Елена Гварамия: «Такие отключения - это грубое нарушение прав потребителей»

Общество защиты прав потребителей Абхазии готовит коллективный иск к госкомпании «Черноморэнерго» от граждан, у которых из-за отключений электроэнергии и перепадов напряжения в сети сгорела бытовая и производственная техника. О проблемах, вызванных энергетическим кризисом, и перспективах их разрешения рассказала директор общества Елена Гварамия.

– Елена, скажите, кто к вам обращается и с чем?

Из-за постоянных отключений электричества начали происходить поломки той или иной техники. Но, несмотря на все это, наши предприниматели и граждане платят налоги, платят за свет

– Из-за постоянных отключений электричества начали происходить поломки той или иной техники. Люди начали массово мне звонить и писать заявления, жалобы у них такого характера, что ломается техника: «летят» микроволновки, стиральные машины, холодильники. По жалобам я разделила людей на две категории. Одна категория – это обращения обычных граждан, другая – это индивидуальные предприниматели, которые несут колоссальные убытки. У них выходят из строя печи, холодильники, другое оборудование. Вот передо мной лежит заявление, я читаю, написано, что испортился холодильник, он не дешевый, стоит 50 тысяч рублей. Ремонт мотора, который у них сгорел из-за перепадов напряжения, обходится в 20 тысяч рублей. Но они же должны свои семьи кормить, а как им это делать, если они несут сегодня такой колоссальный ущерб? Помимо предпринимателей обращаются и обыкновенные потребители с заявлениями разного характера. У одной женщины из села Владимировка, например, сгорел теплый пол. Она – раковая больная, звонит мне и плачет. Спрашивает: «Что мне делать? Мне осталось мало жить, а я в холоде сижу. Когда свет отключают, печи не работают, и сразу становится холодно, а пол давал мне тепло, я могла хотя бы час посидеть, пока свет не включат. А сейчас я дома сижу в валенках». Но, несмотря на все это, наши предприниматели и граждане платят налоги, платят за свет.

– А сколько у вас на данный момент уже таких заявлений?

– У нас 50 заявлений, которые лежат у меня на столе, но будут еще доносить, потому что люди спрашивали, в какой форме их писать, к кому обратиться? Около ста таких заявлений у нас сейчас на руках.

– У вас есть юрист, который вам помогает и как он оценивает перспективы коллективного иска?

Во всем мире таких отключений нет, это грубое нарушение прав человека и прав потребителей. Может, они возместят им ущерб, который наносится на данный момент?

– Во всем мире таких отключений нет, это грубое нарушение прав человека и прав потребителей. Я хочу, чтобы мы приняли обоюдное решение с СУЭС (Сухумское управление электросетей) и «Черноморэнерго», чтобы они тоже рассмотрели наши заявления. Может, они возместят им ущерб, который наносится на данный момент? А перспективы и надежда всегда остаются. Мы надеемся, что, может быть, мы в досудебном порядке решим этот вопрос: будут ли они возмещать ущерб согласно закону о защите прав потребителя? Мы надеемся, что доведем это дело до ума. И, конечно же, мы должны провести экспертизу, по какой причине все-таки эти поломки происходят.

– Скажите, Лена, каким образом потребители или индивидуальный предприниматель может подтвердить или доказать, что его бытовая техника сломалась в результате перепадов напряжения или отключений?

Если эта независимая экспертиза подтвердит, что поломка связана с перепадами напряжения, это заключение уже будет решающим

– Согласно заявлениям, которые ко мне сейчас поступают, люди не ждут помощи от кого-либо. Они обращались в мастерские, сами мастера проводят экспертизу. После того, как они осмотрят технику, они говорят, что поломка произошла по вине того, что был перепад напряжения. Но если эта экспертиза не удовлетворит какую-либо сторону, есть еще независимая экспертиза. Если эта независимая экспертиза подтвердит, что поломка связана с перепадами напряжения, это заключение уже будет решающим.

– Как это оформляется?

– Наши мастера, если у них есть лицензии, должны написать на бланке и указать причину, поставить число, когда к ним обратился гражданин, и поставить подпись. Это будет свидетельствовать о том, что он произвел ремонт и причиной ремонта был все-таки перепад в электросети.

– У вас еще нет предварительной оценки ущерба по тем заявлениям, с которыми люди к вам обратились?

– Вы знаете, я весь материал еще не посчитала, но приблизительно до миллиона рублей, думаю, точно будет на данный момент.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия