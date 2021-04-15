Абхазский Минздрав обратился в Роспотребнадзор относительно новых правил въезда в РФ

Соединенные Штаты во время подготовки к встрече президентов США и России на высшем уровне должны воздержаться от введения новых санкций, в противном случае Москва «отреагирует самым решительным образом». Об этом, как сообщают агентства, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков во время встречи в Москве с послом США Джоном Салливаном.

Американского посла пригласили к Ушакову на следующий день после того, как в телефонном разговоре с Путиным президент США Джо Байден предложил российскому президенту в ближайшие месяцы встретиться в одной из третьих стран. Посольство США встречу пока не комментировало.

То, что Кремль призвал Вашингтон воздержаться от новых санкций, подтвердили агентству Франс Пресс в МИД России. При этом прямо не утверждается, что отказ от санкций является условием согласия Путина на встречу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопросы о возможном саммите, сказал, что о его месте и времени говорить пока рано. По мнению Пескова, встреча могла бы пройти «в одной из европейских стран». Ранее о готовности принять саммит заявили Финляндия, Австрия и Чехия. Первые две страны не входят в НАТО, а в Чехии в 2010 году проходила встреча тогдашних президентов США и России.

По словам Пескова, Ушаков сказал Салливану, что «озвученные инициативы должны сочетаться с конкретными делами». В случае же введения новых санкций, по мнению Пескова, «слова будут коррелировать с делом» «в меньшей степени».

Представители администрации США и сам Байден не раз заявляли, что намерены привлечь Россию к ответственности за ряд недружественных и агрессивных, по мнению Вашингтона, шагов, а также нарушения ее международных обязательств. Речь шла, в частности, о вмешательстве в выборы в США, о кибератаках, об использовании химического оружия – в том числе отравлении Алексея Навального, об агрессивных действиях в отношении Украины. Кроме того, под санкции могут попасть организации, причастные к сооружению газопровода «Северный поток – 2».

Представитель Белого дома Джен Псаки в среду заявила, что целью звонка Байдена Путину было в том числе дать понять российскому президенту, что действия российских властей «в течение последних месяцев» «не могут не иметь последствий». При этом Псаки подчеркнула, что задача Вашингтона – получить «предсказуемые и стабильные» отношения с Москвой.

Власти США не объявляют о санкциях заранее, поэтому неясно, готовятся ли сейчас какие-либо новые санкции в отношении России или нет.

Байден накануне позвонил Путину на фоне резкого обострения напряженности вокруг Украины. По многочисленным сообщениям, которые Москва не отрицает, Россия стянула к украинской границе большое количество военных и техники. США и другие страны Запада призывают Россию отвести войска и ослабить напряженность, в Москве заявляют, что военные проводят учения, а также ссылаются на якобы имеющиеся данные об агрессивных планах Украины.

Байден и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и другие вопросы. Президент США предложил российскому президенту встретиться, чтобы обсудить широкий круг вопросов. При этом Байден подчеркнул приверженность США защите своих интересов, а также территориальной целостности Украины.

В среду тон официальных российских представителей продолжал оставаться жестким. Так, замглавы МИД России Александр Грушко обвинил НАТО в росте напряженности в Донбассе. А секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе визита в аннексированный Крым сказал, что Украина при поддержке США может готовить провокации в Крыму.