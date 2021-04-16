Фактор Эсебуа, или Что движет грабителями банков?

В Тбилиси не удалось ограбление банка с захватом заложников. Правоохранители задержали преступника, вторгшегося в тбилисский филиал «Банка Грузии», в ходе операции никто не пострадал. А представители третьего сектора между тем заговорили о росте числа подобных преступлений в Грузии.

Операция по задержанию грабителя банка, захватившего несколько заложников, длилась около двух часов. События разворачивались в одном из филиалов «Банка Грузии», в тбилисской районе Авлабари. Во второй половине дня о нападении на учреждение узнали СМИ, однако до задержания злоумышленника находившиеся на месте правоохранители никак не комментировали происходящее. Один из местных жителей, и очевидец событий в интервью телекомпании «Рустави 2» сказал:

«Один парень с оружием вбежал, троих сотрудников банка и одного охранника взял в заложники. Я тут стоял, наблюдал. Женщина одна была там, она сказала грабителю: сынок, отпусти меня, я должна провести уроки детям. Он ей сказал: выходите, чтобы меня не видно было. Эта женщина вышла».

Спустя некоторое время полицейские вывели из здания несколько человек в гражданском и через несколько минут после этого в банк вошла большая группа правоохранителей. Позже директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе сообщил журналистам:

«Нападавший был один, он взял в заложники несколько человек. Сейчас злоумышленник задержан, а заложники освобождены. Никто не получил никаких повреждений, все заложники в безопасности, переведены в отделение полиции. По факту начато расследование, ведутся соответствующие следственные мероприятия».

Уточненную информацию о произошедшем МВД предоставило журналистам уже в письменном виде:

«Нападавший – мужчина 1993 года рождения, захватил 7 заложников. В результате переговоров представителей МВД со злоумышленником последний поэтапно освободил заложников, после чего правоохранители задержали его. Следствие ведется по статьям УК Грузии «Противоправные приобретение, хранение, ношение, огнестрельного оружия» (Статья 236 УК Грузии) и «Захват в качестве заложника» (Статья 144 УК Грузии)».

Некоторые СМИ дополнили официальную информацию: задержанный – предположительно 28-летний житель Зугдиди Ника Цурцумия, заложникам он угрожал пневматическим пистолетом.

За последние полгода это уже второй случай захвата заложников с нелетальной копией оружия. 20 ноября 2020-го в офисе одной тбилисской микрофинансовой организации нападавший угрожал заложникам, как утверждает адвокат задержанного, гранатой-зажигалкой.

В целом, за последний год произошло несколько подобных громких преступлений.

Рост случаев захвата заложников налицо, и впредь власти не имеют оснований утверждать, что это единичные случаи, считает глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили. Во многом это связано с «успешным» ограблением «Банка Грузии» 21 октября прошлого года и с тем, что обвиняемый в этом преступлении Бадри Эсебуа по сей день остается на свободе, считает эксперт:

«Конечно, на рост подобных преступлений влияют случаи, когда попытки криминалов ограбить банк с захватом заложников завершаются успешно, и когда власти практически способствуют этому. Это естественно подталкивает других грабителей на такой шаг. Они видят, что ответственные органы не реагируют должным образом на такие факты, а защита банков далека от идеала, вот у них и появляется мотивация».

Согласен с мнением Цкитишвили старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти. Именно безнаказанность совершивших ограбление с захватом заложников подталкивает других на столь тяжкое преступление. Общество должно быть уверенно в том, что за подобными действиями последует соответствующая реакция, считает Георгий Глонти:

«Конечно, в большинстве своем (нападения на банки, с захватом заложников) они неудачны, чаще всего заканчиваются задержанием. Могу сказать, что и дело Бадри Эсебуа, в конце концов, закончится задержанием. Такое преступление не имеет границ, все его данные разосланы в большинство стран. Но сам по себе этот факт очень неприятный. И правоохранительная система должна делать все, чтобы убедить граждан в том, что такие попытки – безрезультатны и могут быть опасны для жизни».

Немалую роль в этом процессе играют и СМИ, убеждающие общественность в том, что до сих пор остающийся на свободе Бадри Эсебуа останется безнаказанным, считает Цкитишвили.

Эксперты сходятся еще в одном мнении: совершившие столь тяжкие преступления должны получать максимальное наказание, предусмотренное законом.