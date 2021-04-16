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РФ вышлет 10 дипломатов США. Послу предложили выехать на консультации
Россия вышлет из страны десять американских дипломатов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он объявил также о других мерах, которые российские власти намерены принять в ответ на новые санкции США, введенные 15 апреля.
По словам Лаврова, на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном помощник президента России Юрий Ушаков предложил послу выехать в Вашингтон для консультаций.
Ранее в пятницу возможные меры в ответ на санкции обсудил Совет безопасности России под председательством Владимира Путина.
Как заявил Лавров, весь перечень принятых Россией мер будет опубликован в ближайшее время. На пресс-конференции в Москве в пятницу он назвал некоторые из них.
По словам главы МИД России, 8 американских чиновников будут включены в «черный список», им запретят въезд в Россию.
Москва также запустить процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран. Также, по словам Лаврова, Россия прекратит практику краткосрочных поездок сотрудников Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах в стране.
Лавров также сказал, что Россия «будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны». В заявлении МИД России, опубликованном в пятницу вечером, об этом говорится так: «имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца».
По словам министра, Россия будет «держать про запас» экономические меры воздействия на США.
При этом, как сказал Лавров, в Москве позитивно отнеслись к предложению президента США Джо Байдена провести саммит с Владимиром Путиным. Однако прямого ответа на это предложение российская сторона пока не дала.
Реакции американской стороны на заявления Лаврова и российского МИД пока нет.
- Накануне президент США объявил о введении ряда санкций против России - в ответ на российское вмешательство в выборы в Соединенных Штатах, кибератаки, агрессивные действия против союзников и партнеров США, включая аннексию Крыма. США ввели ограничения на операции с суверенным долгом России, а также расширили санкционные списки юридических и физических лиц. При этом Байден отметил, что в отношениях с Россией пришло время для деэскалации, и подтвердил свое предложение провести саммит по широкому кругу вопросов.
Другие новости дня
В Роспотребнадзоре подтвердили необходимость тестирования по возвращении из Абхазии
Российским туристам при возвращении из Абхазии после 15 апреля необходимо сдавать тест на коронавирус, сообщили корреспонденту портала «Интерфакс-Туризм» на горячей линии Роспотребнадзора.
«Гражданам РФ необходимо по возвращении из любой зарубежной страны, в том числе из Абхазии, сдавать ПЦР-тест и загружать результаты на портал госуслуг. Правило вступило в силу с 15 апреля», - заявили в надзорном ведомстве.
Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Теперь перед выездом необходимо заполнить анкету въезжающего из-за рубежа на портале госуслуг, а после прибытия в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тест на коронавирус и разместить результат в специальной форме на портале не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и любыми другими способами.
Туроператоры в четверг сообщили, что требование теста распространяется и на самопровозглашенную республику Абхазия, в которую россияне ездят обычно автомобильным либо железнодорожным транспортом.
Однако позже пресс-служба абхазского правительства распространила заявление, в котором говорилось, что новое требование Роспотребнадзора не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию Абхазии на любой срок. По информации пресс-службы правительства республики, «в новом решении Роспотребнадзора указаны 29 стран, среди которых Абхазия не значится».
Россиянин готовил в Германии покушение на брата Тумсо Абдурахманова
Прокуратура Германии в пятницу заявила, что ведет следствие в отношении гражданина России по обвинению в подготовке убийства живущего в Германии чеченского активиста по заказу властей Чечни. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
В середине января германские власти арестовали россиянина, которого прокуратура называет «Валид Д.». Ему были предъявлены обвинения в том, что он выражал готовность совершить убийство и планировал «акт насилия серьезного характера». Сейчас он находится под стражей в ожидании суда.
По данным СМИ, подозреваемый был в числе тех, кто готовил покушение на Мохмада Абдурахманова – брата одного из известных критиков Рамзана Кадырова, блогера Тумсо Абдурахманова, на которого в прошлом году также было совершено покушение в Швеции, где он живет. Покушение было неудачным, за попытку убийства был осужден к тюремному заключению гражданин России.
Как сообщает Der Spiegel, подозреваемому Валиду Д. не была отведена роль непосредственного исполнителя готовившегося убийства Мохмада Абдурахманова. Он должен был передать киллеру оружие, а также следить за жертвой и исполнять роль водителя в день покушения. Как утверждается, человек, который должен был совершить убийство, сдался германским властям, сообщив, что взял у чеченских властей 500 тысяч евро за убийство, однако не имел реальных намерений его совершать. Имя этого человека не называется.
- В 2019 году в Германии было совершено громкое убийство гражданина Грузии, который в годы войны в Чечне был полевым командиром чеченских сепаратистов. Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине. В октябре прошлого года начался суд над предполагаемым убийцей. Это гражданин России, въехавший в ЕС по паспорту на имя «Вадим Соколов». В действительности, как установили расследователи Bellingcat и ряда СМИ, его имя – Вадим Красиков, и он имеет отношение к российским спецслужбам. Прокуратура Германии заявила, что, по всей вероятности, приказ убить Хангошвили отдали российские власти.
В Дагестане завели дело об избиении сотрудника штаба Навального
Полицейские в Дагестане завели уголовное дело о нападении на Руслана Аблякимова – бывшего координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Аблякимов заявил, что подробностей пока мало, он ждет вызова на допрос. В ночь на 20 февраля на сторонника Навального напали неизвестные, когда он вместе с двумя знакомыми девушками находился на смотровой площадке на склоне горы Тарки-Тау. По его словам, около семи человек повалили его на землю и избили.
Как сообщал Аблякимов, до этого несколько дней за ним следили неизвестные, пока он пытался открыть в Махачкале штаб Навального. Главным препятствием он тогда называл трудности с поиском помещения: собственники опасаются вести дела с оппозицией. После нападения Аблякимов уехал из республики.
- 11 апреля со второй попытки штаб Навального в Махачкале был открыт. Его координатор Эдурд Атаев через несколько часов перестал выходить на связь, а вскоре пропал и его помощник, общественник Мурад Манапов.
- 13 апреля выяснилось, что Атаев и Манапов задержаны за административные нарушения. Координатор штаба Навального получил арест на десять суток по обвинению в «неповиновении законному требованию полицейского».
Анатолий Бибилов назначил Урузмага Джагаева своим госсоветником
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил своим госсоветником Урузмага Джагаева – бывшего генерального прокурора.
Как пишет агентство «Рес», указ опубликован на сайте Бибилова и вступил в силу с момента подписания.
Урузмаг Джагаев, отставки которого несколько месяцев требовала югоосетинская оппозиция, был освобожден от должности парламентом 13 апреля – в связи с истечением пятилетнего срока.
При этом парламент не поддержал представление Анатолия Бибилова по кандидатуре Виталия Савченко на должность генпрокурора.
Меркель получила первую дозу вакцины AstraZeneca
Канцлер Германии Ангела Меркель получила в пятницу первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Сообщается, что Меркель привилась препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. В подтверждение официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт опубликовал в твиттере подтверждающие документы – международный сертификат и свидетельство о вакцинации с именем главы кабмина ФРГ.
В своём комментарии канцлер поблагодарила сограждан за участие в вакцинации и назвала её "ключом к преодолению пандемии". 66-летняя Меркель получила прививку в порядке общей очереди, несмотря на то, что имела возможность привиться раньше остальных.
Большинство жителей Германии, по опросам, не доверяет AstraZeneca и предпочитает вакцину от германской BioNTech и американской Pfizer. Эффективность последней была подтверждена на практике: в Израиле, где количество вакцинированных двумя дозами Pfizer приблизилось к 70 процентам от общего населения, наблюдается резкий спад числа заражений коронавирусом.
Немецкие власти разрешили вакцинацию препаратом от AstraZeneca лишь для людей старше 60 лет. Остальные смогут привиться этой вакциной только после проведения проверок относительно её безопасности. Неделей ранее европейский регулятор официально признал, что AstraZeneca может приводить к образованию тромбов. Это, однако, происходит в чрезвычайно редких случаях – менее 200 на 35 миллионов. Для сравнения: вероятность получить тромб для женщины, принимающей перорально контрацептив, составляет 1 на 10 тысяч случаев.
Несколько дней назад вторую дозу вакцины от коронавируса получил и Владимир Путин - об этом сообщил он сам. В отличие от многих западных лидеров, президент России отказался делать это публично и даже не сообщил, какой именно препарат использовал.
Принцип 40-процентной поддержки: «Грузинская мечта» допустила обсуждение вопроса досрочных выборов
«Грузинская мечта» выражает готовность рассмотреть вопрос о назначении досрочных выборов в том случае, если правящая партия наберет менее 40% голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2021 года. Об этом сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
На практике это означает, что местные выборы станут своеобразным плебисцитом, – указывает агентство «Новости-Грузия».
«Мы выражаем готовность применить принцип 40-процентной поддержки на предстоящих выборах в органы самоуправления… Если правящая партия не получит 40% на местных выборах, в этом случае, мы обсудим требования оппозиции по поводу [досрочных] выборов», – заявил Талаквадзе.
При этом он подчеркнул, что план Кристиана Даниельсона (спецпосланника президента Европейского Совета Шарля Мишеля) не подразумевает проведения досрочных парламентских выборов. Талаквадзе считает, что этот факт говорит о том, что международное сообщество не разделяет обвинения оппозиции о фальсификации результатов парламентских выборов осенью 2020 года.
- Сегодня «Грузинская мечта» объявила, что публично подписывает документ, созданный медиатором Кристианом Даниельсоном.
Государство, которое умеет только наказывать
Грузия – третья страна в Европе по числу заключенных. На 100 тысяч жителей приходится 264 человека, находящихся в тюрьмах. Об этом сообщается в новом исследовании Совета Европы.
Правозащитники говорят, что данный результат вновь наглядно демонстрируют те глубинные проблемы, которые существуют как в пенитенциарной системе, так и в целом в политике уголовного преследования в Грузии.
Но раньше было хуже. В 2018-м Грузия возглавляла европейский список, а в 2019 году была второй. Впрочем, несмотря на положительную динамику в рейтинге, в абсолютных значениях число заключенных в последние годы существенно не менялось. Последнее серьезное снижение было в 2012 году, когда по амнистии* тюрьмы покинула почти половина заключенных.
Правозащитники объясняют, что сегодня амнистия – это фактически единственный рычаг, который государство использует для разгрузки тюрем. В тоже время, они убеждены, что дело не в росте криминала, а в том, что осуществляется неверная политика. Многим правонарушителям власть должна предлагать альтернативу тюремному заключению. Гораздо чаще, чем она это делает сегодня.
Почему в Грузии столько заключенных?
С тем, что одних амнистий недостаточно, согласна и омбудсмен Грузии Нино Ломджария.
«Народный защитник подчеркивает, что помимо единичных актов, важно, как в пенитенциарной системе, так и в уголовной политике внедрить подходы, которые активизируют механизмы досрочного освобождения, а также наказаний и мер пресечения, не связанных с лишением свободы», - говорится в отчете омбудсмена за 2020 год.
Действительно, подписав соглашение об ассоциации с ЕС и другие международные документы, государство обязалось изменить политику. Но, как отмечают правозащитники, реформы проводятся вяло, а заключенных в тюрьмах все равно гораздо больше, чем должно быть по европейским стандартам (в среднем, 100-150 заключенных на 100 тысяч человек). Не меняется главное – вместо реабилитации и ресоциализации человека, уголовная политики страны все еще нацелена на то, чтобы его наказать.
«Прошло уже 30 лет с тех пор, как Советский Союз распался и Грузия стала независимой. Не знаю, может, правда, нужно, чтобы нас сначала 40 лет водили по пустыне, и, может, советское прошлое навсегда станет таковым хотя бы через 10 лет», - говорит исполнительный директор «Центра Прав Человека» Алеко Цкитишвили.
Он отмечает, что хоть Грузия официально объявила о приверженности европейским ценностям, но на деле ее уголовная политика все еще не избавилась от советской инерции. Причина, по мнению Алеко Цкитишвили, крайне проста – у политиков, законодателей и прочих стоящих у руля устаревшие и негуманные представления о том, за что человека сажать в тюрьму можно, а за что нельзя.
«Наказание вместо помощи»
Неверность подходов государства, по мнению правозащитников, идеально отражает его наркополитика. Согласно отчету, 26% заключенных отбывают срок за преступления, связанные с наркотиками.
Уже несколько лет, международные и местные организации призывают власти провести радикальную реформу наркополитики, так как опыт многих стран подтверждает, что человеку с наркозависимостью не поможешь, посадив его в тюрьму.
«В июне Конституционный суд признал неконституционным лишение свободы за приобретение и хранение любого наркотического вещества в количествах, не пригодных к потреблению. Несмотря на это, реформа наркополитики все еще заморожена в парламенте», - говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch за 2020 год.
В начале этого года, парламент принял законопроект, согласно которому тюрьмы покинут более 800 человек. Из них более 700 осуждены именно за наркопреступления.
Директор программ правосудия «Центра Социального Равенства» Гурам Имнадзе убежден, что этим решением государство расписывается в существовании проблемы. И хотя наркополитика «Грузинской Мечты» менее жесткая, чем у предшественников, суть ее неизменна.
Имнадзе сетует, что власти все еще не заботятся о снижении вреда от наркопотребления. Хуже того – в своих заявлениях чиновники клеймят не сами наркотики, а наркопотребителей.
«Потребление наркотиков и связанные с ними риски нужно регулировать другими механизмами, но никак не наказаниями. В первую очередь, надо работать над превенцией и социально-медицинской поддержкой. Наказание должно быть крайней мерой. Механизмы уголовного преследования следует применять только в отношении организованной преступности, распространителей наркотиков и т.д.»
Сторонники реформы не исключают также, что у властей нет соответствующей политической воли. Нынешняя наркополитика предоставляет ей серьезные инструменты контроля над гражданами, и, возможно, она просто не хочет их терять.
Почему заключенных должно быть меньше?
Председатель «Инициативы за реабилитацию уязвимых групп» Тато Келбакиани подсчитал, что на данный момент около 3 тысяч человек отбывают заключение за ненасильственные преступления. По его словам, вполне реально этих людей выпустить, а тюремное заключение заменить альтернативными наказаниями. Например, условным сроком, домашним арестом, либо общественными работами.
Тем самым, общество убьет даже не двух, а сразу нескольких зайцев: люди не потеряют общественные связи, будут сэкономлены средства на их содержание и пропитание, и в то же время государство по-прежнему сможет их контролировать.
«Механизмы контроля могут быть разными. Например, домашний арест, либо ограничение на посещение различных мест, либо периодическое наркотестирование, либо пробация… В общем, форм существует много. Но у нас активно используют только пробацию», - говорит Келбакиани.
Уже не первый год правозащитники напоминают государству, что необходимо учитывать тот физический и психологический ущерб, который наносит человеку пребывание в тюрьме. Вместе с тем, в последние годы все больше тревожных сигналов о том, что за решеткой вновь набирают силу криминальные авторитеты, т.н. “смотрящие”. Тато Келбакиани подчеркивает: «Усиление криминальной субкультуры в тюрьмах, естественно, повышает риск того, что попавший туда человек попадет под ее влияние».
Много заключенных, мало тюремщиков
По словам экспертов, влияние “смотрящих” растет еще и потому, что в тюрьмах катастрофически мало сотрудников. Согласно отчету Совета Европы, хуже чем в Грузии дела обстоят только в Турции.
Келбакиани говорит, что эта статистика отражает лишь общую картину и конкретные примеры выглядят гораздо хуже. Сотрудники работают в тяжелых условиях. Как результат – вакансий в разы больше, чем желающих.
«Есть места, где баланс соблюден. Например в учреждениях для женщин или детей. И еще в маленьких тюрьмах. Но там сидит от силы человек 400. Самыми проблемными остаются большие учреждения, так называемые «зоны». Вот там баланс действительно ужасный. Заключенных 2 тысячи, а сотрудников, в лучшем случае, 50. А если бы и было больше, там инфраструктура такая, что все равно бы не удалось уследить за ситуацией. Даже рабочую комнату негде оборудовать, чтобы сесть».
Согласно закону, обеспечение безопасности заключенных – далеко на единственная обязанность государства. По возможности, оно должно учитывать потребности и навыки заключенных, и в соответствии с ними предлагать программы по реабилитации и ресоциализации. Но, по словам Алеко Цкитишвили, индивидуальное планирование отбывания наказаний существует лишь на бумаге. Чтобы воплотить его в жизнь, необходимо направить к заключенными гораздо больше специалистов.
«Социальные работники отмечали, что на каждого из них приходится слишком много заключенных. В результате, их труд становится схематичным и поверхностным. Я не говорю уже о таких творческих подходах, как арт-терапия. Его использовать просто нереально», - говорит правозащитник.
* В январе 2006 года президент Михаил Саакашвили объявил «политику нулевой толерантности» в отношении всех преступлений, в том числе и наркотических. За пять лет количество заключенных выросло в два с половиной раза. В 2011 году Грузия была первой в Европе и четвертой в мире по количеству заключенных на 100 тысяч жителей – 547.
Именно благодаря этому у Грузии серьезный «плюс» в одном единственном пункте исследования – по сравнению с 2010 годом, количество заключенных сократилось на 54%. Это лучший показатель в Европе. Сокращение произошло в результате амнистии, которая была объявлена после прихода к власти «Грузинской мечты».
«Грузинская мечта» подписывает документ, предложенный спецпосланником ЕС
Партия «Грузинская мечта» публично подписывает документ, созданный медиатором Кристианом Даниельсоном. Заявление об этом сделал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на брифинге, проведенном в офисе партии, – передает «Интерпрессньюс».
«Грузинская мечта» публично подписывает созданный под эгидой ЕС и президента Европейского совета Шарля Мишеля документ, который был представлен специальным представителем президента Европейского совета в Грузии Кристианом Даниельсоном. На заключительной встрече диалога мы зафиксировали принципиальную готовность подписать документ, о чем в своих комментариях сказал и ряд оппозиционеров, однако до сегодняшнего дня он не был нами подписан, поскольку мы ожидали от оппозиции встречных шагов», - заявил Талаквадзе.
31 марта в Тбилиси Кристиан Даниельсон представил членам правящей партии и оппозиции документ («Будущий путь Грузии») о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия. Обе стороны отказались подписывать этот план, возложив ответственность друг на друга.
Илия II: «Когда тяжело Армении, армянскому народу, тяжело и нам»
Президента Армении Армена Саркисяна, находящегося с официальным визитом в Грузии, вместе с его супругой Нуне Саркисян принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.
Как сообщает «Радио Азатутюн» со ссылкой на пресс-службу аппарата президента Армении, Католикос-Патриарх всея Грузии подчеркнул, что армянский и грузинский народы имеют многовековую историю дружбы, в сохранении и продолжении которой важную роль сыграли Армянская Апостольская и Грузинская Православные церкви. Он отметил, что обе церкви играют важную роль в установлении мира и стабильности в регионе.
Президент Армен Саркисян передал Илие II приветствия и наилучшие пожелания Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. Президент Армении отметил, что его официальный визит направлен на обсуждение развития нынешних отношений и сотрудничества между двумя народами, имеющими исторические традиции дружбы.
«Цель визита - обсудить сегодняшние проблемы, и главное - поговорить о будущем, укрепить и расширить наши братские отношения, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться плодами нашей дружбы и продолжить дружбу наших народов», – сказал он.
