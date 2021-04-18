В Германии национальный День поминовения 80 000 жертв пандемии

Большинство оппозиционных партий Грузии приветствовали план разрешения политического кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишель, однако запросили дополнительное время для обсуждений и принятия окончательного решения, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Лидеры оппозиции были ознакомлены с содержанием плана в тбилисском офисе представительства ЕС. Члены правящей «Грузинской мечты» на встрече не присутствовали, что стало неожиданностью для журналистов, дожидавшихся совместной пресс-конференции политиков.

План содержит пять пунктов. Он подразумевает проведение системных избирательных реформ, изменения в сфере правосудия, перераспределение полномочий в парламенте, амнистию в отношении всех лиц, проходящих по делу о беспорядках «ночи Гаврилова», а также назначение досрочных парламентских выборов в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов.

Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе прежде всего обратила внимание на изменение условий проведения внеочередных парламентских выборов, связанных с барьером в 43% голосов на местных выборах. «Для нас этот принцип приемлем. Необходимо начинать подготовку к выборам самоуправления. Оппозиция должна быть подготовленной и сильной. Особенно важно, чтобы лидеры оппозиции не находились в заключении, а были бы на свободе и участвовали в избирательном процессе», - сказала Самнидзе.

Давид Бакрадзе, недавно покинувший партию «Европейская Грузия», напомнил, что ранее сегодня ЕС и США призвали все стороны подписать предложенный документ. «Для нашего будущего успеха и предстоящей победы оппозиции я считаю крайне важной поддержку Запада и его позицию, поэтому я очень серьезно отнесусь к этому документу. Я обдумаю все. Не буду и не могу спрашивать политсовет из-за отсутствия такового, однако я имею право подумать, и, как только партии и другие члены парламента объявят свою позицию, я представлю свою», - сказал Бакрадзе.

Зураб Джапаридзе, недавно основавший партию «Гирчи – больше свободы», считает, что предложенный план, скорее всего, не сможет разрешить нынешний кризис. Одновременно он подчеркнул, что данное соглашение гарантирует, что в конечном счете решение все же будет найдено, поскольку учитывает такие важные пункты, как освобождение политзаключенных.

Председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия был единственным, кто заявил о неприемлемости документа. Причиной стало компромиссное положение, связанное с назначением досрочных парламентских выборов. Бокерия считает, что привязывать этот вопрос к выборам самоуправления недопустимо. Он продолжает настаивать: «либо прямое соглашение, либо плебисцит». Тем не менее, общая позиция «Европейской Грузии» будет озвучена только после того, как план обсудят на уровне политсовета.