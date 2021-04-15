12 лет в Афганистане: достойно выполненная миссия

НАТО выводит свой воинский контингент из Афганистана, а вслед за альянсом и Грузия. Какой опыт получило государство, участвуя в миротворческих миссиях и как дальше будут развиваться отношения с альянсом?

«Пора положить конец самой продолжительной войне из всех, что вела Америка. Пора американским войскам возвращаться домой», – заявил президент США Джо Байден. Спустя 20 лет после начала миссии в Афганистане НАТО выводит свой воинский контингент из республики. Вслед за альянсом ее покинут и грузинские военнослужащие. Впервые они отправились в Афганистан в 2004 году в рамках миротворческой миссии по обеспечению безопасности населения во время проведения местных президентских выборов. Однако основная миссия для Грузии началась осенью 2009 года, тогда в Афганистан отправились около 150-ти человек. С годами этот контингент увеличивался и стал одним из самых крупных из представленных в рамках миссии. Бывали периоды, когда в республике одновременно находилось до 2000 грузинских военнослужащих. Всего в миротворческих операциях приняли участие более 20 000 представителей сил обороны Грузии, 32 военнослужащих погибли при выполнении своих обязанностей, около 200 получили ранения. Сегодня в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, которые в скором времени вернутся на родину, сообщили в Министерстве обороны Грузии:

«Силы обороны Грузии с 2004 года доказывали на международном уровне, что в их состав входят надежные и высокопрофессиональные военнослужащие. Каждый грузин гордится оценками, которые на протяжении лет мы слышим от высокопоставленных политических и военных чиновников НАТО. Я благодарю каждого военнослужащего, участвовавшего в этой миссии, и выражаю особое уважение тем погибшим героям, которые пожертвовали своими жизнями за глобальную безопасность и мир. Силы обороны Грузии всегда готовы продолжить обеспечивать коллективную безопасность совместно с партнерами», – сказано в письменном заявлении министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.

Одним из первых специалистов, занимавшихся подготовкой грузинских военнослужащих, перед их отправкой в Афганистан, был доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая. Тогда он проводил подготовительные курсы по военной безопасности. Сегодня же эксперт оценивает опыт, полученный грузинскими силами обороны:

«Мы получили большой опыт по борьбе с международными террористическими организациями. И кстати, операция по ликвидации (члена ИГИЛ Ахмеда) Чатаева была организована, исходя из опыта, полученного в афганских операциях. Во-вторых, наше сотрудничество с альянсом укрепилось в техническом плане. Грузия стремится стать членом НАТО и, естественно, первое условие – военно-техническая адаптация к требованиям, необходимым для того, чтобы государство стало полноценным членом альянса. И эту миссию мы, можно сказать, тоже выполнили достойно».

Что касается непосредственно военных навыков, полученных представителями грузинских сил обороны, то этот опыт делает Грузию важным союзником НАТО в миротворческих миссиях, считает главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Однако, он менее необходим для самого государства, исходя из вызовов, стоящих перед ним, говорит эксперт:

«Тот опыт, который грузинская армия получила до августовской войны, начиная с 2003 года, в иракской кампании, наши (военнослужащие) были там на протяжении 5 лет, до августовской войны, 6000 или больше человек, – этот опыт нам мало пригодился. Наши там изучали организацию checkpoint-ов (контрольно-пропускной пункт) или патрулирование. Другое, что нужно было во время августовской войны – это противотанковая оборона, противозенитная. Так же и в Афганистане: грузинские военнослужащие совместно с американцами участвовали в подобных миссиях. У них было все вооружение – артиллерия, танки, космическая разведка и т.д. но с другой стороны были только партизанские действия».

Так что получила Грузия, кроме военного, нужного и не очень, опыта от сотрудничества с НАТО в рамках миссии в Афганистане, и как дальше будут развиваться отношения государства с альянсом? На этот вопрос постарался ответить эксперт Фонда Рондели Валерий Чечелашвили:

«Важно то, что во время задействования этих миротворческих операций, вместе с военными НАТО, наши ребята себя очень хорошо зарекомендовали и сейчас обладают очень серьезным авторитетом и репутацией в соответствующих кругах. Эти связи, которые были наработаны, это сотрудничество, будут предпосылкой к тому, что и в будущих операциях НАТО будут привлекаться наши подразделения. Это хорошо, с точки зрения интеграции в военную структуру НАТО. Кроме того, я думаю, есть и традиционные каналы сотрудничества с альянсом, в том числе и в военной сфере. Эти каналы остаются, они задействованы».

Есть и другие причины, по которым значимость Грузии для НАТО не уменьшится, считает эксперт Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили:

«Они (НАТО) знают, что Грузия может проявить и твердость, и лояльность в отношениях, и если необходимо – защищать интересы альянса. Самое главное – заслужить эту репутацию, и Грузия ее заслужила. То, что войска будут выведены, и Грузия больше не будет нужна в Афганистане, не означает, что Грузия не нужна НАТО как таковая. Значение Черного моря растет. Турция желает отменить Конвенцию Монтре, а это означает, что военно-морской контингент НАТО, возможно, постоянно будет присутствовать на Черном море. Он будет дислоцироваться в Болгарии, Румынии, в Турции и, скорее всего, в Грузии. Так что актуальность Грузии для НАТО будет только расти».

Что касается вывода грузинских подразделений из Афганистана, процесс этот будет завершен до 11 сентября текущего года, сообщили в Минобороны.