Президент также заявил, что сейчас тяжелые времена как для всего мира, так и для региона.
«Армения прошла через ад войны, мы потеряли тысячи молодых жизней. Мои молитвы направлены родителям и семьям погибших. И мы должны сделать все, чтобы в будущем наш регион был более стабильным и мирным», – сказал президент.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил надежду, что армянский народ найдет в себе силы для преодоления всех трудностей.
«Когда тяжело Армении, армянскому народу, тяжело и нам», – сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии.
Илия Второй передал президенту Саркисяну и армянскому народу слова благословения, а также свои теплые пожелания Католикосу всех Армян.
В Грузии начнут вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm
С 27 апреля в Грузии начнется регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Как пишет «Новости-Грузия», об этом сегодня на пресс-конференции заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
«Регистрация откроется с 27 апреля. В начале мая, после окончания пасхальных праздников, начнется администрирование вакцины в подобранных учреждениях», – заявила Габуния.
По её словам, до конца следующей недели Минздрав, Центр по контролю заболеваний и группы экспертов завершат работу над протоколами и рекомендациями, связанными с внедрением вакцины Sinopharm.
Как указала Габуния, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудит вопрос об авторизации китайского препарата до конца текущего месяца. В Минздраве считают, что с учетом нынешней эпидемиологической ситуации и ограничения на использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет, целесообразно начать применение вакцины Sinopharm, не дожидаясь одобрения ВОЗ.
«На сегодняшний день вакцина Sinopharm признана в 35 странах, сделано до 200 миллионов доз. Вакцинация Sinopharm идет достаточно эффективно и с минимальными побочными эффектами», – указала Габуния.
Грузия получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm 3 апреля.
- Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Привиться могут медицинские работники, лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами. До сих пор для граждан доступны были две вакцины от COVID-19 – AstraZeneca и Pfizer.
- Тем не менее, все дозы Pfizer, прибывшие в Грузию, уже распределены. Одновременно 8 апреля Минздрав Грузии объявил, что вакцину AstraZeneca будут использовать только для граждан старше 55 лет. Решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) потребовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании.
- По последним данным, в стране вакцинацию прошли 26 427 человек. Практически все они получили только первую дозу вакцины. Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить более 60% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек.
В МВД сообщили подробности вооруженного нападения на отделение банка в Тбилиси
Вооруженный мужчина, совершивший сегодня нападение на филиал «Банка Грузии» в Тбилиси, удерживал в заложниках семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Налетчик – 28-летний Н.Ц. был задержан по итогам полицейской операции, которая продолжалась в районе станции метро «Авлабари» более часа.
«По итогам переговоров представителей МВД с нападавшим, обвиняемый поэтапно освободил людей, удерживаемых в качестве заложников, после чего правоохранители на месте задержали Н.Ц.», – сказано в заявлении ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве не уточняют, какие требования предъявлял нападавший, – пишет «Новости-Грузия».
Следствие начато по фактам незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и захвата в качестве заложников двух или более лиц (части 3 и 4 статьи 236 и пункт «в» части 2 статьи 144 УК Грузии).
При стрельбе в Индианаполисе погибли восемь человек
Восемь человек погибли, не менее четырёх получили ранения в результате стрельбы в городе Индианаполис, в США. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Стрельба произошла на складе курьерской компании FedEx в западной части города. По данным полиции, стрелявший покончил с собой. Его мотивы выясняются.
Здание FedEx, где была стрельба, находится недалеко от аэропорта. Из-за инцидента ненадолго была перекрыта автомагистраль. Подъезды к аэропорту открыты.
Согласно имеющейся статистике, в этом году в США жертвами нападений с использованием огнестрельного оружия стали более 12 тысяч человек. Около 150 человек погибли. За прошлый год пострадали более 43 с половиной тысяч человек, из них погибли 610.
Президент США Джо Байден на днях объявил о мерах, которые должны ограничить оборот огнестрельного оружия.
Больше новостей – в видеосюжетах Радио Свобода:
Армен Саркисян: «Грузия является дружественной нам страной»
Президент Армении Армен Саркисян завершил двухдневный визит в Грузию. Сегодня он встретился со спикером парламента Арчилом Талаквадзе и Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Саркисян также возложил цветы к Мемориалу Героев и посетил армянскую церковь в Тбилиси.
«Грузия является дружественной нам страной, мы должны беречь отношения с ней», – заявил журналистам Саркисян, подводя итоги визита в Грузию.
Он сообщил, что поговорил по телефону с находящимся в самоизоляции из-за заражения коронавирусом Ираклием Гарибашвили, а с президентом Саломе Зурабишвили обсудил экономическое и политическое сотрудничество.
«Основной темой наших встреч были двусторонние отношения, мы обменялись мнениями о том, какими мы видим пути развития региона. Важно, чтобы в регионе была стабильность. Сегодня перед нашим регионом стоят довольно сложные вызовы. На встрече с президентом Грузии мы обсудили вопрос о предоставлении Арцаху (Нагорный Карабах – ред.) справедливого статуса. Грузия готова взять на себя роль посредника между двумя странами и предложить нам платформу», – сказал Саркисян.
Президент Армении также коснулся пандемии и отметил, что Грузия хорошо с ней справляется, – передаёт Первый канал Грузии.
«По сей день многие люди во всем мире, а также в нашей стране умирают от коронавируса. Необходимо предпринять шаги с точки зрения здравоохранения и экономии. Грузия хорошо справляется с пандемией. Кто-нибудь видел кого-нибудь на улице вчера после 9 вечера? Я никого не видел. Это означает, что Грузия хорошо справляется с коронавирусом», – сказал он.
По словам Саркисяна, в рамках визита он не смог посетить Самцхе-Джавахети из-за пандемии, но в ближайшее время снова посетит Грузию, в том числе этот регион.
Партия «Гирчи» с понедельника частично прекращает бойкот парламента
Один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили сообщил, что партия с понедельника частично прекращает бойкот парламента Грузии. Политик говорит, что начнет в законодательном органе деятельность «в кулуарном режиме», и в качестве депутатов они «покажут стандарт бойкота».
Ранее в «Гирчи» заявили, что готовы начать парламентскую деятельности, если правящая «Грузинская мечта» согласится полностью урегулировать один из семи актуальных для них вопросов. Речь шла, в частности, о полной легализации марихуаны и введении мультивалютного режима в стране.
«Мы хотим узнать позицию наших коллег по опубликованным семи вопросам. Там 90 человек, с которыми мы должны познакомиться, поговорить. Через шесть месяцев – выборы (в органы местного самоуправления), хотим подготовиться к ним. Нам необходимо поле для политической жизни», – заявил Мегрелишвили грузинской службе «Радио Свобода».
- На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах партия «Гирчи» («Шишка») набрала 2.89% голосов и получила четыре мандата. После выборов партия присоединилась к оппозиционному бойкоту парламента с требованием провести повторные выборы. Однако официально от мандата отказался лишь Зураб Джапаридзе, который после декабрьского раскола в партии основал новую партию «Гирчи – Больше свободы». Оставшиеся в «Гирчи» лидеры не раз заявляли, что готовы прекратить парламентский бойкот.
- На данный момент в парламенте Грузии представлены: «Грузинская мечта» (84 мандата), команда экс-премьера Георгия Гахария (6 мандатов), «Европейские социалисты» (4 мандата) и партия «Граждане» Алеко Элисашвили (2 мандата).
Налетчик на филиал «Банка Грузии» задержан, заложники освобождены
Налетчик на филиал «Банка Грузии» в тбилисском районе Авлабари задержан, все заложники освобождены. Об этом журналистам сообщил директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.
«Никто не пострадал, все заложники в безопасности и переведены в отделение полиции», – заявил Сирадзе.
Глава патрульной полиции отказался сообщить подробности относительно количества заложников и требований злоумышленника, отметив, что ведется следствие.
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника было выполнено. Налетчику заплатили 500 тысяч долларов. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
СМИ: вооруженный мужчина напал на отделение банка в Тбилиси
По информации грузинских СМИ, вооруженный мужчина напал на отделение «Банка Грузии» в тбилисском районе Авлабари.
По неподтвержденным данным, он захватил заложников.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
«Рустави-2» сообщает, что из соображений безопасности закрыта станция метро «Авлабари».
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника было выполнено. Налетчику заплатили 500 тысяч долларов. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
Грузия выпустила новые еврооблигации на 500 миллионов долларов
Министерство финансов Грузии успешно завершило выпуск евробондов на сумму 500 миллионов долларов, – глава ведомства Лаша Хуцишвили.
По его словам, срок облигаций – пять лет, а процентная ставка беспрецедентно низкая – 2.75%.
«Произошло рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2011 году, процентная ставка по которым была примерно в 2,5 раза выше – 6,875%, и которые были погашены 12 апреля этого года. Здесь также важна конкретная экономия бюджета. В частности, в течение следующих пяти лет из-за того, что процентная ставка намного ниже, бюджет сэкономит около 350 миллионов лари в виде процентных доходов. Одна из основных причин столь низкой процентной ставки — суверенный рейтинг страны, который в последние годы улучшился», – заявил Лаша Хуцишвили.
Как пишет Первый канал Грузии, в Минфине ранее сообщили, что погасили старое обязательство по евробондам за счет свободных средств в бюджете.
В Грузии за сутки вновь выявили более 1000 новых случаев коронавируса
В Грузии четвертый день подряд выявляют более 1000 новых случаев коронавируса. По данным правительства, подтверждено еще 1077 случаев заражения, выздоровели 442.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 293 321, выздоровевших – 279 831.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3916 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
Накануне провели 31 645 тестов: PCR-тестов – 10 918, экспресс‐тестов на антиген – 20 727.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,4%, за последние 14 дней составляет 2,77%, за неделю – 2,04%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Посол США сообщил о разговоре Байдена и Путина об отравлении Навального
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным упомянул покушение на российского оппозиционного политика Алескея Навального. Об этом говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана от 16 апреля. Ранее Белый дом и Кремль не сообщали, что вопрос с Навальным обсуждался главами двух государств. В начале лета Вашингтон должен будет расширить санкции за отравление оппозиционера.
Подробности части разговора о Навальном в заявлении посла не приводятся. "Президент Байден выразил нашу серьёзную озабоченность по поводу злонамеренных действий России, включая применение химического оружия при отравлении Навального", — говорится в заявлении посла. Упомянуты и другие проблемные вопросы во взаимоотношениях, из-за них Вашингтон накануне ввёл новый пакет санкций против России.
Разговор Байдена с Путиным состоялся 13 апреля. Согласно заявлению Кремля, беседа прошла по инициативе американской стороны. Байден накануне в специальном обращении рассказал, что “был откровенен” с Путиным, и предупредил его о готовности к дальнейшим действиям в случае, если Россия продолжит попытки вмешательства в американскую демократию.
В начале февраля президент США требовал освободить оппозиционера. 26 января, во время первого разговора с Путиным после вступления в новую должность, Байден так же говорил с российским президентом об оппозиционере.
Наказание за покушение на Навального не было включено во введённые вчера против России новых санкциях, хотя такое предложение упоминалось в предложении группы сенаторов, призывавших наказать Россию за злонамеренную деятельность. Однако меры за применение химического боевого отравляющего вещества приняты в двух других пакетах санкций.
Американское законодательство обязывает президента расширить пакет ограничений против Москвы из-за отравления Навального в начале лета. Это необходимо будет сделать, если Москва не признает факта применения химического оружия против оппозиционера и не пустит к себе международную инспекцию для контроля за ситуацией. Российская власть существование и применение "Новичка" отрицает.
Радио Свобода обжаловало в ЕСПЧ действия российских властей
ООО "РСЕ/РС", представляющее в России медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода, обратилось в Европейский суд по правам человека с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении медиаорганизации. Регламент ЕСПЧ предусматривает, что обеспечительные меры, если суд даст согласие на их принятие, действуют до принятия решения по существу вопроса.
Российские власти составили сотни административных протоколов в отношении ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора Андрея Шарого, обвинив их в нарушении законодательства об "иностранных агентах". По части этих протоколов суды вынесли решения о назначении штрафов.
В обращении в ЕСПЧ РСЕ/РС утверждает, что действия российских властей нарушают права на свободу выражения мнения и свободу слова, предусмотренные 10-й статьёй Европейской конвенции по правам человека. От суда требуется введение обеспечительных мер, поскольку, если этого не будет сделано, ООО "РСЕ/РС" и его генеральный директор могут понести невосполнимый ущерб. Кроме того, преследование Радио Свобода и других проектов корпорации РСЕ/РС может негативно сказаться на судьбе других независимых СМИ в России, развязав Кремлю руки в их отношении. В истории ЕСПЧ были прецеденты, когда он вводил обеспечительные меры в связи с вмешательством властей в свободу СМИ.
В 2017 году Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС признаны российскими властями "СМИ – иностранными агентами". Медиаорганизация неоднократно подчёркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку её редакционная политика полностью независима. Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать все их публикации. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как попытку вмешательства в редакционную политику. С 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 80 миллионов рублей.
Ведомство заявило о намерении составить ещё 130 протоколов, удвоив сумму штрафов по каждому из них. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одной из поданных к настоящему моменту апелляций.
В последние годы популярность Радио Свобода и других проектов корпорации РСЕ/РС в России неуклонно растёт. Еженедельная аудитория РСЕ/РС в России достигает 7 миллионов человек. Сайты Русской службы РС в 2021 году ежемесячно регистрируют более 16 миллионов посещений.
Президент корпорации Джейми Флай в связи с подачей ходатайства в ЕСПЧ заявил: "Российским властям не удастся заставить РСЕ/РС отказаться от свободы слова и честной журналистики. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать вместо нас решения о том, каким образом обращаться к аудитории в России. Мы надеемся, что Европейский суд по правам человека признает действия российских властей именно тем, чем они являются – попыткой подавить свободу слова и право народа России на доступ к информации; опасным прецедентом, имеющим место в то время, когда независимые СМИ находятся под угрозой по всему миру".
Пожар в аджарском селе: 14 человек остались без крыши над головой
14 человек остались без крыши над головой после пожара в селе Баратаули Шуахевского муниципалитета (Аджария). Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на издание «Батумелеби».
Пожар начался поздно вечером 15 апреля. Огонь быстро распространялся, за считанные минуты охватив три дома, а также вспомогательные постройки. Погибли как минимум 16 голов крупного рогатого скота.
В результате пожара никто из жильцов не пострадал, однако, как указывают очевидцы, спасти какое-либо имущество из огня хозяева не смогли. Пожар сопровождался взрывами бытовых газовых баллонов.
Местные власти обеспечат три семьи временным жильем. Параллельно представители мэрии Шуахевского муниципалитета должны будут оценить размер
Как отмечает Первый канал Грузии, в бюджете автономной республики Аджария для семей, оставшихся без крова в результате пожара, предусмотрена разовая помощь в размере 15 тысяч лари (4,3 тысяч долларов).
В Кутаиси задержали двух человек за сбыт радиоактивного вещества
Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в Кутаиси двух человек за попытку незаконной реализации радиоактивного вещества Америций-241.
По данным СГБ, указанные лица в момент их задержания планировали продать радиоактивный материал за 300 тысяч евро.
«Согласно заключению радиологической экспертизы, изъятый контейнер содержит радиоактивное вещество Америций-241 (Am241). В соответствии с основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками вредного излучения (RUN 2000), учитывая мощность дозы радиоактивного Y (гамма) излучения, обнаруженного на контейнере и самом источнике, длительный прямой контакт с ним опасен для здоровья человека», – говорится в заявлении.
В ведомстве не разглашают других подробностей. Следствие по части первой статьи 230 Уголовного кодекса (незаконное обращение с радиоактивным веществом) ведет Департамент контрразведки СГБ.
Сергей Меняйло принял во Владикавказе Анатолия Бибилова
Во Владикавказе прошла встреча временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Меняйло с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.
Бибилов поздравил Меняйло с назначением на должность, отметив, что «доверие, оказанное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, свидетельствует о высоких заслугах Сергея Меняйло перед Отечеством, готовности брать на себя ответственность и решать важные государственные задачи на благо земляков».
«В ходе встречи были обсуждены важные вопросы двусторонней повестки дня, а также перспективы дальнейшего развития и укрепления связей между Северной и Южной Осетией», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном портале Республики Северная Осетия – Алания.
Президент России Владимир Путин 9 апреля уволил главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. На его место, временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии назначен полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Вице-адмирал Меняйло принимал активное участие в российско-грузинской войне 2008 года.
Еще один подросток задержан по делу об убийстве на улице Хорава
Полиция задержала еще одного фигуранта дела об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси в декабре 2017 года – 20-летнего Давида Менабде. По информации МВД Грузии, ему вменяется в вину умышленное убийство несовершеннолетнего, совершенное группой при отягчающих обстоятельствах.
Как заявляют в ведомстве, в рамках продолжающегося расследования установлено, что совместно с Георгием Джанашия и Михаилом Каландия, уже осужденным по делу, задержанный «острым предметом и с умыслом убийства» нанес телесные повреждения несовершеннолетнему Давиду Саралидзе, который впоследствии скончался.
Как пишет «Новости-Грузия», сотрудники Главного управления криминальной полиции МВД произвели задержание на основании решения Тбилисского городского суда и ходатайства, поданного Генеральной прокуратурой Грузии.
Отец убитого подростка, Заза Саралидзе прямо называл Менабде среди исполнителей тяжкого преступления, требуя его наказания вместе с еще несколькими фигурантами дела. В течение трех лет расследование не продвигалось по данному направлению, а Менабде оставался на свободе.
Адвокат Менабде Давид Дадиани заявил журналистам, что на данном этапе ему не известно о появлении в деле новых доказательств или же обстоятельств, на основании которых был задержан его подзащитный. Юрист полагает, что сможет сказать больше после того, как следствие предоставит ему подробную информацию.
«Единственное, что мы точно можно сказать – это то, что та информация, которая была дана свидетелем во время допросов, эту информацию он подтверждает и сегодня, а те обстоятельства, которые были известны во время его допроса, аналогичны… Сам он [Георгий Менабде] удивлен, поскольку считает, что оснований для его задержания не существует», – сказал Дадиани в комментарии телеканалу «Мтавари».
Давид Менабде – один из более чем двух десятков участников кровавой разборки. Он является сыном протоиерея Шио Менабде. Неоднократно в СМИ высказывались предположения о том, что он использует свои связи в Грузинской православной церкви, чтобы «покрывать» сына.
Нестан Лондаридзе, адвокат, представляющий семью Давида Саралидзе, заявляет, что теперь необходимо предъявить обвинения всем государственным чиновникам, которые препятствовали расследованию дела.
«Мы не может сказать, что дело закончено до тех пор, пока не будет установлена причастность к делу. Мы подразумеваем тех должностных лиц, шаги которых привели к тому, что три года потребовалось на установление правды», – сказала Лондаридзе в комментарии грузинской службе Радио Свобода.
Официальные обвинения Давиду Менабде будут предъявлены сегодня. Дело расследуется по части 2 статьи 109 УК Грузии – убийство несовершеннолетнего группой лиц, при отягчающих обстоятельствах. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.
- Двое подростков были ранены в драке 1 декабря 2017 года, в которой участвовали около 20 старшеклассников двух школ — №51 и Первой экспериментальной. Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации.
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