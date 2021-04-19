Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на ЛЭП

12 европейских футбольных клубов вечером в воскресенье объявили о запуске Суперлиги для самых сильных команд континента. Проект объясняют желанием "вывести футбол на его законное место" — дать болельщикам регулярный турнир, "интересный всем 4 миллиардам поклонникам" этого вида спорта. Инициатива вызвала резкую критику футбольных властей Европы, спортивных лиг и национальных правительств. Что об этом известно?

В Суперлиге будут играть самые титулованные команды Англии, Испании и Италии. Своё участие уже подтвердили "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", мадридские "Реал" и "Атлетико", "Барселона", итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Участники Суперлиги больше всех, 208 раз, выигрывали свои национальные чемпионаты и 40 раз — главный клубный европейский турнир — Лигу чемпионов. В них играют самые титулованные и популярные спортсмены, включая Криштиану Роналду и Месси. К этим клубам должны присоединиться еще три неназванных участника. Ещё 5 команд планируется приглашать каждый год на сменной основе, по какому принципу — не сообщается.

УЕФА грозит участникам нового турнира исключением. Национальные лиги обсуждают возможность аннулирования итогов чемпионатов в этом году. Все существующие спортивные турниры выступили резко против Суперлиги. Другие клубы опасаются, что в закрытую лигу может уйти большая часть доходов от спонсоров и телеконтрактов. Лига чемпионов без команд-участников нового турнира потеряет 7 из 10 самых титулованных клубов.

На этом фоне Союз европейских футбольных ассоциаций обещает исключить участников Суперлиги из всех турниров, а их спортсменам — запретить играть в национальных сборных. УЕФА планирует подать иск на 50 миллиардов евро к каждой команде-участнице.

По данным испанской газеты Marca, федерации футбола Англии, Италии и Испании рассматривают возможность отмены итогов своих чемпионатов в этом году, когда в них победит команда из Суперлиги. Других претендентов на победу в национальных чемпионатах в этом году уже нет.

Суперклубы хотят получать большего влияния на игру и большей доли общих доходов. По данным The Athletic, богатые команды требовали активного участия в распоряжении коммерческими и вещательными правами европейских турниров. В понедельник УЕФА должен был представить новый формат Лиги чемпионов с большим количеством матчей для больших европейских команд в ущерб малым.

УЕФА заработал за сезон-2018/19 3,86 миллиарда евро — больше 85 процентов поступили от продажи прав на вещание, большая часть — от Лиги чемпионов — рассказывал Sports.ru. Стартовая выплата Суперлиги 15 основателям – 3,5 миллиарда евро, то есть почти столько же, сколько заработал весь УЕФА. Эти деньги планируется потратить на возмещение убытков из-за пустых стадионов во время пандемии.

Ассоциация европейских клубов, представляющая интересы 246 команд, утверждала, что может заключить более выгодные контракты — но с условием, что болельщики будут смотреть больше матчей самых титулованных команд, и меньше — остальных. Глава объединения и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, предположительно, покинет организацию, он уже стал заместителем президента Суперлиги.

В новом турнире нет места российским командам. Единственный клуб, хоть как-то связанный с Россией в новом турнире, — принадлежащий Роману Абрамовичу лондонский "Челси". Российский рынок телеправ и спортивной рекламы значительно меньше чем в странах Западной и Центральной Европы, маловероятно, что команды из страны будут приглашаться в новый турнир.

Отказ от малых клубов позволяет УЕФА называет Суперлигу "циничным проектом" во "время, когда обществу нужна солидарность".

Новое соревнование критикуют и главы государств. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поддержит "все шаги" футбольных властей для защиты существующих турниров. С теми же словами премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая лига "очень вредит всему футболу". Аналогичные заявления готовят правительства Испании и Италии, — передаёт Politico.