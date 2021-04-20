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Президент Чада погиб от ранений в бою с вооружённой оппозицией
69-летний президент Чада Идрисс Деби Итна умер 20 апреля от ранений, полученных в бою с вооружённой оппозицией на западе страны. Ранее в этот же день он был объявлен победителем президентских выборов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на государственное телевидение страны.
Корпусный генерал Деби возглавлял Чад почти 31 год, в 1990 подчинённые ему войска захватили столицу Нджамену. Он изгнал своего бывшего командира — диктатора Хиссена Хабре при поддержке диктаторов Ливии и Судана Муаммара Каддафи и Омара аль-Башира. Правозащитные организации обвиняли Деби в подавлении оппозиции и авторитарном правлении.
На выборах в 2021 Итна набрал, по официальным данным 79,32 процента голосов. Предполагалось, что это может быть его последний президентский срок. Его обвиняли в подготовке передачи власти своему сыну Махамату. Военные республики во вторник объявили, что власть в стране после смерти президента на 18 месяцев займёт военный совет во главе с Махаматом Идрисом Деби.
В день выборов 11 апреля с территории Ливии в Чад вторглись войска группировки “Фронта за перемены и согласие в Чаде”. Большую их часть составляют бывшие военнослужащие военачальника Халифы Хафтара, участвовавшего в гражданской войне в Ливии. “Фронт за перемен” 20 апреля объявил о возобновлении наступления на Нджамену.
Другие новости дня
Зурабишвили после встречи с Мишелем предложила проводить в Грузии конференцию ассоциирования с ЕС
Прибывший в Тбилиси президент Европейского совета Шарль Мишель провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я нахожусь с Саломе Зурабишвили и вместе со всеми лидерами после достижения соглашения о выходе из политического кризиса. Сегодня начинается тяжелая работа, которая поведет Грузию вперед по пути евроатлантической интеграции. Это ваше достижение. Сейчас вызовом является его задействование», – написал Шарль Мишель в своем Twitter-аккаунте.
Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с Шарлем Мишелем предложила проводить в Грузии ежегодную конференцию для развития процесса ассоциации Грузии, Украины и Молдовы с Евросоюзом, – передаёт «Новости-Грузия».
«Очень важно, чтобы ассоциация [Грузии] с Евросоюзом получила полноценный вид вместе с Украиной и Молдовой, и я предложила господину президенту, чтобы в июле, когда в Батуми проводится уже известная конференция с Евросоюзом (традиционная конференция «Европейский путь Грузии» – ред.), превратилась в саммит ассоциации. Мы пригласим президентов Украины и Молдовы вместе с Евросоюзом и вместе обсудим, какую форму может принять ассоциация, которая нас объединяет», – отметила президент.
Шарль Мишель заявил, что поддерживает инициативу Саломе Зурабишвили.
Ситуация «более чем тревожная» – Меркель о Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе
История с преследованием оппозиционера Алексея Навального и политика Кремля в отношении Украины существенно омрачают отношения Европы и России. Но и при таких условиях необходимо сохранять площадку для диалога. Как передает Deutsche Welle, об этом сегодня, во время видеовыступления на весенней сессии ПАСЕ заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«У нас много конфликтов с Россией. Но я остаюсь тем человеком, который все время повторяет: мы должны разговаривать друг с другом. Мы должны продолжать диалог», – подчеркнула Меркель.
Украинский депутат Алексей Гончаренко от группы консерваторов попросил Ангелу Меркель ответить на вопрос, «считает ли она Владимира Путина убийцей?». И хотя председательствующий на сессии президент ПАСЕ Рик Дамс сделал по этому поводу замечание и попросил Гончаренко воздержаться от оскорблений в сессионном зале, канцлер на этот вопрос все-таки ответила.
«Относительно Владимира Путина, скажу так, что когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю и выражаю в личных разговорах», – сказала Меркель, добавив, что, в частности, критикует российского президента по поводу соблюдения прав человека в России.
В ходе выступления Меркель также перечислила страны и регионы, ситуация в которых вызывает у нее обеспокоенность.
«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», – заявила она.
Россия высылает двух сотрудников посольства Болгарии в Москве
Министерство иностранных дел РФ объявило персона нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Покинуть страну в течение 72 часов велено первому секретарю консульской службы и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам.
Это сделано в ответ на высылку двух российских дипломатов из Софии в марте. В сообщении российского МИД называются имена высылаемых болгар — Николаю Панайотов и Чавдар Христозов. Это идёт вразрез со сложившимся дипломатическим этикетом, обычно личность высланного официально не раскрывается.
В марте 2021 года в Болгарии была задержана группа офицеров, которых контрразведка подозревает в шпионаже в пользу России. С октября 2019 года из страны высланы восемь российских дипломатов. Всех их подозревали в шпионаже. Россия всегда отвечала ответной высылкой.
Решение российского МИД прошло на фоне масштабной высылки российских дипломатов из Чехии. Спецслужбы страны заподозрили их в работе на разведку под прикрытием. До того были пять предполагаемых сотрудников разведки из США. Ещё троих выслала Польша, выражая солидарность с Вашингтоном.
Москва на все случаи отвечает зеркально.
Bellingcat: командира части ГРУ 29155 в Москве заподозрили в руководстве диверсией в Чехии
Один из российских дипломатов, высланных из Чехии, служил в одной войсковой части с офицерами ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой. В дипкорпусе он мог работать под чужой фамилией. Такое утверждение содержится в материале чешского издания Seznam Zpravy.
По данным издания, заместитель военного атташе посольства России в Праге Виктор Будяк мог служить в воинской части 29155 в московском районе Измайлово. Ряд журналистских расследований ранее предполагал, что подразделение специализируется на специальных операциях в Европе. В то же время по другой версии, часть является местом проведения стандартных курсов для всех сотрудников разведки.
17 апреля Прага объявила персона нон грата 18 российских дипломатов. Их заподозрили в работе на российскую разведку под прикрытием. Высылка произошла после того, как власти сообщили о возможной причастности российских спецслужб ко взрывам на складах боеприпасов в селе Врбетице в Чехии в конце 2014 года.
По подозрению в причастности ко взрывам Мишкин и Чепига объявлены в розыск. Seznam Zpravy называет имена других россиян, подозреваемых в причастности к спецоперации ГРУ. Один из них — россиянин Сергей Федотов (Денис Сергеев). Он ранее был идентифицирован как подозреваемый в покушении на бывшего начальника службы кадров ГРУ Сергея Скрипаля. По данным расследователей из группы Bellingcat, в январе 2014 года Федотов приезжал в Прагу вместе с Александром Петровым. Тогда они пробыли в столице Чехии восемь дней.
В новом расследовании чешского еженедельника Respekt и Bellingcat говорится, что операция по взрывам на складах проходила под личным контролем командира части 29155 Андрея Аверьянова. Ранее Радио Свобода отмечало, что с Аверьяновым был хорошо знаком Анатолий Чепига.
Respekt отмечает, что некоторые офицеры ГРУ неоднократно бывали в Чехии в течение 2014 года. Расследователи связывают это с подготовкой операции на чешских складах. Базы для подготовки операции могли находиться, в частности, в Швейцарии и Австрии, пишут журналисты. Например, телефон Федотова был зарегистрирован в телефонной сети в горном районе Шамони. По данным французских СМИ, западные спецслужбы нашли в этом решионе базу материально-технического снабжения части 29155.
Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов и запретила чешской дипмиссии в России нанимать на работу россиян. МИД Чехии признал, что принятые Москвой меры, жёстче, чем ожидали в Праге. Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил прессе, что в посольстве страны в Москве останется всего несколько человек. Они смогут оказывать только консульские услуги. Все работники политического и экономического отделов дипмиссии вернулись в Чехию.
Комитет по обороне чешского парламента призвал власти страны уравнять число сотрудников российской дипмиссии в Чехии с числом чешских дипломатов, оставшихся в Москве. В комитете также отметили, что доказательства причастности ГРУ к взрывам боеприпасов не вызывают сомнений.
Москва обвинения Праги в свой адрес категорически отвергает.
Стрельба в Тбилиси – нападавший выдавал себя за курьера доставки
Молодой мужчина был ранен во время стрельбы на улице Накашидзе в Тбилиси. Это сообщение СМИ подтверждают в МВД Грузии.
По данным телеканала «Мтавари», стрелявший подъехал к жертве на мопеде, выдавая себя за курьера сервиса доставки «Глово». В сумке у «курьера» были найдены патроны.
Пострадавший получил два ранения в ногу и доставлен в клинику имени Хечинашвили. Несмотря на ранения, он сумел оказать сопротивление и избил нападавшего.
Как говорят свидетели, стрельбе предшествовал конфликт между мужчинами, – пишет агентство «Новости-Грузия».
Полиция уже задержала стрелявшего. Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – «попытка умышленного убийства» и незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия».
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву – пресс-служба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он проведет ряд встреч в администрации президента России и в российском правительстве. Другие подробности не сообщаются.
Накануне президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина, комментируя распоряжение Роспотребнадзора о введении новых ограничений на въезд в Россию, заявила «Эху Кавказа»: «президент сейчас находится в Москве. Мы думаем, что это все будет решено в ближайшее время».
Ранее ряд абхазских Telegram-каналов сообщил, что Аслан Бжания посетил с неофициальным визитом российский город Воронеж.
В Цхинвали формируют «комиссию по делимитации и демаркации границы с Грузией»
На заседании комитета по обороне и безопасности парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня рассмотрели вопрос о представлении кандидатур в состав «комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией». Об этом сообщает агентство «Рес».
«От Коммунистической партии представили Малхаза Гаглоева, от Народной партии – Роберта Остаева и Дзамболата Медоева, от партии «Единая Осетия» – Петра Гассиева и Ацамаза Бибилова. Партия «Единство народа» представила Алана Техова, от партии «Ныхас» представлены Давид Санакоев и Алан Алборов», – отметил председатель комитета Ацамаз Бибилов.
По его словам, представлены кандидатуры и от депутатского объединения «За справедливость» – Иван Сланов и Гарри Муладаров.
Ранее сформировать комиссию Ацамазу Бибилову поручил спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев. Он заявил: «необходимо, чтобы эта комиссия поработала по факту двух докладов с учетом всех прописанных норм в Декрете об образовании Юго-Осетинской автономной области и, исходя из них, прийти к одному мнению и результату, для очертания границы нашей республики».
Отметим, что югоосетинские власти предлагали Тбилиси начать совместную работу по делимитации и демаркации. Эту тему в заявлении по итогам Женевских дискуссий 11 декабря прошлого года затронул и МИД РФ.
«Обстановка в грузино-югоосетинском и грузино-абхазском приграничье участниками Дискуссий была признана в целом спокойной. Ее дальнейшей стабилизации мог бы послужить процесс делимитации грузино-абхазского и грузино-югоосетинского участков границы с их последующей демаркацией», – говорилось в заявлении.
В правительстве Грузии от предложения отказываются, заявляя, что территории Абхазии и Цхинвальского региона оккупированы Россией, а разделительная линия – не госграница, а линия оккупации.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Грузию
Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который уже посещал Грузию в начале марта, вновь прибыл в Тбилиси. В аэропорту его встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Арчилом Талаквадзе и представителями оппозиции.
О предстоящем визите Мишеля стало известно накануне – после того, как ряд оппозиционеров и представители правящей партии «Грузинская мечта» подписали соглашение о выходе из политического кризиса. В документе, составленном при содействии Шарля Мишеля, сказано, что если правящая партия «Грузинская мечта» наберёт на муниципальных выборах в этом году менее 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы.
Кроме того, после подписания документа из тюрьмы должны выйти лидер «Единого национального движения» ЕНД Ника Мелия и совладелец телеканала «Мтавари» Георгий Руруа, оппозиция должна прекратить парламентский бойкот, а в стране должны быть осуществлены системные избирательные изменения и реформы в сфере правосудия.
Шарль Мишель вчера заявил, что соглашение «не является финишной чертой».
«Это соглашение является отправной точкой для вашей работы по укреплению демократии в Грузии и продвижению страны к ее евроатлантическому будущему», – сказал он.
Экс-лидер «Национального движения» Григол Вашадзе подписал соглашение Шарля Мишеля
Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе подписал соглашение о выходе из политического кризиса. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Грузии.
Вашадзе покинул оппозиционную партию и пост председателя ЕНД в декабре прошлого года. Он тогда заявил, что в партии появились «одиозные фигуры, вместе с которыми невозможно получить доверие избирателей».
Отметим, что соглашение, которое сегодня подписал Вашадзе, предусматривает освобождение Ники Мелия – действующего председателя ЕНД.
- В резиденции президента Грузии накануне состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии». Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
- Сегодня документ также подписали: в качестве индивидуальных депутатов – Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе, которые попали в парламент по списку «Европейской Грузии»; соратники экс-премьера Георгия Гахария, покинувшие недавно партию «Грузинская мечта»; Давид Зилпимиани от имени партии «Европейские социалисты».
- Накануне в «Национальном движении» заявляли, что не подпишут документ. Сегодня экс-президент Михаил Саакашвили призвал ЕНД подписать план Шарля Мишеля и войти в парламент после освобождения Ники Мелия.
Грета Тунберг выделила ВОЗ 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса
Шведская экоактивистка Грета Тунберг выделит через свой благотворительный фонд 100 тысяч евро Всемирной организации здравоохранения на обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса. Средства, выделенные Тунберг будут направлены в проект COVAX. Он создан для закупки препаратов от COVID-19 странам с невысокими доходами.
На брифинге ВОЗ экоактивистка раскритиковала богатые страны, которые, по её словам, вакцинируют молодых и здоровых людей, тогда как в бедных странах препарата от коронавируса нет даже для групп риска.
Тунберг уточнила, что деньги в её благотворительный фонд поступают от наград, призов и гонораров за книги. По словам активистки, она не получает денег за свою деятельность и не интересуется благотворительностью.
С начала пандемии COVID-19 в мире выявлено более 142 миллионов заражений коронавирусом. Умерли более трёх миллионов пациентов. ВОЗ считает вакцинацию одним из основных способов борьбы с распространением инфекции. Наибольший процент вакцинированных жителей в Израиле, Соединённых Штатах, Великобритании. Организация критикует за крайне низкие темпы вакцинации Евросоюз. Страны ЕС столкнулись с дефицитом препаратов от COVID-19. Сейчас прививка доступна только для пожилых людей, медиков, пациентов из групп риска.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выздоровел от коронавируса
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выздоровел от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать в обычном режиме», – заявили в Кабмине.
Коронавирус подтвердился у Ираклия Гарибашвили 6 апреля. Болезнь протекала у него в легкой форме, премьер лечился дома.
Сегодня Гарибашвили должен встретиться с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который прибывает в Тбилиси после подписания соглашения о выходе из политического кризиса.
Колумбия выразила протест из-за пролёта над страной штабного самолёта ФСБ
Власти Колумбии направили ноту протеста послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолётом. Нарушителем оказался воздушный пункт управления ФСБ России Ил-96-400ВПУ. На его сопровождение был поднят истребитель-перехватчик.
Инцидент произошёл 19 апреля над Карибским морем, сообщили вооружённые силы Колумбии. Навстречу российскому самолёту вылетел истребитель "Кфир" колумбийских ВВС. Отмечается, что российский борт летел из Москвы и предупреждал о своём перелёте, но вошёл в воздушное пространство в другом районе. Что командный пункт ФСБ делал над Карибским морем — не сообщается, пунктом назначения самолёта, предположительно, был Никарагуа.
Власти Колумбии напомнили, что российские ВВС уже нарушали пространство страны дважды в 2020 году и дважды в 2013. В этих случаях нарушителями оказывались российские стратегические бомбардировщики.
По словам министра иностранных дел страны Клаудии Блюм, Богота хочет получить гарантии, что "серьезные и систематические нарушения" её воздушного пространства не будут повторяться российской авиацией, заявила она в твиттере МИД. Российскому послу было заявлено о важности оперативного ответа со стороны Москвы, сказала дипломат.
- ФСБ получила воздушный командный пункт с салоном повышенной комфортности Ил-96-400ВПУ в 2015 году. Изначально самолёт был построен как грузовой борт для разорившейся авиакомпании. Позднее борт должен был быть передан дочке "Роснефти" как пассажирский самолёт в VIP-компоновке.
Саакашвили призвал ЕНД подписать план Мишеля после освобождения Мелия
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает «Единое национальное движение» (ЕНД) подписать план президента Европейского Совета Шарля Мишеля и войти в парламент после освобождения лидера ЕНД Ники Мелия. Об этом Саакашвили заявил во время видеообращения в социальной сети.
«Ника Мелия должен покинуть тюрьму без каких-либо унизительных условий, без непонятного залога, как он желает. Потому что он находится там незаконно и без вины. Но после того, как он выйдет из тюрьмы при этих условиях, я хотел бы призвать «Единое национальное движение» подписать это соглашение, так как это второй главный пункт, осенью, вместе с выборами в органы местного самоуправления, практически назначен референдум «Грузинской мечты» об отстранении власти Иванишвили», – заявил Саакашвили.
