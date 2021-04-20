В Цхинвали формируют «комиссию по делимитации и демаркации границы с Грузией»

На заседании комитета по обороне и безопасности парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня рассмотрели вопрос о представлении кандидатур в состав «комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией». Об этом сообщает агентство «Рес».

«От Коммунистической партии представили Малхаза Гаглоева, от Народной партии – Роберта Остаева и Дзамболата Медоева, от партии «Единая Осетия» – Петра Гассиева и Ацамаза Бибилова. Партия «Единство народа» представила Алана Техова, от партии «Ныхас» представлены Давид Санакоев и Алан Алборов», – отметил председатель комитета Ацамаз Бибилов.

По его словам, представлены кандидатуры и от депутатского объединения «За справедливость» – Иван Сланов и Гарри Муладаров.

Ранее сформировать комиссию Ацамазу Бибилову поручил спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев. Он заявил: «необходимо, чтобы эта комиссия поработала по факту двух докладов с учетом всех прописанных норм в Декрете об образовании Юго-Осетинской автономной области и, исходя из них, прийти к одному мнению и результату, для очертания границы нашей республики».

Отметим, что югоосетинские власти предлагали Тбилиси начать совместную работу по делимитации и демаркации. Эту тему в заявлении по итогам Женевских дискуссий 11 декабря прошлого года затронул и МИД РФ.

«Обстановка в грузино-югоосетинском и грузино-абхазском приграничье участниками Дискуссий была признана в целом спокойной. Ее дальнейшей стабилизации мог бы послужить процесс делимитации грузино-абхазского и грузино-югоосетинского участков границы с их последующей демаркацией», – говорилось в заявлении.

В правительстве Грузии от предложения отказываются, заявляя, что территории Абхазии и Цхинвальского региона оккупированы Россией, а разделительная линия – не госграница, а линия оккупации.