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Аргентина зафиксировала риск опасности кровотечений после применения «Спутника V»
В отчёте о безопасности вакцин минздрава Аргентины содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российкого препарата "Спутник V". Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов. Это в свою очередь может привести к кровотечениям и тромбозам.
Внимание на данные минздрава Аргентины обратил "Фармацевтический вестник". Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев.
Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тысяч доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобный синдром, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.
В статистике приведены семь редких непредвиденных случаев, связанных с введением "Спутника V": пять случаев анафилаксии и два случая иммунной тромбоцитопении.
- В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что введение другой векторной вакцины против COVID-19 — от компании AstraZeneca — связано с развитием редких побочных эффектов: тромбозов на фоне низкого содержания тромбоцитов. Польза от применения препарата признана превышающей возможные риски.
- О похожих случаях тромбозов на фоне введения еще одной аденовирусной вакцины Johnson & Johnson сообщил американский регулятор. В вакцине Johnson & Johnson используется аденовирус 26-го типа, схожий с первым компонентом вакцины "Спутник V".
- Россия не выявила ни одного случая тромбозов при введении "Спутника V", заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова: "В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения". Российский минздрав статистику побочных реакций при применении препарата не публикует.
Другие новости дня
США ввели новые санкции против России
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они будут касаться новых выпусков российского госдолга, российских официальных лиц и компаний. Причиной названа "вредоносная внешняя деятельность" Москвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Американским финансовым институтам будет запрещена покупка новых выпусков российского госдолга, размещённых после 14 июня.
Предусматривается высылка из США 10 российских сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В список ограничений попали шесть российских технологических компаний, обвинённых в помощи российским спецслужбам.
Среди физических лиц в расширенном санкционном списке — бывший пресс-секретарь Владимира Путина Алексей Громов. Сейчас он занимает должность первого заместителя руководителя Администрации президента, СМИ неоднократно писали, что в Кремле чиновник отвечает, в числе прочего, за работу телевидения, в том числе — финансирования государственных каналов.
Администрация Байдена официально назвала российскую Службы внешней разведки ответственной за крупнейшую кибератаку в истории.
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Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Кабул
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Кабул. Об этом сообщает Голос Америки.
Блинкен будет обсуждать с руководством Афганистана мирный процесс в стране, а также детали вывода американских войск из исламской республики.
Официально о планах главы Госдепартамента нанести визит в Афганистан не сообщалось.
В среду президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября этого года .
В Южной Осетии выявили шесть новых случаев коронавируса
Диагноз коронавирус подтвержден у шести человек из 94 протестированных за сутки в Южной Осетии. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«С учета медиков снято пять человек, под наблюдением остается 368 пациентов», – отметила Кочиева.
По её словам, общее количество граждан, снятых с учета медиков, на сегодняшний день составляет 2916 человек.
За время пандемии коронавирус выявлен у 3284 жителей, число проведенных исследований – 21 172.
В «красной зоне» республиканского многопрофильного центра проходят лечение 14 пациентов с диагнозом COVID-19, один из них находится в палате интенсивной терапии.
Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно
Мировой суд Москвы признал Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который по телефону рассказал политику Алексею Навальному детали его отравления. Судья участка №276 Инна Шилободина пришла к выводу, что Соболь "нарушила гарантированное Конституцией" право родственников Кудрявцева, пишет "Медиазона". Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно. Соболь также назначили год испытательного срока. Если оппозиционерка нарушит правила условного срока, то ей назначат реальные исправительные работы с удержанием 10% зарплаты.
По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева. Оппозиционерка якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим.
Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального. Она утверждает, что не применяла насилия к тёще Кудрявцева, чтобы зайти в квартиру, и обращает внимание на различные несостыковки в версии следствия. В своём последнем слове она напомнила, что уголовное дело об отравлении Навального так и не было заведено. "Я уверена, что приговор будет обвинительным. Потому что на скамье подсудимых я, а не отравители Навального и не члены "Единой России", – сказала политик.
Согласно Уголовному кодексу, осужденный, у которого есть основное место работы, отбывает исправительные работы на этой работе. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, которые определяют по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
- В декабре прошлого года Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Из его разговора с Навальным следует, что оппозиционер был отравлен летом 2020 года сотрудниками российской спецслужбы. Также Кудрявцев рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
Президент Армении вместе с супругой прибыл в Грузию
Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян прибыл в Грузию с официальным визитом.
В международном аэропорту Тбилиси гостей встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, руководитель администрации президента Натия Сулава, посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе.
