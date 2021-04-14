Адгур Гопия: «Я их спрашиваю, как нам дальше жить, а они говорят, что денег нет»

Абхазские пенсионеры, которые не получают российскую пенсию и живут на одну абхазскую (размером в 2500 рублей в месяц), не получили ее еще за март. Руководство Пенсионного фонда Абхазии объясняет проблемы пандемией и недополученными отчислениями. Там надеются, что к концу апреля сумеют рассчитаться за март, а стабилизировать ситуацию обещают во втором полугодии.

В Абхазии на конец года было более 47 тысяч пенсионеров, из них 8590 человек не получают российские пенсии и живут только на абхазскую. По данным Пенсионного фонда в 2021 году их число возрастет до 12 тысяч человек.

Адгур Гопия живет в г. Ткуарчал, он инвалид детства, российской пенсии у него нет. Несмотря на крохотный размер своей пенсии, он очень расстраивается, что не может получить ее вовремя:

«Я сегодня обращался в Пенсионный фонд Абхазии, они до сих пор не выплатили нам пенсию за март месяц. Они мне сказали, что денег нет. Я спрашиваю их, как нам дальше жить и быть, они сказали мне, что ничего не знают. Вот так мы живем, еще и со светом такие проблемы! В наших магазинах уже ручки не пишут, в долг уже устали они нам давать. Им же надо самим отдавать, в конце концов, а чем им отдавать, им тоже пенсию не дают. Российской пенсии у меня нет, я инвалид детства второй группы получаю 3500 рублей. До сих пор нам не дали за март месяц. На той неделе я им звонил, сказали денег нет, сегодня звонил, сказали денег нет, и, когда они будут, я не знаю».

Проблемы, связанные с выплатой абхазских пенсий, прокомментировал Денис Гулария, председатель Пенсионного фонда Абхазии. Он сообщил, что выплаты опаздывают примерно на месяц и продолжается это уже полгода из-за пандемии:

«Мы с отставанием финансируем уже полгода, и декабрьскую пенсию мы профинансировали в январе. Причиной этому является пандемия. То, что в прошлом году было запланировано по бюджету нашего фонда – речь идет об отчислениях частных и хозрасчетных предприятий, – Пенсионный фонд недополучил около 130 млн рублей. Так как был период, когда коммерческие организации были освобождены от уплаты налогов, в том числе и страховых взносов в Пенсионный фонд. Это основная причина, почему мы недобрали выплаты в 2020 году. И то, что мы уже профинансировали в январе за декабрь, а январскую пенсию профинансировали в феврале, так это и продолжается, к сожалению, по сегодняшний день».

На данный момент, по словам Гулария, в г. Сухум, в Сухумском, Ткуарчалском, Очамчырском и Гудаутском районах пенсии выплатили всем категориям, связанным с войной. Остались два района – Гагрский и Гулрыпшский. Остальным пенсии начнут выплачивать на следующей неделе:

«Мы финансируем поэтапно сначала категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии – это семьи погибших, инвалиды, а уже во вторую очередь все остальные категории. Та сумма, которую озвучил министр финансов, это задолженность за март месяц, она составляет 65 млн рублей. Но уже на сегодняшний день эта сумма уменьшилась до 56 млн рублей и ежедневно будет сокращаться. До конца текущего месяца мы полностью закроем задолженность за март месяц. Мы рассчитываем, что решим и стабилизируем эту ситуацию, по нашим прогнозам, в третьем квартале и закроем самостоятельно этот разрыв по выплатам».

Основания для такой надежды дают показатели поступлений: те выплаты, которые были в прошлом году за весь апрель, в нынешнем году поступили уже на данный момент, а впереди еще две недели. Если положительная динамика сохранится и дальше, то регулярные выплаты восстановятся, и Пенсионный фонд выйдет из сложившейся ситуации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия