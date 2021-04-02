Последнее европейское предупреждение

Неприличные жесты в адрес недовольных и до неприличия беззаботное отношение к предупреждениям Европейского парламента. Политический кризис в Грузии постепенно перерастает во внешнеполитический. Почему «Грузинская мечта» упорно не хочет слышать сигналов от ключевых партнеров и что действительно может грозить стране из-за упрямства политиков?

На карту поставлено будущее отношений между Грузией и Европейским союзом – это краткое резюме послания европарламентариев грузинским политикам. Семь ключевых для Грузии представителей Европейского парламента опубликовали открытое письмо, в котором недвусмысленно дали понять: дальнейшее упрямство политиков может дорого обойтись Грузии. Причем дорого в самом прямом, финансовом смысле слова:

«Мы глубоко разочарованы политическими лидерами в Грузии, которые не смогли прийти к соглашению в прошлый вторник, несмотря на все усилия, предпринятые Европейским союзом, чтобы помочь положить конец нынешнему политическому кризису. В этом виноваты как правящая, так и основные оппозиционные партии, участвовавшие в обсуждениях. Но особая ответственность ложится на правящую партию».

Заявление было опубликовано 1-го апреля, после встречи европарламентариев с Кристианом Даниельсоном – личным посланником президента Европейского совета Шарля Мишеля, ранее пообещавшего донести до Брюсселя всю сложность ситуации.

В этот раз со своей задачей Даниельсон справился на отлично. Более того, евродепутаты назвали правильным его решение опубликовать содержание документа, который ЕС предлагал грузинским политикам в качестве компромиссного решения, и от которого все стороны отказались. Это, по мнению авторов открытого письма, повысило прозрачность переговорного процесса. Но, вместе с тем, после демонстративного отказа от компромисса, Тбилиси больше не стоит ожидать «возвращения к обычным делам» с Евросоюзом.

Дальнейшие действия Брюсселя могут включать в себя как приостановку денежных перечислений, так и ужесточение условий, связанных с макро-финансовой помощью ЕС и программами бюджетной поддержки:

«Мы призываем лидеров Грузии незамедлительно принять меры. На карту поставлено будущее отношений между ЕС и Грузией».

Европарламентарии, среди которых председатель Комитета по иностранным делам и сопредседатель Группы по поддержке демократии и координации выборов Дэвид Маккаллистер, глава делегации по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд, постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер, докладчики по Украине и Беларуси Михаэль Галер и Пятрас Ауштрявичюс, а также ведущий член Группы поддержки демократии и координации выборов в Грузии Виола фон Крамон-Таубадель и глава делегации в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс, четко дали понять, какие шаги необходимо незамедлительно сделать Тбилиси, если он хочет сохранить поддержку Европы. В первую очередь – проведение избирательной и судебной реформ с учетом всех рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии.

Но в «Грузинской мечте» беспрецедентно жесткое послание назвали «мнением всего семи парламентариев из сотен», да и вообще не имеющим реальной силы. Такую позицию, в частности, высказал один из лидеров партии власти Гия Вольский:

«Безусловно, это очень плохой результат, что не удалось достичь соглашения. Мы по всем пунктам были готовы подписать его, внеся лишь небольшие уточнения. Позиция этих семи депутатов Европарламента мне непонятна. И, к слову, в Европарламенте несколько сотен депутатов. Но самое ужасное и печальное – это радость оппозиции».

Свое отношение к «радости» противников власти политик выразил, показав собравшимся у офиса «Грузинской мечты» участникам акции протеста неприличный жест.

Но куда более неприличной в грузинской оппозиции считают попытку правящей партии проигнорировать заявление депутатов Европарламента. Тем более тех, кто составляет отчеты о выполнении Грузией своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. По мнению одной из лидеров «Единого национального движения» Хатии Деканоидзе, открытое письмо евродепутатов содержит очень опасные формулировки:

«В заявление включена одна очень опасная и важная фраза, где говорится, что на карту поставлены отношения между Грузией и Евросоюзом. Так что для меня, для нас и для всех граждан она должна иметь особую нагрузку. Вся ответственность, конечно, лежит на правительстве. Впервые в истории Грузии, как это случилось с Молдовой, заговорили о том, что техническая помощь и инвестиции в рамках финансовых ассигнований на развитие демократии и верховенства закона могут быть остановлены».

Впрочем, еще один оппозиционер Алеко Элисашвили указал на то, что среди адресатов не только правящая партия, но и сама оппозиция:

«Это не только постыдно, но и безответственно и преступно с нашей стороны, что из-за нашего упрямства в глазах западного сообщества не только нанесен ущерб имиджу Грузии, но уже обсуждаются финансовые санкции. Представьте себе, каким ударом будет, если выделение 60-ти млн евро будет приостановлено».

То, что к европарламентариям, пусть даже семи из сотен, стоит очень внимательно прислушаться, считает и посол ЕС в Грузии. Карл Харцель сегодня с утра встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. О чем говорилось за закрытыми дверями неизвестно, но посол счел нужным подчеркнуть:

«Я не могу говорить от имени Европейского парламента или его конкретных членов. Я просто скажу, что, конечно, есть конкретные, очень четкие послания. И примечательно, что те, кто подписал это заявление, являются ведущими депутатами Европарламента. У них особая роль, когда речь идет об отношениях Грузия-ЕС. Поэтому к сообщениям депутатов Европарламента нужно относиться серьезно».

В «Грузинской мечте» же продолжают настаивать: решение о финансировании принимает не Европарламент, а Еврокомиссия, так что беспокоиться не о чем. То, что эти органы довольно тесно взаимодействуют между собой, и что Брюссель с гораздо большей вероятностью прислушается к Страсбургу, а не к Тбилиси, в партии власти, видимо, в расчет не принимают. Более того, если верить все тому же премьер-министру Гарибашвили, страна готова к тому, чтобы в 2024 году подать заявку на членство в ЕС.

С тем, что «Грузинская мечта» права по всем пунктам, согласны и в Москве. Представитель России на переговорах с Тбилиси Григорий Карасин назвал нынешние власти Грузии «сторонниками нормального государственного строительства», параллельно подвергнув критике действия оппозиции. При этом Карасин выразил надежду, что в перспективе у Грузии и России «все получится»:

«Нет тех крепостей, которые совместно мы не могли бы взять, в позитивном смысле – крепостей культуры, науки, развития. У нас все впереди, надо просто к этому прикладывать ум и силы, и все получится».

При этом, судя по заявлениям членов Европейского парламента, как до того американских сенаторов, что действительно может получиться, так это то, что Вашингтон и Брюссель и в самом деле могут выполнить свои обещания. Правда, не те, которые давались, к примеру, в 2008 году в Бухаресте, а совсем недавние – о прекращении реальной помощи. Как финансово-экономической, так и в области безопасности. А «ума» и «силы», которые имел в виду Григорий Карасин, у грузинских политиков, как оказалось, хоть отбавляй.