В президентском дворце Орбелиани сегодня пройдет церемония официальной встречи Армена Саркисяна. В рамках визита запланирована личная беседа президентов двух стран, за которой последует встреча в расширенном составе.
В Тбилиси Саркисян встретится с Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, спикером парламента Арчилом Талаквадзе, а также посетит кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.
В Москве за четыре месяца от COVID-19 привились менее 1 млн человек
В Москве полностью прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции свыше 820 тысяч человек. Число москвичей, получивших первый компонент прививки, превысило миллион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Заболели COVID-19 после вакцинации "считанные единицы", отметил он.
Почти 45 процентов сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, сказал мэр. По данным Собянина, город полностью обеспечен запасами вакцины. Работает 100 стационарных пунктов вакцинации, выездные точки в общественных местах, в том числе в торговых центрах. На этой неделе стартует вакцинация на дому для маломобильных москвичей.
О том, что в Москве привились от COVID-19 около миллиона человек, Собянин говорил три недели назад — 25 марта. Тогда же стало известно, что после прививок "Спутником V" коронавирусной инфекцией в Москве заразилась одна тысяча человек.
Вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве началась в декабре 2020 года. Тогда Собянин отмечал, что прививку от COVID-19 в столице нужно сделать семи миллионам человек, чтобы обеспечить коллективный иммунитет.
По собранным РБК данным на начало апреля, хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили около пяти процентов населения страны (6,93 млн россиян). Две дозы получили чуть более трёх процентов (4,72 млн человек). Больше всего привившихся на Чукотке ( более 7 процентов населения региона), в Москва (6,32 процента), в Ненецком автономном округе (6 процентов) и около шести процентов на Сахалине.
По данным опубликованного в марте исследования "Левада-центра" (внесён в реестр НКО-"иноагентов"), готовность привиться высказали лишь 30 процентов опрошенных россиян.
В конце марта в интервью телеканалу "Россия" Путин сказал, что ожидает окончания пандемии в стране к концу лета. Ранее власти неоднократно отчитывались о победе над коронавирусом, однако смертность на фоне пандемии в стране – одна из самых высоких в мире, а уровень вакцинации – один из самых низких в Европе.
В ЕС этот показатель достигает порядка 12 процентов. При этом Евросоюз в последнее время критикуют за крайне медленные темпы вакцинации на фоне роста числа заражений в ряде стран.
В то же время в США прививку от COVID-19 получили более 100 миллионов человек. В Великобритании первую дозу препарата получил каждый второй взрослый житель страны, а в Израиле более половины населения получили две дозы.
Грузия ввела 2-недельный карантин для всех лиц, прибывающих из Индии
Все лица, прибывающие в Грузию из Индии, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенный в течение последних 72 часов, а также за свой счет пройти 2-недельный карантин.
Как сообщили в правительстве Грузии, от карантина не освобождаются даже лица, прошедшие полный курс вакцинации. Условия въезда в страну из Индии ужесточены как для граждан Грузии, так и иностранцев.
Ранее сообщалось, что прибывающие студенты из Индии смогут въезжать в Грузию только чартерными рейсами. Им также необходимо пройти карантин.
В Индии за минувшие сутки 200 739 человек заразились коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались. Это самое большое число заразившихся и умерших за одни сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает минздрав Индии.
В Батуми забросали камнями офис «Единого национального движения»
В Батуми неизвестные разбили окна офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Случай произошел поздно ночью. Офис закидали камнями, когда в нем никого не находилось.
«Повреждены окна, разбиты двери нашего офиса на улице Агмашенебели», – сообщил журналистам представитель аджарского отделения ЕНД Георгий Киртадзе.
Как пишет «Новости-Грузия», в партии связывают произошедшее с политикой, исключая рядовое хулиганство. С утра на месте были мобилизованы сотрудники криминальной полиции.
МВД начало следствие по факту повреждения или уничтожения вещи (статья 187 УК Грузии). На данном этапе не сообщается, установлены ли личности нападавших.
Нападение на батумский офис бывшей правящей партии произошло и в ноябре 2020 года, вскоре после парламентских выборов.
Шесть человек задержаны за организацию беспорядков на акции против Намахвани ГЭС
Шесть человек задержаны в Батуми по обвинению организации и участии в беспорядках во время протестов против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По версии следствия, на протестной акции, проходившей 12 апреля в поселке Гумати близ Кутаиси, обвиняемые избили трех человек, а также повредили автомобиль, принадлежащий одному из пострадавших.
Задержанные – мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. По данным издания «Батумелеби», среди них есть профессиональные спортсмены, борцы вольного стиля, которые в прошлом представляли Грузию на разных международных турнирах. Известно, что задержан чемпион Европы среди юниоров Фируз Цулукидзе и его брат Реваз.
По версии самих спортсменов, на акции к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил одного из братьев Цулукидзе. Утверждается, что именно после этого началась драка, – пишет «Новости-Грузия».
Расследование продолжается по факту организации и участия в групповом насилии (статья 225 УК Грузии). Задержанным грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.
Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Глава Гальской администрации выступил за свободное передвижение жителей района
Глава администрации Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Константин Пилия считает, что жители Гали должны свободно передвигаться по Ингурскому мосту. При этом Пилия говорит, что при снятии ограничений необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию.
На совещании с руководителями отделов администрации 12 апреля он ответил на призывы «перекопать границу, закопать, заминировать».
«Что такое открытие границы Ингур? Для тех, кто не понимает: это не для граждан никакой чужой страны. Имеется в виду только для гальцев. Уважаемые те, кто не понимает: только наши гальцы могут перейти и могут вернуться. Это люди, которых мы все знаем за 30 лет в лицо. Тут не осталось людей, которые имели отношение к войне 1992-1993 годов. Тут все остались те, которые не брали в руки оружие. Это люди, которые живут в стране с нами, в своих родовых домах, фамильных. Я слышу призывы перекопать границу, закопать, заминировать. Это говорит тот, кто не знает. Только для наших гальцев, только для них, которые могут пойти и прийти, которых знают все службы, в чем проблемы?», – сказал Пилия.
Глава администрации призвал граждан не пересекать де-факто границу вброд через реку Ингури.
«Еще ни одному человеку, обратившемуся в Службу госбезопасности, ходатайствуя через администрацию, не было отказано (в пересечении Ингурского моста – ред.). Потому что все просьбы были связаны с обыкновенным бытом людей. Других просьб никаких нет. Я прошу людей – весна, половодье… Да и вообще не (надо) заходить в реку. Ингур – река, связанная с гидросооружениями. В любую секунду там – то большая волна, то малая. Не нужно этого делать», – отметил он.
Пилия не видит проблемы и в том, что граждане возвращаются в Абхазию с товарами в ручной клади.
«Если речь идёт о какой-то группе товаров, запрещенных – есть таможня, правительство, руководство, парламент, который установит, что можно, что нельзя», – сказал глава гальской администрации.
7 апреля четверо граждан Грузии из Гальского района трагически погибли при переходе линии де-факто границы на реке Ингури. По данным СГБ Грузии, они пытались попасть на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, вброд через реку Ингури в районе сел Шамгона и Тагилони.
Накануне правительство Грузии приняло решение отменить с 19 апреля 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, будут тестировать на коронавирус экспресс-тестами на антиген. При этом с абхазской стороны все еще действуют ограничения на пересечение Ингурского моста.
Власти Японии не исключили отмену Олимпиады в Токио летом 2021 года
Власти Японии допускают возможность отмены проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, передает Reuters.
По его словам, если ситуация с коронавирусом ухудшится и рост числа зараженных COVID-19 продолжится, и проведение Олимпийских игр станет чрезвычайно затруднительным, вариант отмены соревнований становится возможным.
Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно заявил в эфире телеканала "Асахи", что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти полностью без зрителей. Ранее организаторы приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков.
Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на июль 2021 года.
В январе газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что японские власти решили отменить Олимпийские игры в Токио в 2021 году из-за пандемии.
По словам собеседника издания, японские власти уже приняли решение и сейчас ищут способ сообщить об этом миру, "сохранив лицо". Однако в правительстве Японии категорически опровергли эту публикацию The Times , заявив, что на не соответствует действительности. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах также заявил, что организация не планирует отменять Олимпийские игры в Токио.
Проведенный в апреле агентством Kyodo опрос показал, что 72% опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или отложены из-за пандемии.
Кондитеры предупредили о росте цен в России на конфеты и вафли
Российские кондитеры предупредили розничные сети, что они вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за "катастрофического" подорожания сырья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько кондитерских предприятий.
Так, цены планируют повысить компании "Акульчев" (выпускает венские вафли под этой маркой), производитель конфет "Эссен Продакшн АГ" и кондитерская фабрика "Победа".
По словам гендиректора группы "Акульчев" Сергея Акульчева, за последние шесть месяцев сырьё для кондитеров подорожало от 25 до 120 процентов. Стоимость муки, масла, яиц и джемов в среднем выросла на 50 процентов, а сахара — на 120 процентов.
В связи с этим компания намерена повысить цены в среднем более чем на 10 процентов. Кондитерская фабрика "Победа" уже повысила отпускные цены примерно на 3 процента. Однако ретейлеры готовы согласиться на увеличение стоимости кондитерской продукции максимум на 7 процентов, отмечает РБК.
В Минсельхозе заявляют, что оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет.
В декабре прошлого года правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на базовые продукты – сахар и масло. Документ позволял Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС заключать с торговыми сетями и производителями специальные соглашения. В конце марта правительство продлило заморозку цен на эти товары.
В то же время как писал "Коммерсантъ", фиксация розничных цен на эти продукты не помогла сдержать рост их оптовой стоимости.
COVID-19 в Грузии: 1030 новых случаев, 706 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3908 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 1030 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1085). Накануне провели 32 801 тест: PCR-тестов – 11 882, экспресс‐тестов на антиген – 20 919.
Выздоровели еще 706 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 292 244, выздоровевших – 279 389.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,14%, за последние 14 дней составляет 2,68%, за неделю – 2,82%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Грузия выводит своих миротворцев из Афганистана: подробности
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне объявил, что Грузия вслед за НАТО выведет весь свой воинский контингент из Афганистана.
В Минобороны Грузии заявили, что подразделения Сил обороны покинут Афганистан по графику, согласованному с НАТО. Ведомство напоминает, что Грузия участвует в миротворческой миссии в Афганистане с 2004 года. При этом страна вносит наибольший вклад в миссию среди стран, не являющихся членами Альянса, а также лидирует по количеству военного персонала на душу населения.
«Этот факт ясно показывает то значение, которое Грузия придает укреплению глобальной безопасности в поддержку стран-членов и партнеров НАТО. На протяжении этих лет тысячи военнослужащих Сил обороны Грузии служили поддержанию мира и стабильности, 32 из них были убиты и многие ранены.
С 1999 года наши миротворцы в своих текущих миссиях под эгидой НАТО, США и ЕС неоднократно демонстрировали высокий профессионализм, преданность делу и приверженность общим ценностям. Активно участвуя в международных миссиях, Грузия зарекомендовала себя как достойный и надежный партнер в процессе укрепления глобальной безопасности, что является важной основой евроатлантической интеграции страны.
Министерство обороны выражает глубокую благодарность каждому военнослужащему за службу в миссиях в Афганистане. Мы отдаем особую дань уважения нашим героическим солдатам, погибшим во время миссии в Афганистане, которые пожертвовали собой ради укрепления мира и безопасности во всем мире. Силы обороны продолжат активно развивать все существующие формы сотрудничества, поддерживать партнеров и укреплять национальную и глобальную безопасность», – сказано в заявлении ведомства.
В заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили говорится, что грузинские военнослужащие за время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.
«Грузинская армия подтвердила: по пути в НАТО она способна с достоинством решать задачи коллективной обороны и безопасности. Мы гордимся тем, что Грузия – надежный партнер НАТО, которая вместе с Альянсом внесла важнейший вклад в обеспечение глобального мира и безопасности», – отметила Зурабишвили.
В Twitter она написала, что сегодня Афганистан – более безопасная страна. «Сотрудничество союзников радикально изменило лицо угроз, с которыми мы столкнулись на рубеже веков, и Грузия сейчас как никогда готова к вступлению в НАТО», – отметила Зурабишвили.
Грузия неоднократно доказывала, что может достойно выполнять обязанности коллективной обороны, – заявил глава МИД Давид Залкалиани.
«Я благодарен госсекретарю США Энтони Блинкену, который вчера счел необходимым проинформировать меня лично о решении Североатлантического союза. Это еще раз подтверждает, насколько Соединенные Штаты Америки и Североатлантический союз ценят вклад Грузии в глобальную безопасность.
Госсекретарь выразил особую благодарность грузинским военным за их усилия и жертвы во имя мира во всем мире.
Действительно, Грузия неоднократно доказывала, что мы можем с достоинством взять на себя ответственность коллективной обороны.
Со своей стороны, я благодарю грузинских военных, служивших в Афганистане, и преклоняюсь перед памятью героических солдат, которые пожертвовали своими жизнями во имя мира и безопасности.
А Грузия, как ответственный член международного сообщества, вместе со своими партнерами всегда будет вносить свой вклад в дальнейшее мирное развитие Афганистана», – написал Давид Залкалиани в соцсети.
Президент США Джо Байден выступил в среду с заявлением о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон.
Вслед за США, НАТО объявило о выводе войск из Афганистана. Генсек Йенс Столтенберг сообщил, что вывод начнется к маю и продлится несколько месяцев. «Мы вошли в Афганистан вместе, мы корректировали свои позиции вместе и вместе уходим», – добавил он.
Турция: США отозвали заявку на проход кораблей в Чёрное море
Информационные агентства и турецкие СМИ со ссылкой на турецких официальных лиц и дипломатические источники вечером в среду сообщили о том, что запланированный на 14 и 15 апреля проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Чёрное море не состоится.
Как утверждают источники агентств, США отозвали предпреждение о проходе кораблей, которое они ранее направили властям Турции в соответствии с конвенцией Монтрё. С чем связано это решение - не сообщается. Официальных комментариев американской стороны пока нет.
О намерении США в середине апреля направить в Чёрное море сразу два корабля своих ВМФ сообщалось несколько дней назад - на фоне роста напряжённости на российско-украинской границе и стягивания российских военных к границе и в аннексированный Крым. Тогда утверждалось, что целью маневра кораблей должна стать демонстрация поддержки Украины со стороны США и их союзников.
Во вторник 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Стороны обсуждали, в том числе, Украину. Как говорилось в сообщении Белого дома, Джо Байден заявил Владимиру Путину о безусловной поддержке США территориальной целостности Украины. Байден также предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.
В среду ситуацию вокруг Украины Байден обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как говорится в сообщении канцелярии Меркель, лидеры согласились с тем, что сокращение российского военного присутствия у границ с Украиной поможет снизить напряжённость.
Тема российско-украинского конфликта обсуждалась также на встрече министров иностранных дел и обороны стран НАТО в Брюсселе. Они призвали Россию "прекратить агрессивные провокации" и снизить напряжённость. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в укреплении обороноспособности.
- Обострение ситуации вокруг Украины обсуждалось также на слушаниях в Сенате США с участием глав спецслужб. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс высказал мнение, что наращивание российского военного присутствия в приграничном регионе может быть частью политики давления на украинское руководство. В то же время, по его словам, собранных сил достаточно для проведения ограниченной наступательной операции - и это вызывает беспокойство США и их союзников.
СМИ: президент Байден подготовил указ о введении санкций против России
Администрация Джо Байдена намерена ввести в четверг новые санкции в отношении России, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.
Президент США Джо Байден подготовил указ, согласно которому американским банкам будет запрещена покупка российских государственных облигаций у Банка России, министерства финансов страны и Фонда благосостояния России. Предусматривается высылка из США 10 российских дипломатов, некоторые из которых имеют отношение к выплате награждений за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Санкции будут введены в ответ на российские кибератаки, вмешательство России в американские выборы и аннексию Россией Крыма.
На службу внешней разведки России будет возложена вина за так называемую операцию Solar Winds, незаконное проникновение в компьютерные системы государственных ведомств и оборонных корпорацией США.
В середине марта американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. Тогда же в интервью ABC News Байден заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в президентские выборы.
Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах.
На фоне новостей о планах США ввести санкции в отношении суверенного госдолга России обвалился рубль. В четверг утром в ходе торгов на Мосбирже доллар достиг отметки в 77 рублей(+1,6 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал на 1,75 рубля и стоит почти 93 рубля .
Грузия выведет всех военных из Афганистана – Гарибашвили
Грузия вслед за НАТО выведет весь свой воинский контингент из Афганистана по графику, согласованному с альянсом. Об этом в социальной сети Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Сегодня НАТО приняла решение поэтапно, до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. Соответственно, Афганистан по согласованному с НАТО графиком покинут и грузинские подразделения. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером – США. Вывод контингента из Афганистана будет осуществлен в координации с ними», – отметил премьер.
Гарибашвили добавил, что на сегодняшний день в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, участвующих в миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка».
Президент США Джо Байден в среду объявил о скором завершении 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане. В своей речи, содержание которой привёл телеканал CNN, он заявил: «Мы вошли в Афганистан после ужасной атаки, которая произошла 20 лет назад. Это, однако, не объясняет, почему нам следует оставаться там в 2021 году. Я четвертый американский президент, руководящий присутствием войск в Афганистане, и не собираюсь передавать эту ответственность пятому. Пора положить конец самой продолжительной войне из всех, что вела Америка. Пора американским войскам возвращаться домой».
Как ожидается, последний американский военнослужащий покинет Афганистан к 11 сентября – двадцатой годовщине крупнейшего теракта на территории США.
«Пора домой»: Байден о возвращении американских войск из Афганистана
Президент США Джо Байден в среду объявил о скором завершении 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане. В своей речи, содержание которой привёл телеканал CNN, он заявил: "Мы вошли в Афганистан после ужасной атаки, которая произошла 20 лет назад. Это, однако, не объясняет, почему нам следует оставаться там в 2021 году. Я четвертый американский президент, руководящий присутствием войск в Афганистане, и не собираюсь передавать эту ответственность пятому. Пора положить конец самой продолжительной войне из всех, что вела Америка. Пора американским войскам возвращаться домой".
Как ожидается, последний американский военнослужащий покинет Афганистан к 11 сентября – двадцатой годовщине крупнейшего теракта на территории США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также выступил в среду, заявил, что военнослужащие других стран НАТО, находящиеся в Афганистане, также будут выведены из страны в течение нескольких месяцев.
В 2011 году численность войск США в Афганистане превышала 100 тысяч человек, тогда как в настоящее время она составляет около 2,5 тысяч. Общее количество представителей военного контингента стран НАТО – менее десяти тысяч.
Администрация предшественника Джо Байдена Дональда Трампа после достижения договорённостей с афганским радикальным движением "Талибан" установила крайний срок для вывода войск - 1 мая. Команда Байдена решила взять отсрочку, ссылаясь на то, что слишком резкое сворачивание военного присутствия поставит под угрозу американский и союзный контингент. В американской администрации пообещали дать талибам "решительный ответ" в случае продолжения агрессии против американских военных.
Соединённые Штаты начали операцию в Афганистане вскоре после терактов 11 сентября 2001 года - после того, как контролировавшие тогда большую часть территории страны талибы отказались выдать организатора терактов Усаму бин Ладена.
За время конфликта в Афганистане погибли почти 2,5 тысячи американских военных, а общие расходы США на эту войну составили порядка двух триллионов долларов. С одной стороны, главная цель вторжения в Афганистан была выполнена: Соединенным Штатам и союзным им силам в 2001 году удалось отстранить талибов от власти, а террористическая организация "Аль-Каида" была обезглавлена в результате успешной операции против Усамы бин Ладена в Пакистане. С другой стороны, талибы и сейчас сохраняют влияние в стране, хотя оно не является однородным в разных районах.
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс предупредил сенаторов, что после вывода войск возможности американской разведки в Афганистане сократятся, хотя "определенный набор" инструментов сохранится. Наибольшую тревогу вызывает то, как уход США повлияет на положение самых уязвимых категорий местного населения – детей, девочек и женщин в Афганистане. Эти социальные группы подвергаются особенно жестокому подавлению со стороны радикальных исламских группировок.
Всеобъемлющего соглашения о мире между международно признанным афганским правительством и талибами пока не достигнуто, представители "Талибана" обещают продолжить переговоры после вывода из страны иностранных войск.
Помощник Путина – послу США: новых санкций быть не должно
Соединенные Штаты во время подготовки к встрече президентов США и России на высшем уровне должны воздержаться от введения новых санкций, в противном случае Москва «отреагирует самым решительным образом». Об этом, как сообщают агентства, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков во время встречи в Москве с послом США Джоном Салливаном.
Американского посла пригласили к Ушакову на следующий день после того, как в телефонном разговоре с Путиным президент США Джо Байден предложил российскому президенту в ближайшие месяцы встретиться в одной из третьих стран. Посольство США встречу пока не комментировало.
То, что Кремль призвал Вашингтон воздержаться от новых санкций, подтвердили агентству Франс Пресс в МИД России. При этом прямо не утверждается, что отказ от санкций является условием согласия Путина на встречу.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопросы о возможном саммите, сказал, что о его месте и времени говорить пока рано. По мнению Пескова, встреча могла бы пройти «в одной из европейских стран». Ранее о готовности принять саммит заявили Финляндия, Австрия и Чехия. Первые две страны не входят в НАТО, а в Чехии в 2010 году проходила встреча тогдашних президентов США и России.
По словам Пескова, Ушаков сказал Салливану, что «озвученные инициативы должны сочетаться с конкретными делами». В случае же введения новых санкций, по мнению Пескова, «слова будут коррелировать с делом» «в меньшей степени».
Представители администрации США и сам Байден не раз заявляли, что намерены привлечь Россию к ответственности за ряд недружественных и агрессивных, по мнению Вашингтона, шагов, а также нарушения ее международных обязательств. Речь шла, в частности, о вмешательстве в выборы в США, о кибератаках, об использовании химического оружия – в том числе отравлении Алексея Навального, об агрессивных действиях в отношении Украины. Кроме того, под санкции могут попасть организации, причастные к сооружению газопровода «Северный поток – 2».
Представитель Белого дома Джен Псаки в среду заявила, что целью звонка Байдена Путину было в том числе дать понять российскому президенту, что действия российских властей «в течение последних месяцев» «не могут не иметь последствий». При этом Псаки подчеркнула, что задача Вашингтона – получить «предсказуемые и стабильные» отношения с Москвой.
Власти США не объявляют о санкциях заранее, поэтому неясно, готовятся ли сейчас какие-либо новые санкции в отношении России или нет.
Байден накануне позвонил Путину на фоне резкого обострения напряженности вокруг Украины. По многочисленным сообщениям, которые Москва не отрицает, Россия стянула к украинской границе большое количество военных и техники. США и другие страны Запада призывают Россию отвести войска и ослабить напряженность, в Москве заявляют, что военные проводят учения, а также ссылаются на якобы имеющиеся данные об агрессивных планах Украины.
Байден и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и другие вопросы. Президент США предложил российскому президенту встретиться, чтобы обсудить широкий круг вопросов. При этом Байден подчеркнул приверженность США защите своих интересов, а также территориальной целостности Украины.
В среду тон официальных российских представителей продолжал оставаться жестким. Так, замглавы МИД России Александр Грушко обвинил НАТО в росте напряженности в Донбассе. А секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе визита в аннексированный Крым сказал, что Украина при поддержке США может готовить провокации в Крыму.
В Госдепартаменте выразили разочарование политической ситуацией в Грузии
Грузинская редакция радиостанции «Голос Америки» распространила заявление Госдепартамента США, сделанное после телефонного разговора между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу текущих событий в стране.
По словам одного из главных пресс-спикеров Госдепартамента, Соединенные Штаты хотят, чтобы Грузия преуспела в качестве безопасной и развитой демократии и продолжала работать над евроатлантической интеграцией. Вместе с тем в Госдепартаменте выражают разочарование по поводу политической ситуации в Грузии и заявляют, что противоборствующие стороны не ставят интересы страны выше собственных политических интересов.
«Мы разочарованы тем, что ни одна из сторон, правящая партия и оппозиция, до сих пор не выразила желания поставить интересы грузинского народа выше своих собственных политических интересов. Правящая партия и оппозиция должны работать над достижением компромисса, однако мы уже высказывали [нашу позицию, что] правящая партия несет особую ответственность за достижение компромисса. Крайне важно, чтобы партии действовали в соответствии с фундаментальными демократическими нормами, лежащими в основе ценностей европейского и евроатлантического сообществ», - сказано в заявлении.
- Накануне начался визит в США председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Визит продлится до 16 апреля. Грузинская делегация проведет встречи с конгрессменами, сенаторами, высокопоставленными представителями Госдепартамента и Белого дома, а также с руководителями американского аналитического центра Think Tank.
Акция против строительства Намахвани ГЭС проходит в центре Кутаиси
В центре Кутаиси проходит акция противников строительства Намахвани ГЭС. Часть протестующих пришла в Кутаиси из села Гумати пешком.
По словам участников акции, лозунгами можно обмануть общество, однако они хорошо прочитали условия договора и хорошо понимают значение протеста. Как заявляют местные жители, Намахвани ГЭС не будет построена до тех пор, пока не будут даны ответы на все существующие в обществе вопросы.
По словам участников акции, власти представляют их как радикальные группы, однако, как говорят организаторы, их протестные акции носят мирный характер.
Вместе с тем, по заявлению одного из организаторов протеста, они собираются остаться в Кутаиси на всю ночь, – передает «Интерпрессньюс».
Как сообщалось ранее, протестующих не пускают к селу Намахвани, где запланировано строительство гидроэлектростанции. Ночью полиция выставила в селе Гумати металлические ограждения.
Грузия и Таджикистан подписали соглашение о международном автомобильном сообщении
Грузия и Таджикистан оформили соглашение «О международном автомобильном сообщении» для усиления торгово-экономического сотрудничества, сообщает сегодня министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Документ был подписан на встрече в Тбилиси министра экономики Грузии Натии Турнава с министром транспорта Таджикистана Азимом Ибрагимом, – пишет «Новости-Грузия».
У Грузии и Таджикистана накоплен многолетний опыт сотрудничества в сфере автомобильного сообщения, а с сегодняшнего дня оно будет укреплено официальным соглашением, которое будет способствовать развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отмечают в ведомстве.
Документ предусматривает осуществление грузовых перевозок на основании квотных разрешений на двусторонние, транзитные перевозки, в том числе транспортное сообщение в третьи страны, или из третьих стран. Их количество стороны будут определять ежегодно, на основании соглашения.
Соглашение также предусматривает регулирование правовых вопросов, связанных с автомобильными перевозками между сторонами, что поможет перевозчикам обеих стран в процессе их деятельности.
Ранее такого соглашения у стран не было, однако между Грузией и соответствующими ведомствами Таджикистана производился обмен бланками разрешений на международные автомобильные перевозки во избежание перебоев в дорожном сообщении.
Грузия и Таджикистан установили дипломатические отношения 4 августа 1994 года. Страны сотрудничают в рамках программы TRACECA («Новый шёлковый путь»), направленной на развитие транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства, древесину, электрооборудование и мебель.
Израиль отказался отвечать на приписываемую Ирану атаку
Израиль не планирует реагировать на иранскую атаку против израильского судна у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и стремится снизить напряженность в отношениях с Тегераном. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя израильских спецслужб.
В ходе произошедшего во вторник ракетного нападения – третьего по счету за последние месяцы – небольшие повреждения получило судно Hyperion Ray, идущее под флагом Багамских островов. Никто из экипажа не пострадал. Официально Тегеран не взял ответственность за удар, однако израильские власти не сомневаются в причастности иранской стороны.
Ракетная атака последовала вскоре после диверсии, которая вывела из строя иранский атомный объект в Натанзе. Сразу после инцидента Иран объявил о намерении рекордно нарастить обогащение урана – до 60 процентов. Израильские СМИ, однако, высказали сомнение в том, что Тегерану удастся достичь этой цели: после атаки объект находится в нерабочем состоянии.
О том, что именно произошло в Натанзе, неизвестно. Израильское общественное радио Kan со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило о кибератаке, осуществлённой израильской разведкой "Моссад". В то же время газета The New York Times, цитируя сотрудников американской и изральской разведок, написала о некоем "большом взрыве", к которому Израиль имел отношение и который вывел в Натанзе из строя внутреннюю энергосистему, питающую работу подземных центрифуг по обогащению урана. Отключение произошло на следующий день после того, как Тегеран запустил новые усовершенствованные центрифуги.
Этот эпизод обозначил очередной виток напряженности в отношениях двух стран, которые, по данным СМИ, уже не первый год ведут "теневую войну", в том числе на море, в воздухе и в киберпространстве. Израильские власти неоднократно заявляли, что не позволят Ирану создать ядерную бомбу. Тегеран настаивает на мирном характере своей атомной промышленности.
По сообщениям израильских СМИ, ядерные объекты Ирана в Натанзе и ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тысячи центрифуг.
В июле прошлого года на объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал причиной аварии саботаж. Конкретные виновные не были названы. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.
В ноябре 2020 года Иран обвинил Израиль в убийстве учёного – одного из основателей иранской ядерной программы.
Владимир Путин сделал вторую прививку против COVID-19
Президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду утром вторым компонентом вакцины от коронавируса.
"Уверен, что всё будет хорошо", - сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества, которое было организовано в режиме видеосвязи. Как отметил Путин, он надеется, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации, которая в России "активно проводится".
О том, что Владимир Путин получил первый компонент прививки против COVID-19, стало известно 23 марта. Это было сделано непублично. В Кремле не стали уточнять, на какой из вакцин президент остановил выбор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявлял, что Кремль сознательно не указывает вакцину, и подчёркивал одновременно, что "все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны".
В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
18 января в России официально началась "массовая вакцинация". На конец марта сообщалось, что прививку сделали менее 5% взрослого населения. По данным опубликованного ранее в марте исследования "Левада-центра" (внесён в реестр НКО-"иноагентов"), готовность привиться высказали лишь 30 процентов опрошенных россиян.
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