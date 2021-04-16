«Мы занимаемся экономическими вопросами» – Багапш в Тбилиси (1997 год)

В 1997 году Тбилиси посетила делегация из Сухуми. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш обсудил с грузинскими лидерами экономические вопросы. Центр Эдуарда Шеварднадзе публикует видеохронику визита, указывая, что «это были первые встречные шаги после войны».