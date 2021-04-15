США ввели новые санкции против России: за «вредоносную деятельность»

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они будут касаться новых выпусков российского госдолга, российских официальных лиц и компаний. Причиной названа "вредоносная внешняя деятельность" Москвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американским финансовым институтам будет запрещена покупка новых выпусков российского госдолга, размещённых после 14 июня на первичном рынке. Ограничение касается только прямой покупки у Центробанка, Фонда национального благосостояния или министерства финансов. "Эта директива даст правительству США право расширять санкции в отношении долга России в случае необходимости", — указано в публикации Белого дома.

Администрация Байдена впервые официально назвала российскую Службы внешней разведки ответственной за крупнейшую кибератаку в истории. Предусматривается высылка из США 10 российских сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В список ограничений попали шесть российских технологических компаний, обвинённых в помощи российским спецслужбам.

Среди них — военный технополис "ЭРА" в Краснодарском крае, в котором работают частные и государственные компании, привлечённые министерством обороны. Остальные компании специализируются на защите информации, аудите IT-инфраструктуры и противодействии киберугрозам. Среди них — государственный НИИ "Спецвузавтоматика", и компания Positive Technologies, планировавшая в этом году размещение на Московской бирже с оценкой в 4 миллиарда долларов.

Среди физических лиц в расширенном санкционном списке — бывший пресс-секретарь Владимира Путина Алексей Громов. Сейчас он занимает должность первого заместителя руководителя Администрации президента, СМИ неоднократно писали, что в Кремле чиновник отвечает, в числе прочего, за работу телевидения, в том числе — финансирования государственных каналов.

Громов внесён в список как человек, ответственный, с точки зрения Белого дома, за "кремлёвскую медиамашину по вмешательству в выборы". За возможное вмешательство в список внесены так же четыре малопосещаемых информационных портала, и ряд компаний и лиц, которые в США считают связанными с предпринимателем Евгением Пригожиным, в том числе — с его попытками уйти от уже введенных санкций.

Кроме того, новые ограничения введены за участие в аннексии Крыма Россией. В списке — назначенный российскими властями министр имущества Крыма и руководители региональных силовых ведомств. Под ограничения попало крымское СИЗО-1, в котором регулярно оказываются люди, которые позднее признаются политическими заключёнными.

Из компаний за Крым санкциями подвергнуты проектировщики и заказчики железнодорожных подходов к Крымскому мосту и директор обсуживающей мост компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин.

После анонса санкций в четверг на открытии торгов на Московской бирже резко упал курс рубля. К трём часам дня по Москве доллар подорожал больше чем на один рубль, евро — почти на полтора, до 77,08 и 92,26 рублей соответственно.