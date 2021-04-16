Закон о декларировании: в круге третьем

Сегодня в парламенте Абхазии состоялось заседание комитета по государственной правовой политике, рассмотревшее несколько вопросов, выносимых на предстоящее заседание сессии.

Председатель комитета Валерий Агрба, который вел заседание, первому предоставил слово депутату Гиви Кварчия – докладчику по изменениям, которые предстоит внести в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Кварчия, который чуть позже бросил реплику: «Давайте, наконец, заканчивать это многосерийное кино», пришлось обратиться к предыстории:

«Небольшая хронология. Законопроект был внесен в другом виде, но во втором и окончательном чтении отклонен – не хватило одного голоса. Далее. С учетом замечаний и нареканий к данному закону он нами был зарегистрирован заново и вынесен уже в обновленном виде на предыдущее заседание сессии. Ну, я выскажу свое мнение – без особых концептуальных изменений. И был принят подавляющим большинством голосов. У меня есть один вопрос к членам комитета, в частности к председателю, к юристам. Вот тут одна из поправок – изменение сроков отчетного периода, то есть последнего дня отчетного периода предоставления деклараций. В первоначальном виде это было 30 апреля. По нашему законопроекту он был изменен на 1 августа. Возможно ли такое – применить данную поправку на первый год работы закона, если он будет принят, а в последующие годы вернуться к первоначальной дате?».

Данная коллизия была связана с тем, что нынче при самом благоприятном развитии событий для сторонников скорейшего вступления закона в действие, предоставить декларации до 30 апреля уже будет невозможно. В ответ прозвучало мнение, что такое допустимо и законопроект с подобной ремаркой принять вполне возможно.

Гиви Кварчия отметил, что с момента последнего заседания сессии до сегодняшнего комитетского заседания не поступило ни одного замечания или поправок от субъектов законодательной инициативы, и попросил вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии для принятия его во втором и третьем, окончательном, чтении.

Представитель президента в парламенте Саида Бутба отметила, что поскольку в представленном варианте законопроекта учтены многие замечания, в том числе касающиеся и таких понятий, как госслужащие и должностные лица, в названии документа указывать должностных лиц нецелесообразно.

По итогам обсуждения комитетом принято решение вынести законопроект о декларировании доходов госслужащими на следующее заседание сессии для принятия его во втором и третьем, окончательном, чтениях. «За» проголосовали все 12 присутствовавших членов комитета.

К «хронологии», о которой говорил Гиви Кварчия, можно, пожалуй, добавить и историю того, как в феврале прошлого года принятию закона о декларировании доходов, предшествовали развертывание палаток у здания парламента в ходе протестных акций группы его поборников и их голодовка на площади Свободы. В итоге закон был принят, но благодаря уловке – он вступает в действие только после принятия закона «О госслужбе» – уже больше года лежит, как говорится, мертвым грузом. Так что сейчас уже третий круг прохождения этого многострадального закона через парламент. Теперь в обществе гадают, не придумают ли его противники что-то снова, чтобы на очередном заседании сессии законопроект все же «прокатить на вороных».

Возможно, потому, что тема эта навязла на зубах, первый вопрос сегодняшнего заседания обсудили и приняли довольно быстро. А вот по второму вопросу повестки дня – «О выборах в депутаты Народного Собрания – Парламента РА», – развернулись дебаты. Докладчиком по нему был спикер парламента Валерий Кварчия, который изложил свои аргументы за то, что парламентариями должны избираться только владеющие государственным языком, сперва по-абхазски, а потом, чтобы его понимали все, и по-русски:

«Руководители органов государственной власти Республики Абхазия, руководители их структурных подразделений, депутаты парламента Республики Абхазия, руководители органов местного самоуправления обязаны владеть и пользоваться языком Республики Абхазия». Данный пункт данной статьи (закона «О государственном языке») вошел в силу только в 2015 году. Специально мы отсрочили, чтобы люди знали, готовились, чтобы это стало реальностью. Но уже шесть лет прошло, и только сейчас мы ставим вопрос о включении пункта о знании государственного языка при регистрации кандидатов в депутаты парламента Республики Абхазия. Некоторых это смущает. Не знаю, почему их это так смущает, но во всем мире нет такого государства, где бы избирали в парламент депутатами не владеющих государственных языком. Если кто-то считает, что наше государство не делает ничего для предоставления возможности изучения государственного языка всеми гражданами, то я с этим не согласен. Еще до начала войны в 1992 году мы ввели уроки абхазского языка во всех школах республики, в том числе русских, грузинских, армянских… В целом по Абхазии несколько сот владеющих абхазским языком русской национальности, несколько сот армян. Давайте им дадим дорогу, слушайте, чтобы они показали своим примером: государственный язык должен быть общим для всех».

Валерий Кварчия сказал, что были предложения ввести этот пункт в закон о выборах в парламент только с 2027 года, но он предлагает остановиться на таком варианте, что для лиц, закончивших абхазскую школу, он вступает в действие уже с 2022 года, когда должны состояться очередные парламентские выборы. Но немало возражений высказал Валерий Агрба. При этом подчеркнул, что сам он, не владеющий государственным языком, не собирается баллотироваться в парламент в следующем году и поэтому у него нет личного интереса, он заботится о других, чтобы не были ущемлены их права. Его поддержал ряд других депутатов, в том числе и говорившие на абхазском. Не получится ли, в частности, так: мы констатируем, что вот уже два созыва в парламенте нет русских, а эта поправка еще больше создаст для них трудности в представительстве в законодательной ветви власти?

В итоге этот вопрос, как и другие запланированные, среди которых начал обсуждаться законопроект об изменениях в законе «Об актах гражданского состояния», позволяющих гальцам восстанавливать абхазские фамилии и национальность своих предков, перенесли на следующее заседание комитета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия