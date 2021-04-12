Унесенные в Ингури

Политика грузинских властей в отношении жителей Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия стали сегодня причиной столкновений между полицией и гражданскими активистами, которые требуют отмены карантина для гальцев и более эффективной помощи им.

«Российской милицией» и оккупантами назвали грузинских полицейских гражданские активисты после того, как натолкнулись на их жесткую реакцию у здания правительства Абхазской автономной республики в изгнании. Шестеро представителей движения «За Грузию» были задержаны, когда они вместе с другими участниками акции протеста, требуя отмены пятидневного карантина для жителей Гали, перешедших через Ингури на контролируемую грузинскими властями территорию, попытались войти в здание.

«Полиция с нами расправляется так, как будто мы оккупанты. Сегодня люди из-за оккупации умирают в собственной стране. И вместо того, чтобы стоять у разделительной колючей проволоки и там защищать людей, полицейские здесь борются с нами. Они бьют наших активистов, превышают силу, не щадят даже женщин. Вот сегодняшнее лицо полиции!» – возмущался в телекамеры грузинских СМИ активист Ника Павленишвили.

Активисты также требовали встречи с главой правительства в изгнании Русланом Абашидзе, чтобы вместе с ним уже направиться в Минздрав и другие государственные ведомства, принимающие решение по этому вопросу. Но такая встреча, видимо, не входила в планы Руслана Абашидзе.

Призывы отменить карантин для жителей из Абхазии выдвигались еще несколько месяцев назад, когда спустя год после начала пандемии, с согласия де-факто власти Абхазии контрольно-пропускной пункт на мосту Ингури был частично открыт для пенсионеров и тяжело больных.

Эти призывы превратились в требования после 7 апреля, когда четверо жителей Гали, направляясь в Зугдиди за продуктами, пытались обойти сначала российских пограничников, а потом грузинский карантин, утонули в реке Ингури.

– Это не первый случай, когда люди из Гали, пытаясь добраться до Зугдиди окольными путями, гибнут в Ингури, – рассказывает местный корреспондент грузинской службы Радио Свобода Тамар Зантарая. По ее словам, и после этой трагедии, жители Гали видимо не смогут отказаться от рискованного сообщения с Зугдиди:

«Один из моих респондентов, с которым я общалась в эти дни, рассказал, что за этот период ему пришлось дважды переплывать Ингури и возвращаться обратно тем же путем – чтобы в Зугдиди купить лекарства для пожилой матери. И каждый местный житель знает, что этот путь опасен для их жизни. У Ингури есть непредсказуемое свойство, особенно зимой – за считанные минуты образуется сильное течение с большими массами воды, такое происходило и до начала ремонта Ингури ГЭС. Было предположение, что причиной их гибели мог стать спуск воды из ГЭС. Но пока эта версия не подтверждается. Резкий приток воды может образоваться из-за обильных дождей, которые в Самегрело почти месяц не прекращаются», – рассказывает Тамар Зантарая.

Но кроме версий трагедии, в грузинских СМИ и соцсетях бурно обсуждают судьбу жителей Гали, – как им дальше жить в таких условиях, что будет с семилетним мальчиком, который потерял обоих родителей, и еще с двумя малолетними детьми, чья мать также утонула в Ингури? Как можно им помочь, что для этого делает правительство? Вопросы, на которые общество не получает конкретные ответы, а слышит лишь фразу «Мы делаем все возможное».

Правительство, впрочем, обещало пересмотреть вопрос пятидневного карантина, и отменить его, если позволит эпидемиологическая ситуация. В ответ на обвинения оппонентов в неэффективной политике по отношению к жителям Гали, представители власти заявляют, что это печальный результат российской оккупации, жертвами которой и стали в том числе четверо погибших.

Пятидневный карантин, на самом деле еще больше усугубляет изоляцию Гальского района, считает бывший омбудсмен, глава НПО «Институт исследования демократии» (DRI) Уча Нануашвили. Его НПО одна из первых выступает за отмену этой меры. А сегодня Уча Нануашвили предостерегает Сухуми и Тбилиси: ситуацию с гальскими грузинами уже пытается воспользоваться Москва и уже задействовала мягкую силу. В распоряжении НПО оказалось одно из писем, направленных посольством РФ в Сухуми грузинам в Гали, которые работают в местных административных органах. Их, рассказывает Уча Нануашвили, грузины получили вместе с задержанной на три месяца зарплатой, долги по которой согласилась погасить Москва:

«В этих письмах посольство РФ в Сухуми практически обещает жителям Гали помощь и заботу. Пафос таков: Россия – друг грузин, и настало время, чтобы грузины осознали, что их благосостояние невозможно без участия России. Прослеживается в письме и ностальгия по Советскому Союзу, когда все и всем было хорошо. Это происходит на фоне того, что подход де-факто власти Абхазии к жителям Гали остается дискриминационным. К тому же усиливается недовольство местных жителей центральными властями в Тбилиси, особенно после введения карантина. Мы это (письмо) расценили как попытку со стороны России задействовать мягкую силу, чтобы «переманить» жителей Гали, завоевать их расположение».

По мнению Учи Нануашвили, Москва в будущем может разыграть «гальскую карту» для достижения своих интересов и в отношениях с Сухуми, чтобы проталкивать те вопросы, обсуждения и темы, которые отказывается и абхазское общество, и де-факто власти.