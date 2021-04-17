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Врачи: состояние Навального критическое, возможна остановка сердца
Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального, объявившего в колонии голодовку из-за отказа администрации допустить к нему врача, опубликовали в соцсетях результаты его анализов крови, сообщает Би-би-си.
По словам врача Анастасии Васильевой, в крови Навального критическое содержание калия, что грозит тяжелыми последствиями вплоть до остановки сердца.
В соцсетях множатся призывы немедленно оказать медицинскую помощь заключённому Алексею Навальному.
Другие новости дня
Противники Намахванской ГЭС протестуют перед зданием администрации правительства Грузии
Противники строительства каскада Намахванской ГЭС протестуют перед зданием администрации правительства Грузии, сообщает Общественный вещатель.
По словам гражданских активистов, они выражают солидарность «защитникам ущелья Риони» и призывают власти прислушаться к требованиям общественности. Организаторы митинга планируют провести ночь на площади перед администрацией правительства.
«Я не знаю, разрешит ли нам полиция поставить здесь палатки. Если разрешит - очень хорошо, хотя я в этом сомневаюсь. Если нам не дадут поставить палатки, то останемся здесь без них. Сегодня останемся на ночь 20-30 человек, которые организовали эту акцию. К нам может присоединиться любой желающий. Завтра и послезавтра нас станет больше. Мы мирные протестующие, у которых есть аргументы. Соглашение по Намахванской ГЭС является кабальным и антигосударственным», - заявил один из протестующих Александр Пайкадзе.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Оппозиция представит свой объединенный штаб на митинге в Тбилиси 19 апреля
Оппозиционные партии Грузии, которые не признают итоги парламентских выборов 2020 года, создают общий штаб. Об этом было объявлено сегодня, 17 апреля, по итогам встречи лидеров оппозиции в офисе Лейбористской партии.
Презентация штаба состоится 19 апреля на акции в тбилисском парке Рике. Как пояснила одна из основательниц «Стратегии Агмашенебели» Тако Чарквиани, это станет «своего рода прелюдией» к масштабному митингу оппозиции, запланированному на 15 мая в Тбилиси. «19 апреля будет не большая акция, а скорее представление штаба, большого общего штаба», - заявила она.
Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявил, что в парке Рике оппозиция представит общественности свои планы. При этом он подчеркнул, что на акции 15 мая он рассчитывает увидеть «всю Грузию».
На этой неделе лидеры оппозиции начали встречи с населением в регионах. Политики призывают граждан присоединиться к их протесту, сообщает агентство «Новости-Грузия». Главным требованием митинга 15 мая станет назначение досрочных парламентских выборов. По итогам встреч в офисе «лейбористов» лидеры оппозиции также подтвердили, что это условие является ключевым для прекращения бойкота парламента и разрешения политического кризиса в стране.
Политический кризис в Грузии продолжается уже почти пять месяцев. После выборов в парламент 31 октября 2020 года заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.
Спецпосланник главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он представил членам правящей партии и оппозиции документ о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменения в сфере правосудия.
«Грузинская мечта» подписала этот план в одностороннем порядке. Оппоненты властей на сделку не готовы. Они настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
В Великобритании проходит церемония похорон мужа королевы принца Филиппа
В городе Виндзор неподалеку от Лондона проходит церемония похорон мужа королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа. Трансляцию в YouTube в прямом эфире ведет канал Би-би-си.
99-летний внук и племянник двух королей Греции скончался 9 апреля. Греческий принц из династии Глюксбургов родился на Корфу, но его детство прошло в изгнании, его отец был приговорен в Афинах к смерти, первые годы жизни он провел во Франции. Он учился в Германии, окончил школу в Шотландии и Королевский военно-морской колледж в Англии.
Начав яркую военную карьеру на британском флоте и приняв участие во Второй мировой войне, он прекратил ее после того, как его супруга принцесса Елизавета стала королевой Великобритании. После этого до самой смерти он исполнял обязанности представителя королевской семьи, приняв участие в более чем 22 тысячах официальных мероприятий.
Гроб с телом покойного герцога до начала церемонии находился в частной часовне королевской семьи в Виндзорском замке. Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа на похоронах присутствуют только 30 гостей вместо запланированных 800.
За гробом на похоронах шли дочь королевы Анна и ее старший сын, наследник престола Чарльз, принц Уэльский. Следом - еще два сына королевы, ее внуки принц Гарри и Уильям, старший внук королевы Питер Филлипс, второй муж дочери королевы и сын ее покойной сестры, перечисляет Би-би-си.
В 17 часов по Москве в Великобритании началась минута молчания, а в часовне - похоронная служба. По ее окончании гроб с телом принца будет похоронен в королевском склепе.
Акция в поддержку актрисы Макашвили прошла у Театра Руставели
Акция в поддержку актрисы Нинуцы Макашвили прошла сегодня, 17 апреля, у здания Тбилисского государственного академического театра имени Шота Руставели.
Ранее на этой неделе Макашвили, обвинила бывшего мужа, актера Театра Руставели Бесо Зангури в домашнем насилии. В интервью телеканалу «Рустави 2» она заявила, что муж систематически избивал ее на протяжении полутора лет их совместной жизни. Макашвили и Зангури развелись 11 лет назад.
Митинг под слоганом «Нет – насилию» был организован профсоюзной организацией «Гильдия». Участники акции держали в руках плакаты с надписями «В театре нет места насилию», «Отмененный спектакль не равнозначен переменам», «Дискриминация – преступление», «Время идет – кадры остаются» и другие.
Главное требование протестующих было обращено к Министерству культуры и спорта, сообщает агентство «Новости-Грузия». Они призывали ведомство отреагировать на заявления ряда общественных деятелей и политиков, которые, по мнению профсоюза, поощряют дискриминацию и насилие. Среди таковых – худрук Театра Руставели Роберт Стуруа, выступивший в поддержку Зангури.
«Заявления, которые поощряют насилие и мешают женщинам рассказывать о своих проблемах, делаться не должны. Вы либо выйдите и извинитесь, либо покиньте должности. Мы призываем министерство культуры как минимум ответить тем, кто попирает права человека», - сказал организатор митинга Гига Бекаури.
Между участниками акции и актерами Театра Руставели, которые решили защитить Роберта Стуруа, произошла небольшая словесная перепалка. «Они пришли с неправильной интерпретацией, будто бы кто-то обвиняет в насилии Роберта Стуруа. В чем его обвиняют, так это в незаконных увольнениях и поощрении дискриминации», - добавил Бекаури.
По решению администрации Театра Руставели, Бесо Зангури был временно отстранен от всех спектаклей. Он не появится на сцене до тех пор, пока МВД Грузии не завершит проверку фактов, изложенных его бывшей супругой.
Иран объявил в розыск подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Нетензе
Иранское государственное телевидение назвало подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Нетензе. По версии властей им оказался работавший на горно-обогатительный комбинате 43-летний гражданин страны Реза Карими. По данным властей, он покинул Иран незадолго до происшествия, его объявили в розыск, передает Иранская служба Радио Свобода.
Инцидент на комбинате, где обогащается иранское ядерное топливо, произошел 11 апреля. Взрыв повредил изолированную от внешнего мира распределительную электросеть ядерного объекта. Власти страны назвали случившееся «актом ядерного терроризма».
Оценки последствий аварии разнятся - руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али-Акбар Салехи заявил, что взрыв не нанес серьезного ущерба и работа завода продолжилось. Источники газеты The New York Times в американской разведке сообщили, что остановка подачи электроэнергии разрушила тысячи центрифуг для обогащения урана, что отбросило иранскую ядерную программу на 9 месяцев назад.
Власти Ирана обвинили в организации атаки Израиль. Источники NYT утверждают, что диверсию на одном из самых охраняемых иранских объектов могла совершить израильская спецслужба «Моссад». Израиль это не комментирует.
В сообщении иранской государственной телерадиокомпании «Голос Исламской республики» заявлено, что Карими объявлен в розыск по линии Интерпола. Он не находится поиском в онлайн-базе ведомства, однако она обновляется с задержкой, отмечает израильская газета «Гаарец».
- Израиль обвиняет Иран в разработке атомного оружия. Иранские власти отрицают это и заявляют об исключительно мирном характере своей ядерной программы. Однако на фоне американских санкций страна объявила о начале обогащения урана до 60 процентов, что значительно выше уровня, необходимого для работы энергетических или научных реакторов.
Госдепартамент США: В Тбилиси неверно воспринимают посылы Вашингтона
В Госдепартаменте США заявили, что в Тбилиси неверно истолковывают послания Вашингтона, в очередной раз призвав власти и оппозицию Грузии к урегулированию политического кризиса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента.
