Грузия в Индексе паспортов: 50-е место и 116 безвизовых стран

Количество безвизовых направлений для граждан Грузии выросло за 11 лет с 56 до 116. Об этом говорится в отчете компании Henley & Partners.

В обновленном Индексе паспортов мира на второй квартал текущего года Грузия занимает 50-е место в мире. Граждане страны формально могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 116 стран. Этот показатель не изменился с октября прошлого года, правда тогда Грузия была на 49-м месте.

Россия прибрела безвизовый доступ к Ираку и Оману и переместилась на две позиции в рейтинге (48-е место) с возможностью путешествовать с российским паспортом по 118 направлениям без визы.

Украина поднялась в рейтинге на шесть позиций и занимает 35-е место с возможностью путешествовать без визы или визой по прибытии в 136 стран мира. В период с января по март 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.

Самый влиятельный паспорт в мире – японский. Для граждан Японии открыты границы 193 стран мира. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).

«Всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещения граждан между странами снова станут обычным явлением», – говорится в пресс-релизе Henley & Partners.