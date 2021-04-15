У Северной Осетии новый глава. На смену Вячеславу Битарову пришел бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло. Временно исполняющий обязанности руководителя региона на этой неделе прибыл во Владикавказ. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, как она относятся к этому назначению?

Зарина: Вообще я аполитична, но если задуматься, то не то чтобы я плохо относилась, но мне кажется, что на Кавказе должен править человек с Кавказа, человек, который знает уклад и жизнь. Путин назначил кого хотел. Все.

– Как вы считаете, насколько важно для Южной Осетии, кто именно руководит Северной Осетией?

Зарина: Не задумывалась над этим. Пока бы разобраться с тем, что у нас здесь происходит, а потому же перепрыгивать на другие государства, разбираться с их делами.

Элла: Честно? Вообще никак. Мне ни жарко, ни холодно от этого. А если судить по отзывам людей, то ситуация 50 на 50. Кому-то был по-настоящему неприятен его (Битарова) уход, кому-то нормально. А Южную Осетию, я считаю, это никаким образом не коснется, мы, к сожалению, два совершенно разных государства. Пока еще.

Арсен: Мне пока непонятно, почему его поменяли. Наверное, чуть позже поймем. Если человек хорошо работает и выполняет свои задачи, то непонятно, зачем его менять. А новый временно исполняющий обязанности тоже выходец из Северной Осетии, поэтому он тоже в курсе, что там происходит. Мне почему-то плюсом кажется то, что он не осетин, хоть и уроженец Северной Осетии. Хионизма (непотизма) может станет поменьше. Это все-таки присутствует всегда, кто бы не был главой.

Алла: Для нас это очень важно. Северная Осетия - это наш единственный выход в Российскую Федерацию, и единственный путь, связывающий нас с другим миром, так сказать. Конечно, это было неожиданно. Не было предпосылок к смене главы республики. Я думаю, что к любым изменениям нужно относиться позитивно. Возможно, новый глава проявит себя только с лучшей стороны. Будем надеяться. В любом случае, надо дать ему шанс проявить себя. Я честно скажу, мне нравился Битаров как глава республики. Но раз уж произошли изменения, будем надеяться, что и этот не подведет.

Анжела: С оптимизмом смотрю. Мне все всегда нравится, лишь бы все было хорошо в итоге. Наверно, и для нас это важно, хотя не так, чтобы это было судьбоносно. Хотя связи в разных сферах поддерживать все же стоит.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия