Кого касаются новые правила въезда в Россию?

Жителей Южной Осетии озадачила информация о новых правилах въезда в Российскую Федерацию, введенных Роспотребнадзором с 15 апреля. Не добавила ясности и справка МИД республики, распространенная накануне вечером. Что меняется для обладателей югоосетинских паспортов, часто обладающих и российским?

Министерство иностранных дел Южной Осетии накануне вечером распространило ноту посольства РФ в республике, в которой сообщалось, что с 15 апреля 2021 года вступают в силу изменения в постановление Главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года. Они обязывают граждан России до прибытия на территорию страны заполнить анкеты, пройти тест в течение трех дней и разметить информацию о его результате на портале госуслуг. До его получения – соблюдать изоляцию.

У жителей Южной Осетии, которые в большинстве своем выезжают в Северную Осетию по второму, российскому паспорту, чтобы не тратить время на заполнение миграционного бланка, и, зачастую максимум на три дня, новые правила вызвали вопросы.

Впрочем, у граждан Южной Осетии есть альтернатива – въехать на территорию России с югоосетинским паспортом как иностранцам, но разъяснений по этому поводу пока не последовало.

Представитель Консульства России в Цхинвале объяснил по телефону, что в отношении иностранных граждан правила въезда не изменились, что касается граждан Южной Осетии, уточнений пока нет.

Юрист Тимур Кокойты в ответ на многочисленные вопросы на своей странице в социальной сети написал:

«Друзья, сегодня многие меня спрашивали о вводимых ограничениях в связи с вступившим в силу постановлением N12 Главного государственного санитарного врача России от 09.04.2021. В этом постановлении есть некоторая путаница в части вводимых изменений. Думаю, еще будут изменять его. Но пока рекомендую совершать поездки в Россию по паспортам гражданина Южной Осетии, их эти новые ограничения не затрагивают».

В беседе с «Эхом Кавказа» он пояснил, что пока указанные изменения касаются только граждан России и государств-членов ЕАЭС:

«Это постановление от 9 апреля не касается нас - жителей Южной Осетии, граждан Южной Осетии. Я сделал выводы об этом после того, как прочитал текст постановления. Там сказано о гражданах ЕАЭС, государств ЕАЭС (Евразийского экономического союза), и российских гражданах. Об иностранцах, в частности, о гражданах Южной Осетии там ничего не сказано. Если граждане Южной Осетии будут пересекать границу по российским паспортам, это может их коснуться. Но если мы пересекаем границу по югоосетинским паспортам, то нас это постановление никак не затрагивает».

Жительница Цхинвала Марина сегодня с семьей пересекала границу с Российской Федерацией. Вот, что она рассказала «Эху Кавказа»:

«Мы сегодня собирались во Владикавказ, но вчера пошла информация, что нужно делать тест на коронавирус прежде, чем въехать на территорию Российской Федерации. Мы, конечно, нервничали, пытались разузнать достоверную информацию, но не смогли - никто ничего не знал. Мы все равно выехали утром, и слава Богу, никаких препятствий не было по поводу того, чтобы пересечь таможню.

– А вы проезжали с югоосетинскими паспортами?

– Я сама с российским паспортом, дочка – с югоосетинским.

– То есть вы не заполняли анкет?

– Нет. Все, как обычно. Мы проехали, как в обычные дни».

Кабинет министров Абхазии еще вчера дал разъяснение, что «новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию». Власти Южной Осетии пока никак не прокомментировали ситуацию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия