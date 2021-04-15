Постановление Роспотребнадзора устроило переполох в Абхазии

Внесенные с 15 апреля Роспотребнадзором изменения в правила обеспечения режима изоляции и тестирования на COVID-19 наделали в Абхазии много шума. Здесь сделали вывод, что теперь все въезжающие в Россию из Абхазии должны будут заполнять анкеты, уходить в режим изоляции и проходить PCR-тестирование. Однако к вечеру пресс-служба Кабинета министров республики сообщила, что нововведения не распространяются на Абхазию.

Сегодня вступили в силу новые правила для прибывающих на территорию Российской Федерации. Они дополнили существовавшее ранее постановление главного санитарного врача России «Об обеспечения режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», которое было принято в марте 2020 года. В соответствии с этим документом любой гражданин России, прибывающий на ее территорию воздушным транспортом, обязан заполнить анкету, а по прибытии к месту назначения в течение трех дней сдать тест на COVID-19 и оповестить Роспотребнадзор о его результатах.

После внесения изменений в постановление главного санитарного врача России эти требования распространяются на граждан России, прибывающих на ее территорию любым способом, в том числе и пешим.

Это решение вызвало в Абхазии бурную реакцию, потому что оно затрагивает почти каждого. Ежедневно российско-абхазскую границу пересекает большое число граждан Абхазии – в частности, дети, живущие в приграничной зоне и обучающиеся в школах Адлера, а также граждане, работающие в Сочи и Адлере. Немало и тех, кто выезжает на один-два дня в Сочи или Адлер для решения медицинских проблем или в иных личных целях.

Возникает и вопрос, приедут ли в Абхазию туристы? Многие из них заезжают лишь на один день из соседнего Сочи и Адлера для осмотра местных достопримечательностей.

Илона Ампар, управляющая несколькими отелями, сообщила, что введение новых правил уже привело к тому, что туристы стали массово отказываться от брони, они отменяют свои планы на посещение Абхазии и требуют вернуть им деньги.

«На самом деле все измененные правила нам не на пользу. Мы так ждали сезон 2021 года, что непонимание того, насколько данный закон будет применим именно к гостям, которые посещают нашу страну, мешает нам отвечать на вопросы тех туристов, которые обеспокоенно звонят. Телефоны обрываются, пошли тотальные отмены бронирования. В 2021 году, даже в межсезонье, отели как никогда были загружены. Наблюдалась очень положительная динамика, на апрель и май было очень много бронирований людей, которые хотели посетить нашу республику. А сейчас отельеры, владельцы бизнеса и наши гости в большом недоумении, поскольку очень маленький период времени был выбран гостями для отдыха. Они брали туры выходного дня и за двое суток, чтобы отдохнуть тут, а потом приезжать и садиться на карантин, ни одному из туристов такой вид отдыха не подходит. Соответственно, мы потеряем весь сегмент, процентов восемьдесят, людей, которые хотели у нас отдохнуть в апреле и в мае».

По словам Илоны Ампар, очень важно, чтобы все ведомства Абхазии в подобных случаях очень оперативно отвечали на возникающие вопросы:

«У наших министерств никаких сведений о том, как у нас все должно происходить и по каким правилам мы будем работать и принимать туристов, тоже нет. Это очень мешает. Все должно быть своевременно. Если пишется закон, то он должен быть проработан молниеносно абсолютно по всем ведомствам, тем более в нашем случае с учетом того, что мы прошли тяжелый 2020 год. Мы только начали надеяться на то, что все долги будут отдаваться своевременно, и мы начнем вставать на ноги, как получается, что мы опять подвергаем себя тем самым рискам и опять останемся без туристов».

Вчера и сегодня абхазские журналисты обрывали телефоны пресс-служб разных ведомств, пытаясь получить пояснения и комментарии. К вечеру пресс-служба Кабинета министров успокоила страсти, сообщив, что новые правила не распространяются на Абхазию.

Руководитель управления пресс-службы и информации Кабмина Диана Зантария проинформировала, что в реестре стран, на граждан которых распространяются новые правила, Абхазии нет:

«Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 9 апреля 2021 года подписал Постановление № 12 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». Приложение Постановления гласит об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации, въезжающих из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики. В реестре указано 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится. То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия