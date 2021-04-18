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Суд отправил за решетку налетчика на «Банк Грузии»
28-летний Николоз Цурцумия, взявший семь человек в заложники в одном из банков в центре Тбилиси, объяснил свои действия непростой жизненной ситуацией и долговым спором с частными лицами. «Да, я признаю себя виновным… Я приношу извинения тем людям, которых напугал», - заявил Цурцумия в суде.
16 апреля мужчина ворвался в экспресс-филиал «Банка Грузии» у станции метро «Авлабари». По итогам двухчасовых переговоров он согласился освободить сотрудников и посетителей банка, а сам сдался полиции. При себе у налетчика был пистолет, однако в ходе расследования выяснилось, что оружие сигнальное, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Адвокаты Цурцумия называют произошедшее «социальным протестом». По их словам, молодой мужчина удерживал заложников, требуя встречи с двумя гражданами, которые отказывались возвращать ему одолженные деньги. Решить спор законными способами молодой мужчина не пытался. Как заявляют адвокаты, Цурцумия считал, что полиция ничем не сможет ему помочь, и поэтому не стал жаловаться в правоохранительные органы. «Он и не думал брать людей в заложники, он просто желал восстановить свои нарушенные права», - заявил адвокат Георгий Бардавелидзе в ходе судебного заседания.
Сегодня, 18 апреля, Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Цурцумия заключение. Защита просила, чтобы обвиняемый был отпущен под залог в размере 30 тысяч лари и оставался на свободе до окончания следствия. Адвокаты подчеркивали, что у обвиняемого серьезные проблемы со здоровьем - порок сердца. Одновременно они указали, что Цурцумия проявил снисходительность, освободив из банка пожилого педагога.
Тем не менее, ходатайство адвокатов поддержано не было.
Суд полностью разделил позицию стороны обвинения. Как указал на заседании прокурор Тамаз Мебония, существует опасность сокрытия обвиняемого, особенно, с учетом того факта, что его родители живут и работают за границей. Он также указал на риск совершения нового преступления и опасность уничтожения улик. «Обвиняемый не сожалеет о содеянном… Прежде чем обратиться к этой странной форме протеста, он мог бы попросить о начале расследования. Этот человек не признает закона», - заявил прокурор.
В итоге Цурцумия оставили в заключении. Досудебное слушание по делу назначено на 7 июня. Следствие продолжается по факту захвата в качестве заложников двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия. Задержанному грозит от девяти до четырнадцати лет тюрьмы.
Другие новости дня
Встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции перенесена на 17:00
Встреча «Грузинской мечты» и оппозиции в представительстве ЕС перенесена на 17:00. Об этом Общественному вещателю сообщили в представительстве ЕС.
Ранее встреча была назначена на 14:00.
Встреча представителей правящей команды и оппозиционных партий пройдет с участием послов-посредников - посла США в Грузии Келли Дегнан и посла ЕС Карл Харцеля.
- В пятницу «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном. Документ подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, а также перераспределение полномочий в парламенте.
- Большинство оппозиционных партий отказываются подписывать «план Даниельсона» в нынешнем виде, подчеркивая при этом, что они готовы продолжать обсуждения с партией власти и посредниками. Оппоненты властей настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
Специалисты ожидают пик третьей волны пандемии в Грузии в конце апреля
Грузия достигнет пика третьей волны заражений коронавирусом в конце апреля – начале мая. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Он указал, что абсолютно все индикаторы указывают продолжающееся ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, показатель выявляемости новых фактов заражения за сутки составил 4,85%, а число активных случаев COVID-19 почти достигло 11 тысяч, что привело к увеличению нагрузки на больницы.
«Сейчас у нас примерно то же самое, что в первой половине октября, поэтому мы должны быть очень осторожны и соблюдать все рекомендации… Говорю прямо, что эпидситуация ухудшилась, и где-то к концу апреля – началу мая мы достигнем пика», - заявил Гамкрелидзе.
При этом глава NCDC высказал предположение, что третья волна коронавируса в Грузии будет не такой тяжелой, как вторая, которая пришлась на холодный период года.
- С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 295,3 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 280,9 тысячи пациентов, скончались 3 939. В конце марта ситуация с заболеваемостью снова усложнилась, в некоторых районах закрыли школы и детские сады, специалисты приступили к массовому тестированию местных жителей.
- За последние сутки в Грузии было выявлено 818 новых фактов заражения. Сейчас в стране 10 478 активных случаев коронавируса. Из них 2 982 пациента проходят лечение в больницах.
- В ответ на ухудшение эпидситуации власти Грузии объявили о продлении пасхальных каникул. Дополнительно нерабочими объявлены дни с 4 по 11 мая. Работодателей обязали переводить сотрудников на «дистанционку».
За сутки на Северном Кавказе выявили 303 случая инфицирования коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 22 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 303.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, в Северной Осетии - два, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Дагестане и Ингушетии - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 050 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае.
- Краснодарский край + 103 (44 272 за все время пандемии )
- Ставропольский край + 59 (52 014)
- Дагестан + 43 (31 814)
- Кабардино-Балкария + 30 (23 443)
- Карачаево-Черкесия + 13 (19 913)
- Северная Осетия + 12 (16 602)
- Адыгея + 11 (14 299)
- Калмыкия + 11 (20 280)
- Ингушетия + 11 (15 296)
- Чечня + 10 (11 864)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 249 797 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 18 апреля, выявлено 4 702 101 человек с коронавирусом.
В Австрии сотни человек вышли на демонстрацию против выдворения чеченцев
В Вене более трехсот человек потребовали остановить депортации беженцев и расследовать смерть 38-летнего чеченского боксера Али Хациева, который ранее скончался в австрийской тюрьме.
Участники согласованной акции, которую организовал «Культурный центр Ичкерии», вечером 16 апреля прошли от следственной тюрьмы, куда нередко помещают беженцев из Чечни, до здания министерства юстиции страны. Демонстрантов охраняла полиция. Собравшиеся скандировали: «Справедливость для Али!»
Согласно австрийским СМИ, Хациев умер при загадочных обстоятельствах в тюрьме за три недели до планируемого освобождения, рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии представитель «Культурного центра Ичкерии» Роза Дунаева.
«Еще пятеро заключенных чеченцев умерли за последние несколько лет в австрийских тюрьмах, - добавила она. - Около сотни наших земляков были высланы в Россию за полтора года и вновь попали в Чечню, где им угрожает физическая расправа. Так, несколько месяцев назад там исчез депортированный Хасан Тамаев, и вестей о нем до сих пор нет».
- Митинги против незаконных депортаций чеченцев нередко проходят в европейских городах. В марте члены диаспоры в Австрии выступили против пыток своих земляков на родине. Помимо них на митинге собрались выходцы из Сирии, Украины, Грузии, Беларуси, выступившие «против диктатуры».
- В феврале в Вене прошел пикет против депортации из Австрии чеченских беженцев и афганских мигрантов. На площади Шварценбергплац собрались около трехсот человек, включая родственников депортированных и австрийских правозащитников.
- В апреле власти Франции депортировали в Россию чеченского беженца Магомеда Гадаева, высылку которого перед этим запретил местный суд: адвокат доказал, что на родине тому грозит опасность. Вскоре после прибытия в Россию мужчину этапировали в Чечню, где против него возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия.
Давид Твалабеишвили ознакомился с реабилитационными работами на Ингури ГЭС
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Давид Твалабеишвили вместе с парламентариями и энергетиками ознакомился с продолжающимися реабилитационными работами на Ингури ГЭС, сообщает Общественный вещатель.
Согласно информации, распространенной министерством, такая масштабная и комплексная реконструкция на крупнейшей гидроэлектростанции Грузии проводится впервые за последние 15 лет.
«20 января 2021 года для проведения необходимых и неотложных работ в деривационном туннеле остановлены все пять агрегатов Ингури ГЭС. Реабилитационный процесс идет круглосуточно. Большинство работников - местные жители. Ингури ГЭС должна быть подключена к общей энергосети в начале мая этого года.
- Восстановление деривационного туннеля значительно сократит количество утечки воды, что в будущем повлияет на электроэнергию, вырабатываемую гидроэлектростанцией Ингури.
- В результате реабилитации отводного тоннеля ГЭС потери воды будут снижены на 30% -35%, что означает производство дополнительных 100 млн. КВт ч электроэнергии в год», - говорится в сообщении ведомства.
Представители оппозиции и правящей партии Грузии возвращаются за стол переговоров
Встреча членов «Грузинской мечты» и оппозиции состоится сегодня, 18 апреля, в представительстве ЕС в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель. Переговоры будут проходить при участии послов-фасилитаторов. Они начнутся в 14:00. Посол США в Грузии Келли Дегнан уже прибыла в офис представительства ЕС.
Накануне дипломатические представительства США и ЕС распространили совместное заявление, в котором приветствовалось возобновление контактов сторон. При этом была подчеркнута необходимость компромисса, приемлемого для всех.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили также провела встречу с послами ЕС и США в Грузии Карлом Харцелем и Келли Дегнан. Дипломаты покинули Дворец Орбелиани без комментариев, информацию о подробностях переговоров не распространила и администрация президента.
- В пятницу «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном. Документ подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, а также перераспределение полномочий в парламенте.
- Большинство оппозиционных партий отказываются подписывать «план Даниельсона» в нынешнем виде, подчеркивая при этом, что они готовы продолжать обсуждения с партией власти и посредниками. Оппоненты властей настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
Великобритания направит военные корабли в Черное море
Великобритания намерена в мае направить в Черное море два корабля своего военно-морского флота - для демонстрации солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Как ожидается, через пролив Босфор в Черное море пройдут вооруженный ракетами эсминец типа 45 (тип «Даринг»), а также фрегат типа 23 (тип «Дюк»). Для их поддержки в Средиземном море останется авианосец «Квин Элизабет».
Представитель минобороны Великобритании не стал комментировать сообщение, отметив при этом, что Лондон и его союзники безоговорочно поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее сообщалось о возможной отправке в Черное море уже в середине апреля двух эсминцев ВМФ США. Однако, как пишет Sunday Times, президент Джо Байден отменил распоряжение об этом с целью избежать дополнительной напряженности в отношениях с Россией. Турецкие СМИ сообщали, что США отозвали соответствующую заявку на проход кораблей через Босфор. Официально американская сторона не комментировала ни планы отправить корабли в Черное море, ни отказ от них.
В Черном море сейчас - на фоне обострения отношений России и Украины - находится крупная группировка ВМФ России, включающая в себя, помимо кораблей Черноморского флота, также соединение кораблей Каспийской флотилии и корабли Северного флота. Утверждается, что они проводят учения. Под предлогом учений Россия до октября наложила запрет на прохождение через Керченский пролив иностранных военных кораблей, включая украинские. Киев считает это решение незаконным.
Коронавирус в Абхазии: 42 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 187 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, 36 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 67 лет. Основной диагноз - новая коронавирусная инфекция.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 924 человека. Зарегистрировано 219 летальных случаев. Выздоровели 13 338 человек.
Джо Байден: Ситуация с Навальным «совершенно несправедлива»
Президент США Джо Байден накануне, 17 апреля, назвал «совершенно несправедливой» ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный, российский оппозиционер, который держит голодовку в колонии.
«Это совершенно, совершенно несправедливо», - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об ухудшающемся состоянии Навального. Президент также упомянул об «отравлении, а затем о голодовке» Навального - сообщает «Голос Америки».
Байден ранее прямо призывал российские власти освободить Навального, а также расследовать покушение на него, в связи с которым США ввели санкции против ряда российских официальных лиц.
В сообщении о телефонном разговоре, который провел Байден на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным, не было упоминания о Навальном. Он также не упоминался в указе президента США о введении новых санкций против России в связи с ее «враждебной деятельностью». Впоследствии посол США в Москве заявил, что Байден все же поднимал этот вопрос.
Лечащие врачи Алексея Навального в субботу опубликовали результаты его анализов крови. Они утверждают, что результаты анализов свидетельствуют о том, что состояние здоровья заключенного близко к критическому. Лечащие врачи, которых так до сих пор не допустили к Навальному - а именно это является требованием его голодовки, которую он держит с 31 марта, считают, что для исправления ситуации необходимы срочные меры.
В соцсетях множатся призывы немедленно оказать медицинскую помощь заключенному Алексею Навальному.
С требованием к Путину предоставить ему медицинскую помощь обратились депутаты законодательных собраний четырех регионов России, главным образом представители партии «Яблоко».
Ранее под обращением с призывом допустить к Навальному врачей подписались около 70 видных мировых деятелей культуры и искусства, включая лауреатов Нобелевской премии по литературе, известных в том числе в России актеров, писателей, музыкантов.
Пашинян: Они говорят, что у них будет Зангезурский коридор, значит, у нас будет Нахичеванский
В ходе посещения Вайоцдзорской области Армении накануне премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса открытия путей сообщения в регионе, который является одним из пунктов подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
В этом контексте глава армянского правительства коснулся заявлений с азербайджанской стороны о коридоре через Сюникскую область Армении, которую в Азербайджане называют Зангезуром.
«Азербайджан постоянно заявляет о Зангезурском коридоре. Мы же задаем вопрос, подчеркивая, что в совместно подписанном документе нет слов «Сюник», «Зангезур», «Мегри» или «коридор».
Они постоянно говорят, что у них будет Зангезурский коридор. Ну, говорят и пусть говорят. А у нас, значит, будет Нахичеванский коридор, будет северо-азербайджанский коридор. То есть, мы дадим дорогу в обмен на дорогу. Представьте, какие изменения претерпит экономика Армении, если у нас будет железная дорога с Исламской Республикой Иран и с Российской Федерацией. Это наша важнейшая задача, после которой у Армении появится возможность использовать свои самые большие богатства», - заявил, в частности, Никол Пашинян.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Грузии ужесточили контроль за вырубкой самшита в преддверии Вербного Воскресенья
В преддверии Вербного воскресенья Минсельхоз Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита. Всем нарушителям грозят крупные штрафы.
Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье в этом году празднуют 25 апреля. В этот день в церквях Грузии освящают ветки вербы, а также самшита. На грузинском языке самшит называется «бза», а последнее воскресенье перед праздником Пасхи – «Бзоба».
Национальное агентство лесного хозяйства напоминает, что срезание, выкорчевывание куста или повреждение веток самшита – это наказуемые деяния. Размер штрафных санкций колеблется от 500 лари (более 145 долларов) до 1 тысячи лари (более 290 долларов). В том случае, если нанесенный дикой природе ущерб превысит 1 тысячу лари, против нарушителя будет возбуждено уголовное дело.
«Самшит может быть добыт только из частных рассадников и питомников на основании соответствующего разрешения на выращивание, выданного местным органом самоуправления», - говорится в заявлении агентства, которое приводит Общественный вещатель.
- Колхидский самшит занесен в Красную книгу. В течение нескольких лет этому виду в Грузии грозило вымирание. Причина – распространение паразита самшитовой огневки (Cydalima perspectalis), а также патогенного грибка (Cylindrocladium Buxicola), который приводит к высыханию растения.
- Чтобы справиться с этим вызовом, Национальное лесное агентство с 2016 года проводит комплексные мероприятия в природных рощах колхидского самшита, включая опрыскивания.
Коронавирус в Грузии: 818 случаев заражения за сутки, 14 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 818 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 18,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,35%, за последние две недели – 2,98%, а за последнюю неделю – 3,41%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 295 358.
Почти 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 465. В Аджарии выявлено 75 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 73, в Имерети – 57, в Квемо Картли – 46, в Шида Картли – 29, в Кахетии – 25, в Гурии и Мцхета-Мтианети – по 18, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 939.
Выздоровели 783 человека, их общее число выросло до 280 915.
На данный момент в Грузии 10 478 активных случаев коронавируса. Из них 2 982 пациента (более 28%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 577 инфицированных, в Аджарии – 405, в Имерети – 371. Состояние 512 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 89 человек.
7 057 граждан (более 67% активных случаев) лечатся на дому, а 439 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 310 граждан, в самоизоляции остаются более 16,4 тысячи человек.
Аэропорт Кутаиси принял первый пассажирский рейс после начала пандемии
Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели принял первый регулярный пассажирский рейс с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Поздно ночью в аэропорту приземлился самолет авиакомпания WizzAir, прилетевший из Вильнюса. Его встречали водным салютом.
Аэропорт Кутаиси перестал принимать регулярные рейсы с 21 марта 2020 года после того, как из-за пандемии власти ввели запрет на полеты по всем направлениям. Зимой там возобновились активные ремонтные работы – к вводу в эксплуатацию готовили новый пассажирский терминал.