«Грузинский народ заслуживает компромисса, достигнутого как правительством, так и оппозицией. Это единственный способ для продвижения страны. Неверное толкование наших откровенных разговоров в Вашингтоне вызывает разочарование», - сказано в сообщении.
16 апреля грузинская делегация во главе с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе завершила рабочий визит в США. Лидер правящей партии встретился с сенаторами Джин Шахин, Роном Джонсоном и Джеймсом Ришем, заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом, сопредседателями Группы друзей Грузии, конгрессменами Адамом Кинзингером и Джерри Конноли.
Подводя итоги визита, Кобахидзе заявил, что они предоставили партнерам в Вашингтоне подробную информацию о текущих политических процессах в регионе и в Грузии. По его словам, особое внимание было уделено процессу политического диалога. Лидер правящей партии заверил, что мнения и советы американских законодателей будут учтены при принятии дальнейших политических шагов.
Незадолго до визита Кобахидзе, 23 марта в Сенате США состоялись слушания, посвященные политическому кризису в Грузии.
- Сразу после окончания поездки «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном 30 марта.
- Большинство оппозиционных партий подтвердили, что они не намерены подписывать предложенный Брюсселем план в его нынешнем виде. Оппоненты властей настаивают, что соглашение должно предусматривать пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
- О первом из них в партии власти ничего не говорят, что касается второго, «Грузинская мечта» готова начать обсуждения вопроса досрочных парламентских выборов только в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия не сумеет набрать 40% голосов. При этом «план Даниельсона» положение о 40% не учитывает. Правящая команда предлагает оппозиции только формальную договоренность.
Еще три лоукостера впервые откроют рейсы в Грузию в 2021 году
В течение летнего навигационного сезона грузинский авиарынок сможет восстановить 40-45% допандемийного уровня. Таков прогноз «Объединения аэропортов Грузии».
«Мы рассчитываем вернуть 40-45% объема за летний сезон. Это выше, чем в Европе, поскольку наш авиационный рынок в целом быстро растет. Он продемонстрировал гибкость с точки зрения восстановления, и мы уверены, что он продолжит расти и в будущем», - сказал менеджер по развитию бизнеса «Объединения аэропортов Грузии» Вако Чилашвили.
По его словам, даже в условиях пандемии коронавируса новые авиакомпании активно интересуются Грузией. Так, например, со 2 мая выполнять рейсы в Кутаисский международный аэропорт начнет первый казахстанский лоукостер FlyArystan. В июле оперировать в Грузии должна начать немецкая низкобюджетная Eurowings.
Третьей авиакомпанией, которая выйдет на грузинский авиационный рынок в 2021 году, станет украинская Bees Airline - еще один лоукостер. Она планирует выполнять рейсы в Тбилиси и Батуми.
Наряду с новыми перевозчиками, на грузинский рынок возвращаются и те авиакомпании, которые приостановили рейсы в аэропорты страны после начала пандемии. В общей сложности до окончания 2021 года летать в Грузию будет до 30 авиакомпаний.
- В 2019 году аэропорты Грузии обслужили более 5,2 миллиона пассажиров. На фоне пандемии объем показателей их производственной деятельности сократился на 60%, а пассажиропоток - на 82%.
- По информации агентство «Новости-Грузия», с 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 348
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 348.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Северной Осетии - четыре, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Дагестане - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 028 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае.
- Краснодарский край + 105 (44 169 за все время пандемии )
- Ставропольский край + 102 (51 955)
- Дагестан + 40 (31 771)
- Кабардино-Балкария + 31 (23 413)
- Карачаево-Черкесия + 14 (19 900)
- Северная Осетия + 13 (16 590)
- Адыгея + 13 (14 288)
- Чечня + 11 (11 854)
- Калмыкия + 10 (20 269)
- Ингушетия + 9 (15 285)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 249 494 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 17 апреля, выявлено 4 693 469 человек с коронавирусом.
Суд в Париже приговорил белоруса к пожизненному заключению за убийство 9 миротворцев
Суд в Париже заочно приговорил к пожизненному заключению белорусского гражданина Юрия Сушкина за убийство 9 французских миротворцев. Белорусский летчик управлял штурмовиком Су-25 правительственных сил Кот-д’Ивуара во время гражданской войны. Он нанес ракетно-бомбовый удар по французской военной базе в ноябре 2004 года.
Судебное разбирательство по делу длилось три недели и закончилось 15 апреля. Заочный приговор вынесен Сушкину и двум офицерам ивуарийских ВВС. Они признаны виновными в нанесении удара по военным в городе Буаке. Тогда погибли 10 человек - девять французских миротворцев и американский сотрудник гуманитарной миссии, 38 человек получили ранения.
Через несколько часов французские ВВС по приказу президента Жака Ширака совершили налет на аэропорт столицы Кот-д’Ивуара Ямусукро и уничтожили всю военную авиацию страны. В нее входили и два купленных у белорусской армии штурмовика, которыми управляли смешанные экипажи из ивуарийских офицеров и русскоязычных наемников.
В ходе судебного рассмотрения показания давали больше 90 свидетелей, в том числе - бывшая министр обороны Франции Мишель Аллио-Мари, бывшие главы МИД и МВД Мишель Барнье и Доминик де Вильпен, бывший начальник службы внешней разведки страны, командующий миротворческой операцией «Единорог» и командир французской базы в Буаке, рассказывает Международное французское радио.
Однако следствию так и не удалось выявить имя второго русскоязычного пилота, выяснить, кто приказал нанести удар по базе, и почему французские военные отпустили без предъявления обвинений группу из восьмерых белорусов, в том числе Сушкина, которых задержали через несколько дней после инцидента. Где он находится сейчас - следствию и суду в Париже оказалось неизвестно.
По версии французской стороны, авиаудар был спровоцирован националистическим окружением президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо, чтобы вынудить французов покинуть свою бывшую колонию. В ходе конфликта власти республики обвиняли Париж в военном вторжении и требовали вывода миротворцев.
Сам политик, ставший первым в истории главой государства, представшим перед Международным уголовным судом за преступления против человечества, вину правительства за инцидент отрицает. В показаниях следствию он заявил, что удар был спровоцирован Парижем, чтобы отстранить его от власти.
Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Григол Гегелия отправятся в Брюссель
По информации одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, он, Мамука Хазарадзе и Григол Гегелия были приглашены на следующей неделе в Брюссель, где встретятся с депутатами Европарламента, сообщает Общественный вещатель Грузии. По словам Джапаридзе, они еще раз обсудят ситуацию в Грузии и пути выхода из кризиса.
«Целью и предметом наших переговоров в Брюсселе является еще раз обсудить с нашими друзьями пути выхода из кризиса. Объяснить, почему мы не подписываем ту формулировку, которая сейчас приемлема для «Грузинской мечты», почему мы хотим достигнуть соглашения по реальному механизму досрочных выборов, почему мы хотим закончить тему политзаключенных. Не сомневаюсь, что по этим темам будет полная гармония, потому что мы и наши друзья хотим видеть одну и ту же Грузию. Мы хотим точно такую Грузию, как и наши настоящие друзья и стратегические партнеры», - сказал Бадри Джапаридзе.
В пятницу председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что «Грузинская мечта»подписывает так называемый План Даниельсона, который ставит целью завершение политического кризиса в Грузии. Представители оппозиции, участвующие в переговорах, отказываются подписывать данный план до освобождения Ники Мелия и Георгия Руруа, а также без условия о проведении в стране досрочных парламентских выборов.
НАСА выбрало посадочный модуль SpaceX для возвращения человека на Луну
Американское космическое агентство заключило контракт с корпорацией SpaceX Илона Маска о разработке космического аппарата для доставки астронавтов на Луну. О заказе стоимостью 2,89 миллиарда долларов сообщается на сайте НАСА.
SpaceX должна разработать спускаемый лунный модуль, который будет доставлен на орбиту спутника сверхтяжелым ракета-носителем SLS вместе с разрабатываемым Lockheed Martin и Airbus космическим кораблем «Орион».
Предполагается, что на орбиту будут доставлены четверо астронавтов. Двое из них спустятся на поверхность Луны на спускаемом аппарате SpaceX и проведут там неделю. После этого они вернутся на борт «Ориона», который вернет их на Землю.
В случае успеха миссии это будет седьмая высадка человека на спутник Земли, и первая - с 1972 года. В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства.
Из-за проблем с бюджетом НАСА впервые откажется от практики дублирования разработки всех систем как минимум двумя конкурирующими корпорациями. Выбрав SpaceX, агентство не будет финансировать разработку лунного модуля корпорации Blue Origin, которая принадлежит самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу.
Бюджетные проблемы финансирование уже привели к вероятной отсрочке сроков реализации программы. Ранее предполагалось, что высадка человека на Луну состоится в 2024 году. Не позднее 2030 года человека на спутник планирует отправить Китай.
Россия раньше заявляла о готовности к высадке первых космонавтов на спутнике так же к 2030 году. После этого сроки сдвинулись на неопределенное время, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страна не планирует участвовать в лунной гонке, так как в ней «нет призового фонда».
- Американская программа по возвращению человечества на Луну была свернута при президенте Бараке Обаме. Ее перезапустили по распоряжению президента Трампа в 2019 году. Космические энтузиасты опасались, что она вновь будет ограничена при президенте Байдене, однако он в апреле призвал Конгресс увеличить финансирование НАСА.
- После закрытия программы «Спейс шаттл» в 2011 году США 9 лет не имели возможности доставлять человека в космос. С мая 2020 года на МКС были отправлены две миссии на космическом корабле «Крю Дрэгон» SpaceX, следующий старт запланирован на 22 апреля. Кроме того, доставку астронавтов на МКС должен будет осуществлять перспективный космический корабль «Старлайнер», разработку которого ведет корпорация Boeing.
ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге
Федеральная служба безопасности в пятницу, 17 апреля, задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Его обвинили в деятельности, несовместимой со статусом дипломата - получении закрытой информации.
По утверждению пресс-службы ведомства, Сосонюк задержан с поличным на встрече с гражданином России при получении информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Заявлено, что к украинцу будут применены «меры в соответствии с нормами международного прав» - обычно это означает высылку из страны. Судьба встречавшегося с дипломатом россиянина не раскрывается.
В пресс-службе ФСБ заявили, что действия задержанного консула носили «явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на востоке Украины, где к территориям, контролируемым сепаратистами и аннексированному Крыму стянуты значительные группировки украинских и российских войск.
Какую информацию, по версии контрразведки, получал консул - не уточняется. Российские базы данных правоохранительных органов регулярно оказываются на открытом доступе. В стране существует масштабный черный рынок по покупке такой информации – например, о покупке билетов гражданами, их телефонным звонкам и движению средств по счетам.
14 декабря расследовательская группа Bellingcat опубликовала расследование о предполагаемых отравителях оппозиционного политика Алексея Навального. В тексте подробно рассказывалось о перемещении по стране нескольких офицеров ФСБ, предположительно, участвовавших в покушении, данные об их звонках и о геолокации их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на черном рынке.
После этого правоохранительные органы стали массово задерживать и арестовывать людей, предлагающих доступ к базам. Расценки на черном рынке выросли, утверждается в расследованиях The Bell и «Медиазоны».
Полиция сняла часть ограждений, установленных на дороге в Намахвани
Противники строительства Намахванской ГЭС с утра собрались в селе Гумати.
Как сообщает журналист Общественного вещателя Грузии, хотя МВД демонтировало часть оградительной конструкции, дорога остается перекрытой металлическими ограждениями, а проезд в село Намахвани по-прежнему запрещен.
В свою очередь противники ГЭС также перекрыли дорогу личными автомобилями.
По словам активистов, после встречи с представителями власти они ждут решения правительства. Противники строительства Намахванской ГЭС заявляют, что диалог будет продолжен после выполнения их требований.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Коронавирус в Грузии: 1 219 случаев заражения за сутки, 9 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 219 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,58%, за последние две недели – 2,91%, а за последнюю неделю – 3,26%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 294 540.
Почти 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 676. В Аджарии выявлено 126 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 123, в Имерети – 61, в Шида Картли – 55, в Квемо Картли – 51, в Гурии – 46, в Кахетии – 39, в Мцхета-Мтианети – 29, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9, в Самцхе-Джавахети – 4.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 925.
Выздоровел 301 человек, их общее число выросло до 280 132.
На данный момент в Грузии 10 457 активных случаев коронавируса. Из них 2 848 пациентов (более 27%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 471 инфицированный, в Аджарии – 398, в Имерети – 369. Состояние 494 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 89 человек.
7 182 гражданина (почти 69% активных случаев) лечатся на дому, а 427 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 335 граждан, в самоизоляции остаются более 16 тысяч человек.
«Грузинская мечта» подписала план по разрешению политического кризиса
Правящая партия «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном.
Документ с подписями председателя ГМ Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Арчила Талаквадзе обнародовал секретарь партии по связям с общественностью, депутат Шалва Папуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Накануне большая часть парламентской оппозиции подтвердила, что они не намерены подписывать предложенный Брюсселем план в его нынешнем виде.
Оппоненты властей настаивают, что соглашение предусматривало пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
О первом из них в партии власти ничего не говорят, что касается второго, то «Грузинская мечта» готова начать обсуждения вопроса досрочных парламентских выборов только в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия не сумеет набрать 40% голосов. При этом «план Даниельсона» положение о 40% не учитывает. Правящая команда предлагает оппозиции только формальную договоренность.
- 31 марта в Тбилиси Кристиан Даниельсон представил членам правящей партии и оппозиции документ («Будущий путь Грузии») о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия. Обе стороны отказались подписывать этот план, возложив ответственность друг на друга.
В Абхазии за сутки подтверждено 37 случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 238 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 37 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 882 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13 338 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коммунистический лидер Кубы Рауль Кастро ушел в отставку
Рауль Кастро ушел на пенсию с поста первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Кубы, сообщила газета кубинских коммунистов Granma. Он руководил страной последние 12 лет. С его уходом на Кубе завершается эпоха правления братьев Кастро, длившаяся более 60 лет. Раулю Кастро в июне исполнится 90 лет.
Теперь ключевой пост руководителя Коммунистической партии Кубы займет кубинский президент Мигель Диас-Канель. Западная пресса обращает внимание на продолжающийся на Кубе экономический кризис, рост протестных настроений и отсутствие реальных перспектив изменения политического курса Кубы.
Рауль Кастро в начале 2000-х годов сменил своего старшего брата Фиделя на посту руководителя кубинской коммунистической партии и многолетнего правителя Кубы. Фидель Кастро впервые назвал Рауля своим преемником в октябре 1997 года.
По словам Фиделя Кастро, сказанным более 20 лет назад, «Рауль - это человек, способный заменить любого из нас, и особенно меня», то есть самого Фиделя.
С деятельностью Рауля Кастро связано вхождение Кубы в мировой рынок. Пакет экономических законов 1992-1996 годов стал основой децентрализации экономики. В стране появились сельскохозяйственные и промышленные парки, частные и государственные рынки.
Грузинская оппозиция отказывается подписывать документ, предложенный Даниельсоном
Большинство оппозиционных партий Грузии отказываются подписывать текущую версию плана, предложенного ЕС для выхода из политического кризиса.
Документ, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия, 31 марта в Тбилиси представил Кристиан Даниельсон – шведский дипломат, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем посредником в переговорах оппозиции и властей Грузии. Обе стороны отклонили этот план, однако сегодня в правящей партии «Грузинская мечта» изменили свое решение.
В крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» заявляют, что не подпишут документ до тех пор, пока он не будет включать пункты об освобождении их председателя Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, сообщает агентство «Новости-Грузия». Оппоненты властей считают их политзаключенными. Одновременно в ЕНД требуют зафиксировать в тексте вопрос о назначении досрочных парламентских выборов. «Грузинская мечта» готова начать обсуждения данного вопроса только в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия не сумеет набрать 40% голосов.
Аналогичной позиции придерживаются в партии «Европейская Грузия». По мнению ее лидера Гиги Бокерия, любое соглашение должно включать как тему политзаключенных, так и пункт о досрочных выборах или же о проведении плебисцита по данному вопросу.
«Я не понял, что Талаквадзе имел в виду под 40%. Он говорил расплывчатыми фразами. Однако наши границы известны всем – либо мы должны договориться прямо о досрочных выборах, либо о плебисците… Одновременно, если бы политзаключенных освободили прямо сейчас, это было бы хорошим шагом. Этого недостаточно для разрядки, однако это необходимое условие для ее начала», - заявил Бокерия.
Отказывается подписывать план, предложенный Даниельсоном, и лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе.
Основатель партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе указал, что нынешняя версия документа отражает три из пяти предложений оппозиции. По его мнению, для достижения окончательной договоренности необходимо провести еще один раунд переговоров с представителем президента Евросовета.
В «Стратегии Агмашенебели» считают, что заявление «Грузинской мечты» открывает возможности для продолжения диалога. Обсудить его планируют на уровне политсовета, а после и с другими оппозиционными партиями.
- 31 марта в Тбилиси Кристиан Даниельсон представил членам правящей партии и оппозиции документ («Будущий путь Грузии») о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия. Обе стороны отказались подписывать этот план, возложив ответственность друг на друга.
Зеленский: Мирные переговоры по Донбассу возможны с участием России
Лидеры Украины, Франции и Германии призвали Россию отвести войска от границы с Украиной в связи с растущей напряженностью в регионе. Обсуждение ситуации вокруг Донбасса состоялось во время визита президента Украины в Париж 16 апреля.
К президентам Украины и Франции Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону присоединилась (по видеосвязи) канцлер Германии Ангела Меркель. Все трое лидеров выразили «общую озабоченность в связи с увеличением количества российских войск на границах с Украиной и в аннексированном Россией Крыму». Такая оценка состоявшегося 16 апреля трехстороннего обмена мнениями содержится в заявлении канцелярии главы правительства Германии.
«Трое лидеров потребовали отвода войск для достижения деэскалации в зоне конфликта», – говорится в заявлении германской стороны.
В ходе обмена мнениями Зеленский заявил о своей готовности к участию в четырехсторонних переговорах с участием президента России Владимира Путина. Зеленский сказал, что считает мирные переговоры возможными. Он подчеркнул, что ходу мирных переговоров и решению некоторых вопросов могла бы содействовать и отдельная встреча между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Состоявшееся в Париже обсуждение было запланировано для подготовки очередного раунда переговоров в так называемом «нормандском формате» – между лидерами Украины, России, Франции и Германии – для согласования взаимных действий по поиску выхода из конфликта на востоке Украины. Франция и Германия с 2015 года выступают посредниками в урегулировании этого конфликта.
Недавние фотоснимки, видео и другая информация свидетельствует о крупных передвижениях российских войск вблизи украинской границы и в Крыму. Это вызвало в мире подозрение о подготовке российского вторжения на территорию Украины. США и НАТО оценили происходящее передвижение войск как крупнейшее сосредоточение с 2014 года, когда Москва незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины. С тех пор в конфликте погибли более 13 тысяч человек.
Украина и страны Запада обвинили пророссийских сепаратистов в обострении обстановки в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. Тем временем Москва обвиняет Киев в нагнетании напряженности. 16 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Меркель и Макрона убедить Киев в необходимости, как он заявил, «решительно прекратить провокационные действия на линии соприкосновения сторон и соблюдать – без каких-либо условий – режим прекращения огня».
(По сообщениям AFP, Reuters и DPA)
В Роспотребнадзоре подтвердили необходимость тестирования по возвращении из Абхазии
Российским туристам при возвращении из Абхазии после 15 апреля необходимо сдавать тест на коронавирус, сообщили корреспонденту портала «Интерфакс-Туризм» на горячей линии Роспотребнадзора.
«Гражданам РФ необходимо по возвращении из любой зарубежной страны, в том числе из Абхазии, сдавать ПЦР-тест и загружать результаты на портал госуслуг. Правило вступило в силу с 15 апреля», - заявили в надзорном ведомстве.
Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Теперь перед выездом необходимо заполнить анкету въезжающего из-за рубежа на портале госуслуг, а после прибытия в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тест на коронавирус и разместить результат в специальной форме на портале не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и любыми другими способами.
Туроператоры в четверг сообщили, что требование теста распространяется и на самопровозглашенную республику Абхазия, в которую россияне ездят обычно автомобильным либо железнодорожным транспортом.
Однако позже пресс-служба абхазского правительства распространила заявление, в котором говорилось, что новое требование Роспотребнадзора не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию Абхазии на любой срок. По информации пресс-службы правительства республики, «в новом решении Роспотребнадзора указаны 29 стран, среди которых Абхазия не значится».
РФ вышлет 10 дипломатов США. Послу предложили выехать на консультации
Россия вышлет из страны десять американских дипломатов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он объявил также о других мерах, которые российские власти намерены принять в ответ на новые санкции США, введенные 15 апреля.
По словам Лаврова, на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном помощник президента России Юрий Ушаков предложил послу выехать в Вашингтон для консультаций.
Ранее в пятницу возможные меры в ответ на санкции обсудил Совет безопасности России под председательством Владимира Путина.
Как заявил Лавров, весь перечень принятых Россией мер будет опубликован в ближайшее время. На пресс-конференции в Москве в пятницу он назвал некоторые из них.
По словам главы МИД России, 8 американских чиновников будут включены в «черный список», им запретят въезд в Россию.
Москва также запустить процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран. Также, по словам Лаврова, Россия прекратит практику краткосрочных поездок сотрудников Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах в стране.
Лавров также сказал, что Россия «будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны». В заявлении МИД России, опубликованном в пятницу вечером, об этом говорится так: «имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца».
По словам министра, Россия будет «держать про запас» экономические меры воздействия на США.
При этом, как сказал Лавров, в Москве позитивно отнеслись к предложению президента США Джо Байдена провести саммит с Владимиром Путиным. Однако прямого ответа на это предложение российская сторона пока не дала.
Реакции американской стороны на заявления Лаврова и российского МИД пока нет.
- Накануне президент США объявил о введении ряда санкций против России - в ответ на российское вмешательство в выборы в Соединенных Штатах, кибератаки, агрессивные действия против союзников и партнеров США, включая аннексию Крыма. США ввели ограничения на операции с суверенным долгом России, а также расширили санкционные списки юридических и физических лиц. При этом Байден отметил, что в отношениях с Россией пришло время для деэскалации, и подтвердил свое предложение провести саммит по широкому кругу вопросов.
Россиянин готовил в Германии покушение на брата Тумсо Абдурахманова
Прокуратура Германии в пятницу заявила, что ведет следствие в отношении гражданина России по обвинению в подготовке убийства живущего в Германии чеченского активиста по заказу властей Чечни. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
В середине января германские власти арестовали россиянина, которого прокуратура называет «Валид Д.». Ему были предъявлены обвинения в том, что он выражал готовность совершить убийство и планировал «акт насилия серьезного характера». Сейчас он находится под стражей в ожидании суда.
По данным СМИ, подозреваемый был в числе тех, кто готовил покушение на Мохмада Абдурахманова – брата одного из известных критиков Рамзана Кадырова, блогера Тумсо Абдурахманова, на которого в прошлом году также было совершено покушение в Швеции, где он живет. Покушение было неудачным, за попытку убийства был осужден к тюремному заключению гражданин России.
Как сообщает Der Spiegel, подозреваемому Валиду Д. не была отведена роль непосредственного исполнителя готовившегося убийства Мохмада Абдурахманова. Он должен был передать киллеру оружие, а также следить за жертвой и исполнять роль водителя в день покушения. Как утверждается, человек, который должен был совершить убийство, сдался германским властям, сообщив, что взял у чеченских властей 500 тысяч евро за убийство, однако не имел реальных намерений его совершать. Имя этого человека не называется.
- В 2019 году в Германии было совершено громкое убийство гражданина Грузии, который в годы войны в Чечне был полевым командиром чеченских сепаратистов. Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине. В октябре прошлого года начался суд над предполагаемым убийцей. Это гражданин России, въехавший в ЕС по паспорту на имя «Вадим Соколов». В действительности, как установили расследователи Bellingcat и ряда СМИ, его имя – Вадим Красиков, и он имеет отношение к российским спецслужбам. Прокуратура Германии заявила, что, по всей вероятности, приказ убить Хангошвили отдали российские власти.
В Дагестане завели дело об избиении сотрудника штаба Навального
Полицейские в Дагестане завели уголовное дело о нападении на Руслана Аблякимова – бывшего координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Аблякимов заявил, что подробностей пока мало, он ждет вызова на допрос. В ночь на 20 февраля на сторонника Навального напали неизвестные, когда он вместе с двумя знакомыми девушками находился на смотровой площадке на склоне горы Тарки-Тау. По его словам, около семи человек повалили его на землю и избили.
Как сообщал Аблякимов, до этого несколько дней за ним следили неизвестные, пока он пытался открыть в Махачкале штаб Навального. Главным препятствием он тогда называл трудности с поиском помещения: собственники опасаются вести дела с оппозицией. После нападения Аблякимов уехал из республики.
- 11 апреля со второй попытки штаб Навального в Махачкале был открыт. Его координатор Эдурд Атаев через несколько часов перестал выходить на связь, а вскоре пропал и его помощник, общественник Мурад Манапов.
- 13 апреля выяснилось, что Атаев и Манапов задержаны за административные нарушения. Координатор штаба Навального получил арест на десять суток по обвинению в «неповиновении законному требованию полицейского».
Анатолий Бибилов назначил Урузмага Джагаева своим госсоветником
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил своим госсоветником Урузмага Джагаева – бывшего генерального прокурора.
Как пишет агентство «Рес», указ опубликован на сайте Бибилова и вступил в силу с момента подписания.
Урузмаг Джагаев, отставки которого несколько месяцев требовала югоосетинская оппозиция, был освобожден от должности парламентом 13 апреля – в связи с истечением пятилетнего срока.
При этом парламент не поддержал представление Анатолия Бибилова по кандидатуре Виталия Савченко на должность генпрокурора.
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