Уже в конце апреля ожидается приезд министров иностранных дел из шести европейских стран, ждут и решения председателя Евросовета Шарля Мишеля после провала 31 марта второго раунда переговоров между оппозицией и правящей силой при участии спецпосланника Кристиана Даниельсона.

«Вот и в этом контексте (решения суда) место Грузии в евроатлантическом пространстве сужается. Наши друзья это понимают и сделают все, чтобы послания для власти были более доходчивыми. Мы, в свою очередь, будем работать в двух направлениях: подготовки к широкомасштабной акции протеста 15 мая и интенсивного сотрудничества с нашими партнерами», – сказала Хатия Деканоидзе.

От критики оппонентов отмахнулись в «Грузинской мечте». Власть следует букве закона, напомнил сегодня вице-спикер Гия Вольский:

«Неудивительно – закон должен быть исполнен. Наши оппоненты считают, что исполнение закона противоречит их идее. А идея состоит в следующем: не существует закона, государственных структур, которым они должны подчиняться».

При этом представители «Грузинской мечты» напомнили, что Ника Мелия был арестован из-за того, что отказался платить залог. Сам Ника Мелия уверен, как он сегодня написал в соцсети, что его оставили в заключении, чтобы сделать предметом торга на предстоящем раунде переговоров.

Но так не считают представители «Грузинской мечты», напоминающие, что вопрос освобождения Мелия, как и тему досрочных выборов (на чем настаивает оппозиция), они не будут рассматривать и на предстоящем раунде, дата которого пока не известна.

Ожидается, что в конце апреля в Тбилиси начнут съезжаться министры иностранных дел шести европейских стран. Не дожидаясь их приезда, сегодня пять ведущих правозащитных НПО направили письмо американским сенаторам с призывом активнее подключиться к усилиям ЕС в процессе разрешения политического кризиса. В этом письме также отмечается, что дело Ники Мелия и еще одного заключенного - совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа, освобождения которого так же требует оппозиция, содержат признаки политического преследования.

Письмо грузинских правозащитников в Вашингтон совпало с визитом в США председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Оттуда он собирается в Брюссель для встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Но на фоне сегодняшнего решения суда оставить лидера крупнейшей оппозиционной партии

Нику Мелия в заключении, оппоненты власти и многие наблюдатели сомневаются, что Кобахидзе сможет рассеять сомнения западных партнеров в вопросе политизированности грузинского правосудия, и не только.