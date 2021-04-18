ФСБ: враги Лукашенко задержаны в Москве и переданы в Минск

ФСБ России в субботу заявило о том, что его сотрудники вместе с сотрудниками КГБ Беларуси предотвратили военный переворот в Беларуси и устранение президента Александра Лукашенко. Сотрудники ФСБ задержали в Москве двоих подозреваемых. Это Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство Беларуси и США, и гражданин Беларуси Александр Федута.

Из сообщения ФСБ следует, что спецслужба получили от белорусских коллег информацию о личной встрече Зенковича и Федуты с оппозиционно настроенными белорусскими генералами. Встреча состоялась в московском ресторане. Агентам КГБ удалось ее заснять (видео якобы этой встречи, а также фрагменты беседы Федуты, Зянковича и еще нескольких человек в зуме опубликовали официальные белорусские СМИ).

На сайте ФСБ излагается план, который якобы имели заговорщики. Утверждается, что переворот планировался на день Победы 9 мая. О том, были ли переданы Минску, наряду с Федутой и Зенковичем, лица, названные в сообщении ФСБ «белорусскими генералами» - не сообщается.

Александр Лукашенко в тот же день заявил о том, что «высшее руководство США» якобы одобрило операцию по покушению на него и его детей.

«В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили», - утверждает Лукашенко. Из его слов следует, что покушение якобы готовили люди, также связанные с Зенковичем и Федутой, при поддержке спецслужб США. Лукашенко пообещал «жесточайший» ответ.

Юрий Зенкович - американо-белорусский адвокат, Александр Федута - известный белорусский политолог, в прошлом соратник Лукашенко, затем его жесткий критик. По этому же делу в Беларуси задержан лидер партии БНФ Григорий Костусев. По словам их адвокатов и родных, все они категорически отрицают вину.