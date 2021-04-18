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Шарль Мишель внес новое предложение по урегулированию кризиса в Грузии
По заявлению посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, президент Европейского Совета Шарль Мишель внес новое предложение по урегулированию политического кризиса в Грузии. По его словам, данное предложение президент Мишель считает сбалансированным, а также реалистичным, передает Общественный вещатель.
По словам Карла Харцеля, несколько партий запросили время для консультаций.
«Сегодня, в первой половине дня, мы распространили совместное заявление Госдепартамента США и Верховного представителя ЕС, в котором подчеркнули, насколько серьезно ЕС и США относятся к ситуации. В заявлении также говорилось, что президент Мишель собирается сделать сторонам новое предложение. Это уже произошло сегодня и опубликовано. Это предложение президент считает сбалансированным и реалистичным. Текст этого соглашения был передан всем сторонам, как «Грузинской мечте», так и оппозиции.
До начала встречи несколько партий запросили время для консультаций для обсуждения нового предложения, и мы приняли это во внимание. Сегодняшняя встреча была относительно короткой. Мы ждем, когда стороны вернутся и объявят о своем решении, чтобы положить конец этому политическому кризису в Грузии», - сказал Карл Харцель.
Что предусматривает новый документ, представленный Шарлем Мишелем?
Предложенный документ состоит из пяти пунктов. Он повторяет большинство положений плана, который был обнародован 30 марта в Тбилиси представителем Мишеля Кристианом Даниельсоном. Ранее «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала именно эту версию.
Основные отличия: амнистия в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках «ночи Гаврилова» и двух последующих дней, а также назначение досрочных парламентских выборов в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия власти не сумеет набрать 43% голосов.
Соглашение «Путь для продвижения Грузии» 2.0.
Решение вопросов, воспринимаемых как политизированное правосудие
- В течение недели после подписания данного соглашения стороны обязуются рассмотреть два случая предполагаемого политизированного правосудия путем амнистии или же принятия таких мер, которые повлекут эквивалентный результат. В частности, партии, представленные в парламенте, должны инициировать закон об амнистии, который коснется всех дел, последовавших за протестами 19-21 июня 2019 года, также известными, как «ночь Гаврилова».
- Парламент должен начать обсуждения вопроса политизированного правосудия и по мере необходимости внести поправки в существующие процедуры, которые позволяют лишить депутата неприкосновенности простым большинством. Подразумевается, что порог голосов, необходимых для лишения мандата, будет повышен.
Сроки:
- Действия, необходимые для соблюдения этого положения, должны быть предприняты в течение одной недели с момента подписания.
- Все подписавшие входят в парламент для голосования по законодательным и нормативным поправкам.
Амбициозная реформа избирательной системы
- Следующие парламентские выборы будут полностью пропорциональными. Порог для следующих двух парламентских выборов, будет от нулевого, естественного до 2%.
- Группа из не менее 4 депутатов сможет сформировать парламентскую фракцию, в которую войдут депутаты от других партий.
- Партии поддержат законопроект, внесенный в парламент 2 марта, со следующими дополнениями или поправками: Местные выборы — пропорция 4/1 пропорциональных и мажоритарных мест в пяти крупных городах и пропорция 2/1 во всех остальных. Порог 2,5% в Тбилиси, порог 3% везде за пределами Тбилиси.
- Центральная избирательная комиссия: 8 профессиональных и 9 партийных членов. Профессиональные члены избираются большинством в две трети голосов полного состава парламента. Заместитель председателя ЦИК должен быть представителем оппозиционной партии.
- Окружная избирательная комиссия будет укомплектована в той же пропорции, и ей потребуется 2/3 голосов в ЦИК для избрания профессиональных членов.
- Участковая избирательная комиссия будет укомплектована в таком же соотношении после парламентских дебатов о целесообразности. Профессиональные члены назначаются простым большинством ОИК, набрав +1 голос. Протокол участковой избирательной комиссии подписывают не менее 5 профессиональных членов + 1 член политической партии.
- Председатель ЦИК избирается Парламентом 2/3 голосов.
- Должны быть определены четкие критерии подсчета бюллетеней. Правило автоматического пересчета 10% участков по стране остается в силе.
- Под эгидой ЦИК будет создана целевая группа, в которую войдут представители администрации Народного защитника и приглашенные, заслуживающие доверия, беспристрастные организации по наблюдению за выборами, а также заслуживающие доверия местные и международные эксперты, которые представят процесс разрешения споров и своевременно рекомендации в ЦИК. Этой группе могут быть предоставлены дополнительные функции, такие как участие в пересчете.
- В соответствии с Совместным заключением Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) от 20 марта 2021 года по двум законопроектам, инициированным в январе 2021 года (законодательные изменения в отношении регистрации и финансирования партий), и предлагаемых поправки должны быть пересмотрены.
Сроки:
- Обсуждение законопроекта о выборах в рабочей группе будет возобновлено после вступления в парламент других оппозиционных партий.
- Законопроект с внесенными в него поправками, который полностью отражает настоящее Соглашение, должен быть отправлен в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ / БДИПЧ) для заключения в течение двух недель после достижения соглашения.
- Все необходимые изменения должны быть приняты Парламентом своевременно до выборов в органы местного самоуправления 2021 года.
Верховенство закона / судебная реформа.
В этот парламентский срок в качестве первого шага к реформам, рассчитанным на широкомасштабное, инклюзивное и многопартийное участие, парламент должен одобрить амбициозную судебную реформу, включая:
- Повышение независимости, подотчетности и качества правительства Грузии. Согласно двум пакетам реформ правосудия, принятым в 2017 и 2019 годах:
- Назначение судей в судах первой и апелляционной инстанций должно повысить прозрачность и отбор на основе заслуг, в частности, путем назначения судей на основании письменных критерии добросовестности и компетентности;
- представить в Парламент законопроект о назначениях в Верховный суд с учетом Заключения Венецианской комиссии № 949/2019 от 24 июня 2019 года, особенно в отношении поэтапного подхода к назначениям, открытого голосования в Высший совет юстиции и необходимость обоснования представлений;
- должен воздерживаться от назначения в соответствии с правилами Верховного суда;
- принять законодательство, обеспечивающее исполнение решения Конституционного Суда Грузии в июне 2019 года, установив правила публикации судебных решений;
- В то же время все текущие назначения в Верховный суд должны быть приостановлены и возобновлены заявки на новых кандидатов даже после вступления нового закона в силу.
- Углубленная реформа Высшего совета юстиции для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности, включая вопросы назначения, оценки, продвижения по службе, перевода, дисциплинарных решений и споров, направляется в Венецианскую комиссию и Бюро ОБСЕ по координации Права человека и их рекомендации должны быть полностью выполнены.
- Что касается назначения в будущем генеральных прокуроров, то после необходимых процедур внесения поправок в конституцию, включая публичные дебаты, стороны обязуются продолжать разделять общую политическую позицию, согласно которой для назначения следующего генерального прокурора потребуется квалифицированное большинство голосов парламента. Эти назначения должны производиться в соответствии с передовой международной практикой для обеспечения прозрачных, беспристрастных и основанных на заслугах назначений.
- Стороны обязуются проводить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности третьей и четвертой волн судебной реформы. При проведении этих реформ будут использоваться советы и помощь международных экспертов, особенно в отношении добросовестности назначенных судей.
Сроки:
- Обсуждение выполнения этого соглашения и дальнейших реформ начинается, как только другие оппозиционные партии войдут в парламент.
- Проект составляется и отправляется в Венецианскую комиссию до 1 июля для заключения.
- Первое голосование состоится на осенней сессии парламента 2021 года.
- Парламент быстро одобрит реформы, не позднее весенней сессии 2022 года.
Распределение власти в парламенте
- Члены парламента будут возглавлять пять комитетов от оппозиционных партий, два из которых будут выбраны из следующего списка:
- Комитет по процедурным вопросам и правилам
- Комитет по правовым вопросам
- Комитет по правам человека, юридическим вопросам и гражданской интеграции
- Бюджетный комитет
- Комитет по иностранным делам
- Члены парламента от оппозиционных партий будут занимать должности главы парламентской делегации в парламентских делегациях, представляющих Грузию на следующих международных форумах: Парламентская ассамблея Евронест, ЕС-Грузия. Комитет парламентской ассоциации, Парламентская ассамблея Совета Европы.
- В будущем другие позиции будут разделяться с использованием инклюзивной формулы, такой как метод Д’Ондта [используется для минимизации диспропорций]
- Стороны примут форму «диалога Жана Моне» с Европейским парламентом.
Сроки: в течение недели после подписания должен начаться процесс дальнейшего перераспределения полномочий в парламенте, чтобы изменения вступили в силу сразу после созыва осенней сессии 2021 года.
Предстоящие выборы
Согласно предложению, сделанному «Грузинской мечтой» 16 апреля 2021 года, досрочные парламентские выборы будут назначены в 2022 году, если партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% голосов по пропорциональной системе на выборах в органы местного самоуправления в октябре 2021 года.
Партии принимают во внимание оценку ОБСЕ / БДИПЧ, в которой говорится, что «парламентские выборы 31 октября прошли в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении избирателей и стирании границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса. (…) Систематический отказ рассматривать большинство жалоб на формальной основе значительно снизил эффективность правового реагирования на них».
Стороны признают, что они по-разному оценивают выборы 2020 года, и соглашаются приступить к исполнению своих обязанностей депутатов парламента, а также участвовать в предстоящих выборах на основе избирательной реформы, согласованной выше, в интересах политической стабильности Грузии и в целях выполнения данного соглашения.
Власти Грузии запросят международную наблюдательную миссию на местных выборах в октябре 2021 года.
Сроки: у сторон есть политическое обязательство при подписании соглашения.
Другие новости дня
Самадашвили: ЕНД потребуется время, чтобы сформулировать свою позицию по документу Мишеля
«Сегодняшний документ является немного улучшенным вариантом по сравнению с тем, который обсуждался на прошлом раунде переговоров. В документе более чётко отражен способ освобождения политических заключенных вопрос о досрочных выборах», - сказала представитель «Единого Национального движения» Саломе Самадашвили.
По ее словам, «Национальное движение» обсудит новый документ, представленный Шарлем Мишелем, однако на данном этапе неясно, подпишет ли документ «Грузинская мечта», передает Общественный вещатель.
«Я не знаю, почему «Грузинская мечта» сегодня не пришла на переговоры. У нас нет ответа на этот вопрос, поэтому мы не можем сегодня ничего сказать о соглашении, поскольку отношение «Грузинской мечты» к представленному документу в принципе неизвестно», - сказал Самадашвили.
- Сегодня был опубликован новый документ президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который направлен на разрядку политического кризиса в Грузии. Согласно одному из пунктов, если на выборах в органы местного самоуправления осенью текущего года «Грузинская мечта» не наберет 43 процента голосов по пропорциональной системе, то в стране пройдут досрочные парламентские выборы.
В Бельгии убит чеченец при нападении свыше 20 человек
Полиция стянута к бельгийскому городу Льеж с целью предотвратить развитие конфликта между чеченской и курдской диаспорами. 16 апреля неизвестными в масках был убит уроженец Чечни.
Жертву атаковали 20-30 человек, предположительно все они курды, передает агентство «Франс пресс» со ссылкой на бельгийские власти. Нападавшие были в лыжных масках и одеты в черное. При них замечены бейсбольные биты как минимум одно огнестрельное оружие.
Кадры инцидента, снятые очевидцами, распространились в соцсетях. На видео группа людей бежит за черным автомобилем. Когда тот останавливается, нападающие окружают его. Слышно четыре выстрела.
Этому инциденту предшествовал конфликт, произошедший 15 апреля между чеченцем и курдом в сервисном центре. Пытаясь их разнять, получили ранения владелец и клиент центра, уточнили в местной прокуратуре.
По следам пятничного случая полиция допрашивает и проверяет личности троих курдов и 28 чеченцев. Их статус в Бельгии проверяется. Изъят по крайней мере один автомат Калашникова.
- В конце марта во Франции более полутысячи человек вышли на улицы с требованием прекратить предвзятое отношение к чеченской диаспоре. Поводом для акций стало убийство 23-летнего уроженца Чечни Хамзата Лабазанова, который был застрелен 17 марта в городе Рен. Полиция назвала мотивом преступления «разборки наркоторговцев», а близкие убитого - месть дилеров за попытки Лабазанова помешать им распространять наркотики в здании, где он жил.
- Летом 2020 года во французском Дижоне наркоторговцы напали на 16-летнего чеченского подростка. За этим последовали стычки, сотни членов диаспоры приехали из разных городов Франции с целью заступиться за мальчика. Некоторые СМИ и политики свели происходящее к «разборкам из-за наркобизнеса», что побудило многочисленных уроженцев Чечни подать жалобы на клевету.
В Батуми протестуют против застройки Старого бульвара
В центре Батуми сегодня, 18 апреля, прошла очередная акция против застройки Старого бульвара, входящего в список памятников культурного наследия Грузии. Дата проведения митинга была выбрана неслучайно. 18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест.
«Бульвар – собственность каждого гражданина Грузии, а не богатых людей, которые похищают наши уникальные территории, строя там небоскребы и рестораны, ограждая пляжи заборами и превращая уникальные зеленые зоны в свои дворы… Батуми не смирится с крайней несправедливостью и беззаконием», - говорится в заявлении общества «Батуми», организовавшем акцию.
По информации агентства «Новости-Грузия», к митингу присоединились сотни человек. Среди них были гражданские активисты, политики и рядовые жители черноморского города.
Главное требование сегодняшней акции – незамедлительное утверждение плана сохранения и развития бульвара, над которым специалисты работали в течение двух лет.
Демонстранты держали в руках транспарант с надписью «Не уступим бульвар». Они выразили поддержку Ираклию Джинчарадзе, который был уволен с должности директора Батумского бульвара после того, как выступил против передачи городского пляжа частной компании.
Протестующие также высказались против строительства 16-этажной гостиницы на территории Старого бульвара.
Организаторы митинга отдельно высказали солидарность протестующим против строительства ГЭС на реке Риони в Имеретии.
В Израиле отменили масочный режим на открытом воздухе
Власти Израиля в воскресенье отменили обязанность носить защитные маски на открытом воздухе. Это последнее из череды послаблений, связанных со значительным снижением числа зараженных коронавирусом в стране, которая занимает первое место в мире по темпам вакцинации.
К середине апреля обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech получили уже более 80 процентов жителей Израиля старше 16 лет. Число выявленных случаев инфекции, которое в середине января достигало 10 тысяч за сутки (при населении страны менее 10 миллионов человек), начало снижаться уже в феврале, а в последние недели не превышает 200-300 в день. Снизилось и число госпитализаций и смертей - на пике эпидемии в Израиле умирали от коронавирусной инфекции до 100 человек в день, сейчас в среднем около 10.
«Мы на лидирующих позициях в мире, если говорить о восстановлении после коронавируса» - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что о конце эпидемии говорить еще рано.
В стране был введен жесткие карантин. Границы Израиля были фактически закрыты, ограничения на въезд сохраняются и сейчас. Как эти меры, так и быстрые темпы вакцинации, по мнению специалистов, помогли выправить ситуацию. Сейчас ограничения постепенно отменяются.
Масочный режим в стране был введен около года назад. Ношение масок по прежнему необходимо в общественных местах в закрытых помещениях.
В России ношение масок, а также перчаток обязательно в «местах массового пребывания людей». Согласно опросу, 64 процента жителей России выступает против введения бессрочного масочного режима в общественных местах, а 15 поддерживают эту идею. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. На открытом воздухе ношение масок обязательно в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии.
Чехия после обвинений в адрес ГРУ вряд ли даст «Росатому» достроить АЭС
МИД России пригрозил Чехии «ответными мерами» и выразил властям этой страны «решительный протест» в связи с объявленным накануне решением Праги выслать 18 сотрудников российского посольства. Это решение в заявлении МИД названо беспрецедентным и принятым под голословными и надуманными предлогами.
Российское внешнеполитическое ведомство также увидело в решении чешских властей «американский след» и назвало его стремлением угодить США. «Чешские власти даже превзошли своих заокеанских хозяев», - заявляет МИД.
Премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии накануне заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли 2 человека. Высылаемые из Чехии россияне, как утверждается, сотрудники спецслужб.
В тот же день полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в 2014 году - в дни, предшествовавшие взрыву - въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Они использовали также паспорта Молдавии и Таджикистана. По сообщениям СМИ, именно их чешские власти подозревают в причастности к взрывам. Речь идет о тех же людях, которых в Британии подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что они сотрудники российской военной разведки, известной как ГРУ, их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев пишет, что в это время в Чехии были и другие сотрудники российской военной разведки.
В Чехии сообщение о причастности российских спецслужб к взрывам бурно обсуждается. Президент Милош Земан, известный пророссийскими высказываниями, как сообщается, поддержал действия властей. Сам он, однако, не комментировал ситуацию.
В правительстве страны дали понять, что российская компания «Росатом» вряд ли сможет претендовать на получение подряда на достройку АЭС «Дукованы». По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, ее участие в тендере теперь «практически исключено». О том же сказал и.о. главы МИД Ян Гамачек. По всей вероятности, «Росатом» не допустят даже до первой фазы отбора, в ходе которой будут проверять компании-претенденты с точки зрения безопасности. Окончательное решение примет кабинет министров. За право строительство нового энергоблока, кроме «Росатома», борются компании из США, Франции и Южной Кореи.
Чехия также заявила, что вынесет вопрос о диверсии российских агентов на обсуждение глав МИД стран ЕС. Страны-союзники Чехии по НАТО, включая США, поддержали действия Праги.
Встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции перенесена на 17:00
Встреча «Грузинской мечты» и оппозиции в представительстве ЕС перенесена на 17:00. Об этом Общественному вещателю сообщили в представительстве ЕС.
Ранее встреча была назначена на 14:00.
Встреча представителей правящей команды и оппозиционных партий пройдет с участием послов-посредников - посла США в Грузии Келли Дегнан и посла ЕС Карл Харцеля.
- В пятницу «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном. Документ подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, а также перераспределение полномочий в парламенте.
- Большинство оппозиционных партий отказываются подписывать «план Даниельсона» в нынешнем виде, подчеркивая при этом, что они готовы продолжать обсуждения с партией власти и посредниками. Оппоненты властей настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
Суд отправил за решетку налетчика на «Банк Грузии»
28-летний Николоз Цурцумия, взявший семь человек в заложники в одном из банков в центре Тбилиси, объяснил свои действия непростой жизненной ситуацией и долговым спором с частными лицами. «Да, я признаю себя виновным… Я приношу извинения тем людям, которых напугал», - заявил Цурцумия в суде.
16 апреля мужчина ворвался в экспресс-филиал «Банка Грузии» у станции метро «Авлабари». По итогам двухчасовых переговоров он согласился освободить сотрудников и посетителей банка, а сам сдался полиции. При себе у налетчика был пистолет, однако в ходе расследования выяснилось, что оружие сигнальное, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Адвокаты Цурцумия называют произошедшее «социальным протестом». По их словам, молодой мужчина удерживал заложников, требуя встречи с двумя гражданами, которые отказывались возвращать ему одолженные деньги. Решить спор законными способами молодой мужчина не пытался. Как заявляют адвокаты, Цурцумия считал, что полиция ничем не сможет ему помочь, и поэтому не стал жаловаться в правоохранительные органы. «Он и не думал брать людей в заложники, он просто желал восстановить свои нарушенные права», - заявил адвокат Георгий Бардавелидзе в ходе судебного заседания.
Сегодня, 18 апреля, Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Цурцумия заключение. Защита просила, чтобы обвиняемый был отпущен под залог в размере 30 тысяч лари и оставался на свободе до окончания следствия. Адвокаты подчеркивали, что у обвиняемого серьезные проблемы со здоровьем - порок сердца. Одновременно они указали, что Цурцумия проявил снисходительность, освободив из банка пожилого педагога.
Тем не менее, ходатайство адвокатов поддержано не было.
Суд полностью разделил позицию стороны обвинения. Как указал на заседании прокурор Тамаз Мебония, существует опасность сокрытия обвиняемого, особенно, с учетом того факта, что его родители живут и работают за границей. Он также указал на риск совершения нового преступления и опасность уничтожения улик. «Обвиняемый не сожалеет о содеянном… Прежде чем обратиться к этой странной форме протеста, он мог бы попросить о начале расследования. Этот человек не признает закона», - заявил прокурор.
В итоге Цурцумия оставили в заключении. Досудебное слушание по делу назначено на 7 июня. Следствие продолжается по факту захвата в качестве заложников двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия. Задержанному грозит от девяти до четырнадцати лет тюрьмы.
Специалисты ожидают пик третьей волны пандемии в Грузии в конце апреля
Грузия достигнет пика третьей волны заражений коронавирусом в конце апреля – начале мая. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Он указал, что абсолютно все индикаторы указывают продолжающееся ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, показатель выявляемости новых фактов заражения за сутки составил 4,85%, а число активных случаев COVID-19 почти достигло 11 тысяч, что привело к увеличению нагрузки на больницы.
«Сейчас у нас примерно то же самое, что в первой половине октября, поэтому мы должны быть очень осторожны и соблюдать все рекомендации… Говорю прямо, что эпидситуация ухудшилась, и где-то к концу апреля – началу мая мы достигнем пика», - заявил Гамкрелидзе.
При этом глава NCDC высказал предположение, что третья волна коронавируса в Грузии будет не такой тяжелой, как вторая, которая пришлась на холодный период года.
- С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 295,3 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 280,9 тысячи пациентов, скончались 3 939. В конце марта ситуация с заболеваемостью снова усложнилась, в некоторых районах закрыли школы и детские сады, специалисты приступили к массовому тестированию местных жителей.
- За последние сутки в Грузии было выявлено 818 новых фактов заражения. Сейчас в стране 10 478 активных случаев коронавируса. Из них 2 982 пациента проходят лечение в больницах.
- В ответ на ухудшение эпидситуации власти Грузии объявили о продлении пасхальных каникул. Дополнительно нерабочими объявлены дни с 4 по 11 мая. Работодателей обязали переводить сотрудников на «дистанционку».
За сутки на Северном Кавказе выявили 303 случая инфицирования коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 22 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 303.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, в Северной Осетии - два, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Дагестане и Ингушетии - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 050 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае.
- Краснодарский край + 103 (44 272 за все время пандемии )
- Ставропольский край + 59 (52 014)
- Дагестан + 43 (31 814)
- Кабардино-Балкария + 30 (23 443)
- Карачаево-Черкесия + 13 (19 913)
- Северная Осетия + 12 (16 602)
- Адыгея + 11 (14 299)
- Калмыкия + 11 (20 280)
- Ингушетия + 11 (15 296)
- Чечня + 10 (11 864)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 249 797 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 18 апреля, выявлено 4 702 101 человек с коронавирусом.
В Австрии сотни человек вышли на демонстрацию против выдворения чеченцев
В Вене более трехсот человек потребовали остановить депортации беженцев и расследовать смерть 38-летнего чеченского боксера Али Хациева, который ранее скончался в австрийской тюрьме.
Участники согласованной акции, которую организовал «Культурный центр Ичкерии», вечером 16 апреля прошли от следственной тюрьмы, куда нередко помещают беженцев из Чечни, до здания министерства юстиции страны. Демонстрантов охраняла полиция. Собравшиеся скандировали: «Справедливость для Али!»
Согласно австрийским СМИ, Хациев умер при загадочных обстоятельствах в тюрьме за три недели до планируемого освобождения, рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии представитель «Культурного центра Ичкерии» Роза Дунаева.
«Еще пятеро заключенных чеченцев умерли за последние несколько лет в австрийских тюрьмах, - добавила она. - Около сотни наших земляков были высланы в Россию за полтора года и вновь попали в Чечню, где им угрожает физическая расправа. Так, несколько месяцев назад там исчез депортированный Хасан Тамаев, и вестей о нем до сих пор нет».
- Митинги против незаконных депортаций чеченцев нередко проходят в европейских городах. В марте члены диаспоры в Австрии выступили против пыток своих земляков на родине. Помимо них на митинге собрались выходцы из Сирии, Украины, Грузии, Беларуси, выступившие «против диктатуры».
- В феврале в Вене прошел пикет против депортации из Австрии чеченских беженцев и афганских мигрантов. На площади Шварценбергплац собрались около трехсот человек, включая родственников депортированных и австрийских правозащитников.
- В апреле власти Франции депортировали в Россию чеченского беженца Магомеда Гадаева, высылку которого перед этим запретил местный суд: адвокат доказал, что на родине тому грозит опасность. Вскоре после прибытия в Россию мужчину этапировали в Чечню, где против него возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия.
Давид Твалабеишвили ознакомился с реабилитационными работами на Ингури ГЭС
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Давид Твалабеишвили вместе с парламентариями и энергетиками ознакомился с продолжающимися реабилитационными работами на Ингури ГЭС, сообщает Общественный вещатель.
Согласно информации, распространенной министерством, такая масштабная и комплексная реконструкция на крупнейшей гидроэлектростанции Грузии проводится впервые за последние 15 лет.
«20 января 2021 года для проведения необходимых и неотложных работ в деривационном туннеле остановлены все пять агрегатов Ингури ГЭС. Реабилитационный процесс идет круглосуточно. Большинство работников - местные жители. Ингури ГЭС должна быть подключена к общей энергосети в начале мая этого года.
- Восстановление деривационного туннеля значительно сократит количество утечки воды, что в будущем повлияет на электроэнергию, вырабатываемую гидроэлектростанцией Ингури.
- В результате реабилитации отводного тоннеля ГЭС потери воды будут снижены на 30% -35%, что означает производство дополнительных 100 млн. КВт ч электроэнергии в год», - говорится в сообщении ведомства.
Представители оппозиции и правящей партии Грузии возвращаются за стол переговоров
Встреча членов «Грузинской мечты» и оппозиции состоится сегодня, 18 апреля, в представительстве ЕС в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель. Переговоры будут проходить при участии послов-фасилитаторов. Они начнутся в 14:00. Посол США в Грузии Келли Дегнан уже прибыла в офис представительства ЕС.
Накануне дипломатические представительства США и ЕС распространили совместное заявление, в котором приветствовалось возобновление контактов сторон. При этом была подчеркнута необходимость компромисса, приемлемого для всех.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили также провела встречу с послами ЕС и США в Грузии Карлом Харцелем и Келли Дегнан. Дипломаты покинули Дворец Орбелиани без комментариев, информацию о подробностях переговоров не распространила и администрация президента.
- В пятницу «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном. Документ подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, а также перераспределение полномочий в парламенте.
- Большинство оппозиционных партий отказываются подписывать «план Даниельсона» в нынешнем виде, подчеркивая при этом, что они готовы продолжать обсуждения с партией власти и посредниками. Оппоненты властей настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
Великобритания направит военные корабли в Черное море
Великобритания намерена в мае направить в Черное море два корабля своего военно-морского флота - для демонстрации солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Как ожидается, через пролив Босфор в Черное море пройдут вооруженный ракетами эсминец типа 45 (тип «Даринг»), а также фрегат типа 23 (тип «Дюк»). Для их поддержки в Средиземном море останется авианосец «Квин Элизабет».
Представитель минобороны Великобритании не стал комментировать сообщение, отметив при этом, что Лондон и его союзники безоговорочно поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее сообщалось о возможной отправке в Черное море уже в середине апреля двух эсминцев ВМФ США. Однако, как пишет Sunday Times, президент Джо Байден отменил распоряжение об этом с целью избежать дополнительной напряженности в отношениях с Россией. Турецкие СМИ сообщали, что США отозвали соответствующую заявку на проход кораблей через Босфор. Официально американская сторона не комментировала ни планы отправить корабли в Черное море, ни отказ от них.
В Черном море сейчас - на фоне обострения отношений России и Украины - находится крупная группировка ВМФ России, включающая в себя, помимо кораблей Черноморского флота, также соединение кораблей Каспийской флотилии и корабли Северного флота. Утверждается, что они проводят учения. Под предлогом учений Россия до октября наложила запрет на прохождение через Керченский пролив иностранных военных кораблей, включая украинские. Киев считает это решение незаконным.
Коронавирус в Абхазии: 42 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 187 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, 36 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 67 лет. Основной диагноз - новая коронавирусная инфекция.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 924 человека. Зарегистрировано 219 летальных случаев. Выздоровели 13 338 человек.
Джо Байден: Ситуация с Навальным «совершенно несправедлива»
Президент США Джо Байден накануне, 17 апреля, назвал «совершенно несправедливой» ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный, российский оппозиционер, который держит голодовку в колонии.
«Это совершенно, совершенно несправедливо», - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об ухудшающемся состоянии Навального. Президент также упомянул об «отравлении, а затем о голодовке» Навального - сообщает «Голос Америки».
Байден ранее прямо призывал российские власти освободить Навального, а также расследовать покушение на него, в связи с которым США ввели санкции против ряда российских официальных лиц.
В сообщении о телефонном разговоре, который провел Байден на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным, не было упоминания о Навальном. Он также не упоминался в указе президента США о введении новых санкций против России в связи с ее «враждебной деятельностью». Впоследствии посол США в Москве заявил, что Байден все же поднимал этот вопрос.
Лечащие врачи Алексея Навального в субботу опубликовали результаты его анализов крови. Они утверждают, что результаты анализов свидетельствуют о том, что состояние здоровья заключенного близко к критическому. Лечащие врачи, которых так до сих пор не допустили к Навальному - а именно это является требованием его голодовки, которую он держит с 31 марта, считают, что для исправления ситуации необходимы срочные меры.
В соцсетях множатся призывы немедленно оказать медицинскую помощь заключенному Алексею Навальному.
С требованием к Путину предоставить ему медицинскую помощь обратились депутаты законодательных собраний четырех регионов России, главным образом представители партии «Яблоко».
Ранее под обращением с призывом допустить к Навальному врачей подписались около 70 видных мировых деятелей культуры и искусства, включая лауреатов Нобелевской премии по литературе, известных в том числе в России актеров, писателей, музыкантов.
Пашинян: Они говорят, что у них будет Зангезурский коридор, значит, у нас будет Нахичеванский
В ходе посещения Вайоцдзорской области Армении накануне премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса открытия путей сообщения в регионе, который является одним из пунктов подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
В этом контексте глава армянского правительства коснулся заявлений с азербайджанской стороны о коридоре через Сюникскую область Армении, которую в Азербайджане называют Зангезуром.
«Азербайджан постоянно заявляет о Зангезурском коридоре. Мы же задаем вопрос, подчеркивая, что в совместно подписанном документе нет слов «Сюник», «Зангезур», «Мегри» или «коридор».
Они постоянно говорят, что у них будет Зангезурский коридор. Ну, говорят и пусть говорят. А у нас, значит, будет Нахичеванский коридор, будет северо-азербайджанский коридор. То есть, мы дадим дорогу в обмен на дорогу. Представьте, какие изменения претерпит экономика Армении, если у нас будет железная дорога с Исламской Республикой Иран и с Российской Федерацией. Это наша важнейшая задача, после которой у Армении появится возможность использовать свои самые большие богатства», - заявил, в частности, Никол Пашинян.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Грузии ужесточили контроль за вырубкой самшита в преддверии Вербного Воскресенья
В преддверии Вербного воскресенья Минсельхоз Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита. Всем нарушителям грозят крупные штрафы.
Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье в этом году празднуют 25 апреля. В этот день в церквях Грузии освящают ветки вербы, а также самшита. На грузинском языке самшит называется «бза», а последнее воскресенье перед праздником Пасхи – «Бзоба».
Национальное агентство лесного хозяйства напоминает, что срезание, выкорчевывание куста или повреждение веток самшита – это наказуемые деяния. Размер штрафных санкций колеблется от 500 лари (более 145 долларов) до 1 тысячи лари (более 290 долларов). В том случае, если нанесенный дикой природе ущерб превысит 1 тысячу лари, против нарушителя будет возбуждено уголовное дело.
«Самшит может быть добыт только из частных рассадников и питомников на основании соответствующего разрешения на выращивание, выданного местным органом самоуправления», - говорится в заявлении агентства, которое приводит Общественный вещатель.
- Колхидский самшит занесен в Красную книгу. В течение нескольких лет этому виду в Грузии грозило вымирание. Причина – распространение паразита самшитовой огневки (Cydalima perspectalis), а также патогенного грибка (Cylindrocladium Buxicola), который приводит к высыханию растения.
- Чтобы справиться с этим вызовом, Национальное лесное агентство с 2016 года проводит комплексные мероприятия в природных рощах колхидского самшита, включая опрыскивания.
Коронавирус в Грузии: 818 случаев заражения за сутки, 14 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 818 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 18,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,35%, за последние две недели – 2,98%, а за последнюю неделю – 3,41%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 295 358.
Почти 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 465. В Аджарии выявлено 75 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 73, в Имерети – 57, в Квемо Картли – 46, в Шида Картли – 29, в Кахетии – 25, в Гурии и Мцхета-Мтианети – по 18, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 939.
Выздоровели 783 человека, их общее число выросло до 280 915.
На данный момент в Грузии 10 478 активных случаев коронавируса. Из них 2 982 пациента (более 28%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 577 инфицированных, в Аджарии – 405, в Имерети – 371. Состояние 512 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 89 человек.
7 057 граждан (более 67% активных случаев) лечатся на дому, а 439 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 310 граждан, в самоизоляции остаются более 16,4 тысячи человек.
Аэропорт Кутаиси принял первый пассажирский рейс после начала пандемии
Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели принял первый регулярный пассажирский рейс с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Поздно ночью в аэропорту приземлился самолет авиакомпания WizzAir, прилетевший из Вильнюса. Его встречали водным салютом.
Аэропорт Кутаиси перестал принимать регулярные рейсы с 21 марта 2020 года после того, как из-за пандемии власти ввели запрет на полеты по всем направлениям. Зимой там возобновились активные ремонтные работы – к вводу в эксплуатацию готовили новый пассажирский терминал.
Новый терминал в четыре раза больше существующего, у него семь выходов на посадку (гейтов). Теперь аэропорт за час может принимать 1,2 тысячи пассажиров. Концепт-дизайн терминала принадлежит голландской архитектурной компании UN STUDIO, а также архитектору-проектировщику Мариам Каркарашвили.
По информации агентства «Новости-Грузия», до пандемии Кутаисский аэропорт был вторым в Европе по росту пассажиропотока. Оттуда осуществлялись рейсы преимущественно лоукостовых авиакомпании, а у WizzAir там была своя база.
На данном этапе WizzAir планирует выполнять из Кутаиси регулярные рейсы в Вильнюс, Варшаву, Ригу и Дортмунд. Ожидается, что с июня будут постепенно возобновлены полеты еще в 13 пунктов назначения в Европе.
ФСБ: враги Лукашенко задержаны в Москве и переданы в Минск
ФСБ России в субботу заявило о том, что его сотрудники вместе с сотрудниками КГБ Беларуси предотвратили военный переворот в Беларуси и устранение президента Александра Лукашенко. Сотрудники ФСБ задержали в Москве двоих подозреваемых. Это Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство Беларуси и США, и гражданин Беларуси Александр Федута.
Из сообщения ФСБ следует, что спецслужба получили от белорусских коллег информацию о личной встрече Зенковича и Федуты с оппозиционно настроенными белорусскими генералами. Встреча состоялась в московском ресторане. Агентам КГБ удалось ее заснять (видео якобы этой встречи, а также фрагменты беседы Федуты, Зянковича и еще нескольких человек в зуме опубликовали официальные белорусские СМИ).
На сайте ФСБ излагается план, который якобы имели заговорщики. Утверждается, что переворот планировался на день Победы 9 мая. О том, были ли переданы Минску, наряду с Федутой и Зенковичем, лица, названные в сообщении ФСБ «белорусскими генералами» - не сообщается.
Александр Лукашенко в тот же день заявил о том, что «высшее руководство США» якобы одобрило операцию по покушению на него и его детей.
«В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили», - утверждает Лукашенко. Из его слов следует, что покушение якобы готовили люди, также связанные с Зенковичем и Федутой, при поддержке спецслужб США. Лукашенко пообещал «жесточайший» ответ.
Юрий Зенкович - американо-белорусский адвокат, Александр Федута - известный белорусский политолог, в прошлом соратник Лукашенко, затем его жесткий критик. По этому же делу в Беларуси задержан лидер партии БНФ Григорий Костусев. По словам их адвокатов и родных, все они категорически отрицают вину.
- Протесты против власти Александра Лукашенко продолжаются с августа прошлого года, когда бессменно правящий страной с 1994 года Лукашенко был объявлен победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось – после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников. 27 марта в ходе первого в этом году масштабного митинга против Александра Лукашенко были задержаны более 200 человек.
- В конце марта в ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси. Ранее ЕС ввел санкции против почти сотни физических и юридических лиц – представителей белорусского режима, в том числе лично против Лукашенко.
Чехия подозревает Петрова и Боширова в причастности к взрывам в 2014 году
В Чехии национальное управление по борьбе с организованной преступностью просит о содействии в розыске и задержании двоих подозреваемых, которые в период с 11 по 16 октября 2014 года находились в Чехии, переезжая по ее территории - сначала в Праге, затем в Моравско-Силезском и Злинском краях.
Подозреваемые пользовались документами, по меньшей мере, на два лица. Сначала они предъявляли российские паспорта, выданные на имя Александра Петров, 13 июля 1979 года рождения и Руслана Боширова, 18 июля 1979 года рождения. Затем они предъявляли паспорта, выданные гражданину Республики Молдова Николае Попа, 18 июля 1979 года рождения и гражданину Таджикистана на имя Руслана Табарова, 23 октября 1975 года рождения - говорится в сообщении.
Это именно те люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что это агенты российского Главного управления Генштаба (ГРУ), их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Власти Чехии подозревают их в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в стране в октябре и декабре 2014 года. Об этом объявил в субботу премьер-министр Андрей Бабиш.
По его словам, Прага приняла решение выдворить 18 сотрудников российского посольства - утверждается, что они работают на ГРУ или СВР. Им предписано в 48 часов покинуть Чехию. Реакции российской стороны пока нет.
Украина решила выслать дипломата российского посольства в Киеве
МИД Украины выразил России протест Киева на задержание 16 апреля и последовавшее решение о высылке своего консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. В ответ из Киева будет выслан старший дипломат посольства России.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что российские власти грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года. В Киеве считают, что таким образом Россия подтверждает избранный ею курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной.
Тем временем Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания Александра Сосонюка. По версии ФСБ, он интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел. Украинский дипломат подозревается в шпионской деятельности, сообщил «Коммерсантъ».
Врачи: состояние Навального критическое, возможна остановка сердца
Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального, объявившего в колонии голодовку из-за отказа администрации допустить к нему врача, опубликовали в соцсетях результаты его анализов крови, сообщает Би-би-си.
По словам врача Анастасии Васильевой, в крови Навального критическое содержание калия, что грозит тяжелыми последствиями вплоть до остановки сердца.
В соцсетях множатся призывы немедленно оказать медицинскую помощь заключённому Алексею Навальному.
Противники Намахванской ГЭС протестуют перед зданием администрации правительства Грузии
Противники строительства каскада Намахванской ГЭС протестуют перед зданием администрации правительства Грузии, сообщает Общественный вещатель.
По словам гражданских активистов, они выражают солидарность «защитникам ущелья Риони» и призывают власти прислушаться к требованиям общественности. Организаторы митинга планируют провести ночь на площади перед администрацией правительства.
«Я не знаю, разрешит ли нам полиция поставить здесь палатки. Если разрешит - очень хорошо, хотя я в этом сомневаюсь. Если нам не дадут поставить палатки, то останемся здесь без них. Сегодня останемся на ночь 20-30 человек, которые организовали эту акцию. К нам может присоединиться любой желающий. Завтра и послезавтра нас станет больше. Мы мирные протестующие, у которых есть аргументы. Соглашение по Намахванской ГЭС является кабальным и антигосударственным», - заявил один из протестующих Александр Пайкадзе.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
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