Новый терминал в четыре раза больше существующего, у него семь выходов на посадку (гейтов). Теперь аэропорт за час может принимать 1,2 тысячи пассажиров. Концепт-дизайн терминала принадлежит голландской архитектурной компании UN STUDIO, а также архитектору-проектировщику Мариам Каркарашвили.
По информации агентства «Новости-Грузия», до пандемии Кутаисский аэропорт был вторым в Европе по росту пассажиропотока. Оттуда осуществлялись рейсы преимущественно лоукостовых авиакомпании, а у WizzAir там была своя база.
На данном этапе WizzAir планирует выполнять из Кутаиси регулярные рейсы в Вильнюс, Варшаву, Ригу и Дортмунд. Ожидается, что с июня будут постепенно возобновлены полеты еще в 13 пунктов назначения в Европе.
ФСБ: враги Лукашенко задержаны в Москве и переданы в Минск
ФСБ России в субботу заявило о том, что его сотрудники вместе с сотрудниками КГБ Беларуси предотвратили военный переворот в Беларуси и устранение президента Александра Лукашенко. Сотрудники ФСБ задержали в Москве двоих подозреваемых. Это Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство Беларуси и США, и гражданин Беларуси Александр Федута.
Из сообщения ФСБ следует, что спецслужба получили от белорусских коллег информацию о личной встрече Зенковича и Федуты с оппозиционно настроенными белорусскими генералами. Встреча состоялась в московском ресторане. Агентам КГБ удалось ее заснять (видео якобы этой встречи, а также фрагменты беседы Федуты, Зянковича и еще нескольких человек в зуме опубликовали официальные белорусские СМИ).
На сайте ФСБ излагается план, который якобы имели заговорщики. Утверждается, что переворот планировался на день Победы 9 мая. О том, были ли переданы Минску, наряду с Федутой и Зенковичем, лица, названные в сообщении ФСБ «белорусскими генералами» - не сообщается.
Александр Лукашенко в тот же день заявил о том, что «высшее руководство США» якобы одобрило операцию по покушению на него и его детей.
«В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили», - утверждает Лукашенко. Из его слов следует, что покушение якобы готовили люди, также связанные с Зенковичем и Федутой, при поддержке спецслужб США. Лукашенко пообещал «жесточайший» ответ.
Юрий Зенкович - американо-белорусский адвокат, Александр Федута - известный белорусский политолог, в прошлом соратник Лукашенко, затем его жесткий критик. По этому же делу в Беларуси задержан лидер партии БНФ Григорий Костусев. По словам их адвокатов и родных, все они категорически отрицают вину.
- Протесты против власти Александра Лукашенко продолжаются с августа прошлого года, когда бессменно правящий страной с 1994 года Лукашенко был объявлен победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось – после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников. 27 марта в ходе первого в этом году масштабного митинга против Александра Лукашенко были задержаны более 200 человек.
- В конце марта в ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси. Ранее ЕС ввел санкции против почти сотни физических и юридических лиц – представителей белорусского режима, в том числе лично против Лукашенко.
Чехия подозревает Петрова и Боширова в причастности к взрывам в 2014 году
В Чехии национальное управление по борьбе с организованной преступностью просит о содействии в розыске и задержании двоих подозреваемых, которые в период с 11 по 16 октября 2014 года находились в Чехии, переезжая по ее территории - сначала в Праге, затем в Моравско-Силезском и Злинском краях.
Подозреваемые пользовались документами, по меньшей мере, на два лица. Сначала они предъявляли российские паспорта, выданные на имя Александра Петров, 13 июля 1979 года рождения и Руслана Боширова, 18 июля 1979 года рождения. Затем они предъявляли паспорта, выданные гражданину Республики Молдова Николае Попа, 18 июля 1979 года рождения и гражданину Таджикистана на имя Руслана Табарова, 23 октября 1975 года рождения - говорится в сообщении.
Это именно те люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что это агенты российского Главного управления Генштаба (ГРУ), их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Власти Чехии подозревают их в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в стране в октябре и декабре 2014 года. Об этом объявил в субботу премьер-министр Андрей Бабиш.
По его словам, Прага приняла решение выдворить 18 сотрудников российского посольства - утверждается, что они работают на ГРУ или СВР. Им предписано в 48 часов покинуть Чехию. Реакции российской стороны пока нет.
Украина решила выслать дипломата российского посольства в Киеве
МИД Украины выразил России протест Киева на задержание 16 апреля и последовавшее решение о высылке своего консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. В ответ из Киева будет выслан старший дипломат посольства России.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что российские власти грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года. В Киеве считают, что таким образом Россия подтверждает избранный ею курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной.
Тем временем Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания Александра Сосонюка. По версии ФСБ, он интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел. Украинский дипломат подозревается в шпионской деятельности, сообщил «Коммерсантъ».
Врачи: состояние Навального критическое, возможна остановка сердца
Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального, объявившего в колонии голодовку из-за отказа администрации допустить к нему врача, опубликовали в соцсетях результаты его анализов крови, сообщает Би-би-си.
По словам врача Анастасии Васильевой, в крови Навального критическое содержание калия, что грозит тяжелыми последствиями вплоть до остановки сердца.
В соцсетях множатся призывы немедленно оказать медицинскую помощь заключённому Алексею Навальному.
Противники Намахванской ГЭС протестуют перед зданием администрации правительства Грузии
Противники строительства каскада Намахванской ГЭС протестуют перед зданием администрации правительства Грузии, сообщает Общественный вещатель.
По словам гражданских активистов, они выражают солидарность «защитникам ущелья Риони» и призывают власти прислушаться к требованиям общественности. Организаторы митинга планируют провести ночь на площади перед администрацией правительства.
«Я не знаю, разрешит ли нам полиция поставить здесь палатки. Если разрешит - очень хорошо, хотя я в этом сомневаюсь. Если нам не дадут поставить палатки, то останемся здесь без них. Сегодня останемся на ночь 20-30 человек, которые организовали эту акцию. К нам может присоединиться любой желающий. Завтра и послезавтра нас станет больше. Мы мирные протестующие, у которых есть аргументы. Соглашение по Намахванской ГЭС является кабальным и антигосударственным», - заявил один из протестующих Александр Пайкадзе.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Оппозиция представит свой объединенный штаб на митинге в Тбилиси 19 апреля
Оппозиционные партии Грузии, которые не признают итоги парламентских выборов 2020 года, создают общий штаб. Об этом было объявлено сегодня, 17 апреля, по итогам встречи лидеров оппозиции в офисе Лейбористской партии.
Презентация штаба состоится 19 апреля на акции в тбилисском парке Рике. Как пояснила одна из основательниц «Стратегии Агмашенебели» Тако Чарквиани, это станет «своего рода прелюдией» к масштабному митингу оппозиции, запланированному на 15 мая в Тбилиси. «19 апреля будет не большая акция, а скорее представление штаба, большого общего штаба», - заявила она.
Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявил, что в парке Рике оппозиция представит общественности свои планы. При этом он подчеркнул, что на акции 15 мая он рассчитывает увидеть «всю Грузию».
На этой неделе лидеры оппозиции начали встречи с населением в регионах. Политики призывают граждан присоединиться к их протесту, сообщает агентство «Новости-Грузия». Главным требованием митинга 15 мая станет назначение досрочных парламентских выборов. По итогам встреч в офисе «лейбористов» лидеры оппозиции также подтвердили, что это условие является ключевым для прекращения бойкота парламента и разрешения политического кризиса в стране.
Политический кризис в Грузии продолжается уже почти пять месяцев. После выборов в парламент 31 октября 2020 года заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.
Спецпосланник главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он представил членам правящей партии и оппозиции документ о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменения в сфере правосудия.
«Грузинская мечта» подписала этот план в одностороннем порядке. Оппоненты властей на сделку не готовы. Они настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
В Великобритании проходит церемония похорон мужа королевы принца Филиппа
В городе Виндзор неподалеку от Лондона проходит церемония похорон мужа королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа. Трансляцию в YouTube в прямом эфире ведет канал Би-би-си.
99-летний внук и племянник двух королей Греции скончался 9 апреля. Греческий принц из династии Глюксбургов родился на Корфу, но его детство прошло в изгнании, его отец был приговорен в Афинах к смерти, первые годы жизни он провел во Франции. Он учился в Германии, окончил школу в Шотландии и Королевский военно-морской колледж в Англии.
Начав яркую военную карьеру на британском флоте и приняв участие во Второй мировой войне, он прекратил ее после того, как его супруга принцесса Елизавета стала королевой Великобритании. После этого до самой смерти он исполнял обязанности представителя королевской семьи, приняв участие в более чем 22 тысячах официальных мероприятий.
Гроб с телом покойного герцога до начала церемонии находился в частной часовне королевской семьи в Виндзорском замке. Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа на похоронах присутствуют только 30 гостей вместо запланированных 800.
За гробом на похоронах шли дочь королевы Анна и ее старший сын, наследник престола Чарльз, принц Уэльский. Следом - еще два сына королевы, ее внуки принц Гарри и Уильям, старший внук королевы Питер Филлипс, второй муж дочери королевы и сын ее покойной сестры, перечисляет Би-би-си.
В 17 часов по Москве в Великобритании началась минута молчания, а в часовне - похоронная служба. По ее окончании гроб с телом принца будет похоронен в королевском склепе.
Акция в поддержку актрисы Макашвили прошла у Театра Руставели
Акция в поддержку актрисы Нинуцы Макашвили прошла сегодня, 17 апреля, у здания Тбилисского государственного академического театра имени Шота Руставели.
Ранее на этой неделе Макашвили, обвинила бывшего мужа, актера Театра Руставели Бесо Зангури в домашнем насилии. В интервью телеканалу «Рустави 2» она заявила, что муж систематически избивал ее на протяжении полутора лет их совместной жизни. Макашвили и Зангури развелись 11 лет назад.
Митинг под слоганом «Нет – насилию» был организован профсоюзной организацией «Гильдия». Участники акции держали в руках плакаты с надписями «В театре нет места насилию», «Отмененный спектакль не равнозначен переменам», «Дискриминация – преступление», «Время идет – кадры остаются» и другие.
Главное требование протестующих было обращено к Министерству культуры и спорта, сообщает агентство «Новости-Грузия». Они призывали ведомство отреагировать на заявления ряда общественных деятелей и политиков, которые, по мнению профсоюза, поощряют дискриминацию и насилие. Среди таковых – худрук Театра Руставели Роберт Стуруа, выступивший в поддержку Зангури.
«Заявления, которые поощряют насилие и мешают женщинам рассказывать о своих проблемах, делаться не должны. Вы либо выйдите и извинитесь, либо покиньте должности. Мы призываем министерство культуры как минимум ответить тем, кто попирает права человека», - сказал организатор митинга Гига Бекаури.
Между участниками акции и актерами Театра Руставели, которые решили защитить Роберта Стуруа, произошла небольшая словесная перепалка. «Они пришли с неправильной интерпретацией, будто бы кто-то обвиняет в насилии Роберта Стуруа. В чем его обвиняют, так это в незаконных увольнениях и поощрении дискриминации», - добавил Бекаури.
По решению администрации Театра Руставели, Бесо Зангури был временно отстранен от всех спектаклей. Он не появится на сцене до тех пор, пока МВД Грузии не завершит проверку фактов, изложенных его бывшей супругой.
Иран объявил в розыск подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Нетензе
Иранское государственное телевидение назвало подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Нетензе. По версии властей им оказался работавший на горно-обогатительный комбинате 43-летний гражданин страны Реза Карими. По данным властей, он покинул Иран незадолго до происшествия, его объявили в розыск, передает Иранская служба Радио Свобода.
Инцидент на комбинате, где обогащается иранское ядерное топливо, произошел 11 апреля. Взрыв повредил изолированную от внешнего мира распределительную электросеть ядерного объекта. Власти страны назвали случившееся «актом ядерного терроризма».
Оценки последствий аварии разнятся - руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али-Акбар Салехи заявил, что взрыв не нанес серьезного ущерба и работа завода продолжилось. Источники газеты The New York Times в американской разведке сообщили, что остановка подачи электроэнергии разрушила тысячи центрифуг для обогащения урана, что отбросило иранскую ядерную программу на 9 месяцев назад.
Власти Ирана обвинили в организации атаки Израиль. Источники NYT утверждают, что диверсию на одном из самых охраняемых иранских объектов могла совершить израильская спецслужба «Моссад». Израиль это не комментирует.
В сообщении иранской государственной телерадиокомпании «Голос Исламской республики» заявлено, что Карими объявлен в розыск по линии Интерпола. Он не находится поиском в онлайн-базе ведомства, однако она обновляется с задержкой, отмечает израильская газета «Гаарец».
- Израиль обвиняет Иран в разработке атомного оружия. Иранские власти отрицают это и заявляют об исключительно мирном характере своей ядерной программы. Однако на фоне американских санкций страна объявила о начале обогащения урана до 60 процентов, что значительно выше уровня, необходимого для работы энергетических или научных реакторов.
Госдепартамент США: В Тбилиси неверно воспринимают посылы Вашингтона
В Госдепартаменте США заявили, что в Тбилиси неверно истолковывают послания Вашингтона, в очередной раз призвав власти и оппозицию Грузии к урегулированию политического кризиса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента.
«Грузинский народ заслуживает компромисса, достигнутого как правительством, так и оппозицией. Это единственный способ для продвижения страны. Неверное толкование наших откровенных разговоров в Вашингтоне вызывает разочарование», - сказано в сообщении.
16 апреля грузинская делегация во главе с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе завершила рабочий визит в США. Лидер правящей партии встретился с сенаторами Джин Шахин, Роном Джонсоном и Джеймсом Ришем, заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом, сопредседателями Группы друзей Грузии, конгрессменами Адамом Кинзингером и Джерри Конноли.
Подводя итоги визита, Кобахидзе заявил, что они предоставили партнерам в Вашингтоне подробную информацию о текущих политических процессах в регионе и в Грузии. По его словам, особое внимание было уделено процессу политического диалога. Лидер правящей партии заверил, что мнения и советы американских законодателей будут учтены при принятии дальнейших политических шагов.
Незадолго до визита Кобахидзе, 23 марта в Сенате США состоялись слушания, посвященные политическому кризису в Грузии.
- Сразу после окончания поездки «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном 30 марта.
- Большинство оппозиционных партий подтвердили, что они не намерены подписывать предложенный Брюсселем план в его нынешнем виде. Оппоненты властей настаивают, что соглашение должно предусматривать пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
- О первом из них в партии власти ничего не говорят, что касается второго, «Грузинская мечта» готова начать обсуждения вопроса досрочных парламентских выборов только в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия не сумеет набрать 40% голосов. При этом «план Даниельсона» положение о 40% не учитывает. Правящая команда предлагает оппозиции только формальную договоренность.
Еще три лоукостера впервые откроют рейсы в Грузию в 2021 году
В течение летнего навигационного сезона грузинский авиарынок сможет восстановить 40-45% допандемийного уровня. Таков прогноз «Объединения аэропортов Грузии».
«Мы рассчитываем вернуть 40-45% объема за летний сезон. Это выше, чем в Европе, поскольку наш авиационный рынок в целом быстро растет. Он продемонстрировал гибкость с точки зрения восстановления, и мы уверены, что он продолжит расти и в будущем», - сказал менеджер по развитию бизнеса «Объединения аэропортов Грузии» Вако Чилашвили.
По его словам, даже в условиях пандемии коронавируса новые авиакомпании активно интересуются Грузией. Так, например, со 2 мая выполнять рейсы в Кутаисский международный аэропорт начнет первый казахстанский лоукостер FlyArystan. В июле оперировать в Грузии должна начать немецкая низкобюджетная Eurowings.
Третьей авиакомпанией, которая выйдет на грузинский авиационный рынок в 2021 году, станет украинская Bees Airline - еще один лоукостер. Она планирует выполнять рейсы в Тбилиси и Батуми.
Наряду с новыми перевозчиками, на грузинский рынок возвращаются и те авиакомпании, которые приостановили рейсы в аэропорты страны после начала пандемии. В общей сложности до окончания 2021 года летать в Грузию будет до 30 авиакомпаний.
- В 2019 году аэропорты Грузии обслужили более 5,2 миллиона пассажиров. На фоне пандемии объем показателей их производственной деятельности сократился на 60%, а пассажиропоток - на 82%.
- По информации агентство «Новости-Грузия», с 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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