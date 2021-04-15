Глава Гальской администрации выступил за свободное передвижение жителей района

Глава администрации Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Константин Пилия считает, что жители Гали должны свободно передвигаться по Ингурскому мосту. При этом Пилия говорит, что при снятии ограничений необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию.

На совещании с руководителями отделов администрации 12 апреля он ответил на призывы «перекопать границу, закопать, заминировать».

«Что такое открытие границы Ингур? Для тех, кто не понимает: это не для граждан никакой чужой страны. Имеется в виду только для гальцев. Уважаемые те, кто не понимает: только наши гальцы могут перейти и могут вернуться. Это люди, которых мы все знаем за 30 лет в лицо. Тут не осталось людей, которые имели отношение к войне 1992-1993 годов. Тут все остались те, которые не брали в руки оружие. Это люди, которые живут в стране с нами, в своих родовых домах, фамильных. Я слышу призывы перекопать границу, закопать, заминировать. Это говорит тот, кто не знает. Только для наших гальцев, только для них, которые могут пойти и прийти, которых знают все службы, в чем проблемы?», – сказал Пилия.

Глава администрации призвал граждан не пересекать де-факто границу вброд через реку Ингури.

«Еще ни одному человеку, обратившемуся в Службу госбезопасности, ходатайствуя через администрацию, не было отказано (в пересечении Ингурского моста – ред.). Потому что все просьбы были связаны с обыкновенным бытом людей. Других просьб никаких нет. Я прошу людей – весна, половодье… Да и вообще не (надо) заходить в реку. Ингур – река, связанная с гидросооружениями. В любую секунду там – то большая волна, то малая. Не нужно этого делать», – отметил он.

Пилия не видит проблемы и в том, что граждане возвращаются в Абхазию с товарами в ручной клади.

«Если речь идёт о какой-то группе товаров, запрещенных – есть таможня, правительство, руководство, парламент, который установит, что можно, что нельзя», – сказал глава гальской администрации.

7 апреля четверо граждан Грузии из Гальского района трагически погибли при переходе линии де-факто границы на реке Ингури. По данным СГБ Грузии, они пытались попасть на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, вброд через реку Ингури в районе сел Шамгона и Тагилони.

Накануне правительство Грузии приняло решение отменить с 19 апреля 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, будут тестировать на коронавирус экспресс-тестами на антиген. При этом с абхазской стороны все еще действуют ограничения на пересечение Ингурского моста.