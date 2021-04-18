Давид Твалабеишвили ознакомился с реабилитационными работами на Ингури ГЭС

Грузия достигнет пика третьей волны заражений коронавирусом в конце апреля – начале мая. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Он указал, что абсолютно все индикаторы указывают продолжающееся ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, показатель выявляемости новых фактов заражения за сутки составил 4,85%, а число активных случаев COVID-19 почти достигло 11 тысяч, что привело к увеличению нагрузки на больницы.

«Сейчас у нас примерно то же самое, что в первой половине октября, поэтому мы должны быть очень осторожны и соблюдать все рекомендации… Говорю прямо, что эпидситуация ухудшилась, и где-то к концу апреля – началу мая мы достигнем пика», - заявил Гамкрелидзе.

При этом глава NCDC высказал предположение, что третья волна коронавируса в Грузии будет не такой тяжелой, как вторая, которая пришлась на холодный период года.