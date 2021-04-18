В Грузии ужесточили контроль за вырубкой самшита в преддверии Вербного Воскресенья

В преддверии Вербного воскресенья Минсельхоз Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита. Всем нарушителям грозят крупные штрафы.

Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье в этом году празднуют 25 апреля. В этот день в церквях Грузии освящают ветки вербы, а также самшита. На грузинском языке самшит называется «бза», а последнее воскресенье перед праздником Пасхи – «Бзоба».

Национальное агентство лесного хозяйства напоминает, что срезание, выкорчевывание куста или повреждение веток самшита – это наказуемые деяния. Размер штрафных санкций колеблется от 500 лари (более 145 долларов) до 1 тысячи лари (более 290 долларов). В том случае, если нанесенный дикой природе ущерб превысит 1 тысячу лари, против нарушителя будет возбуждено уголовное дело.

«Самшит может быть добыт только из частных рассадников и питомников на основании соответствующего разрешения на выращивание, выданного местным органом самоуправления», - говорится в заявлении агентства, которое приводит Общественный вещатель.