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«Мы занимаемся экономическими вопросами» – Багапш в Тбилиси (1997 год)

«Мы занимаемся экономическими вопросами» – Багапш в Тбилиси (1997 год)
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«Мы занимаемся экономическими вопросами» – Багапш в Тбилиси (1997 год)

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В 1997 году Тбилиси посетила делегация из Сухуми. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш обсудил с грузинскими лидерами экономические вопросы. Центр Эдуарда Шеварднадзе публикует видеохронику визита, указывая, что «это были первые встречные шаги после войны».

Публикуется с разрешения Центра Эдуарда Шеварднадзе. Оригинал видео находится на странице Центра в социальной сети Facebook.

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