Вместе с тем, Саакашвили заявляет, что «он приедет в Грузию до этого референдума и физически будет с «Национальным движением», – пишет Первый канал.
В резиденции президента Грузии накануне состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии». Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
Сегодня документ в качестве индивидуального депутата подписал Армаз Ахвледиани, который попал в парламент по списку «Европейской Грузии». План поддержали соратники экс-премьера Георгия Гахария, покинувшие недавно партию «Грузинская мечта».
План разрешения политического кризиса предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
Роспотребнадзор подтвердил, что россияне не могут возвращаться из Абхазии без сдачи теста на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова официально разъяснила, что введенные с 15 апреля ограничения распространяются на самопровозглашенные республики – Абхазию и Южную Осетию.
В письме Поповой, опубликованном в соцсетях, говорится, что всем гражданам России, прибывающим в Россию, с 15 февраля необходимо:
- заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации;
- в течение трех дней со дня прибытия в Россию пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале Госуслуг.
В письме также сказано, что ограничения по въезду в Россию, а также движению через пункты пропуска через государственную границу РФ не применяются в отношении:
- граждан Российской Федерации, выезжающих из России в Абхазию или Южную Осетию;
- граждан Абхазии и Южной Осетии, выезжающих в Российскую Федерацию.
«Иностранным гражданам при пересечении государственной границы Российской Федерации необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных для до прибытия на территорию Российской Федерации», – сказано также в документе.
Отметим, что 15 апреля в абхазском Кабмине заявили, что «новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок». После этого портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на Роспотребнадзор распространил информацию о том, что российским туристам при возвращении из Абхазии после 15 апреля необходимо заполнять анкету, сдавать ПЦР-тест на коронавирус и уходить в самоизоляцию.
Посол США уедет из Москвы после требования российского МИД
Посол США в России Джон Салливан поедет в Вашингтон, но вернется в Москву в ближайшие недели. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Ранее источники издания сообщали, что Салливан не намерен покидать Россию, несмотря на рекомендации российского МИДа.
"На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту бессрочно", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
16 апреля, после того, как США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, МИД России рекомендовал Салливану отправиться домой на консультации. Такую же рекомендацию передал ему на встрече помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.
Эта рекомендация не предусмотрена дипломатическим протоколом, поэтому Салливан не стал её исполнять. По данным двух информированных источников Axios, он посчитал что "если Путин хочет, чтобы он покинул страну, ему придется его заставить".
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры в ответ на санкции США, которые, в частности, могут осложнить деятельность посольства США в Москве.
Российский посол в США Анатолий Антонов сейчас находится в России. Он покинул Вашингтон 20 марта для консультаций. Его отозвали в Москву после интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента Владимира Путина "убийцей" и пообещал, что тот "заплатит" за вмешательство в выборы.
15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России в ответ на предполагаемые российские кибератаки, вмешательство Москвы в американские выборы и аннексию Крыма.
Под них попали более 30 физических лиц и компаний. Санкции также предусматривают запрет на операции с российским госдолгом на первичном рынке. Кроме того, США объявили о высылке десяти российских дипломатов из страны. Россия ответила зеркальными мерами.
Депутат Госдумы Отари Аршба и его супруга владеют в Грузии восемью объектами недвижимости
Депутат Госдумы РФ, глава думской комиссии по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике, член Высшего совета партии «Единая Россия» Отари Аршба и его супруга Марина Зенаишвили владеют в Грузии восемью объектами недвижимости.
В декларации за 2020 год, опубликованной на сайте Госдумы, указано, что у депутата в Грузии в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 74,18 кв. м. В собственности супруги же семь объектов: четыре земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (общая площадь – 20 318 кв.м), два жилых дома и комната (общая площадь – 1506,38 кв.м.).
Декларированный годовой доход депутата за 2020 год – 17 434 672,38 рублей (около 229 тысяч долларов США).
По информации из открытых источников, Аршба родился в Сухуми, а детство провел в Батуми. Служил в органах государственной безопасности до 1994 года, депутат Госдумы РФ – с 2003 года.
12 апреля 2021 года президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о награждении Отари Аршба орденом «Ахьдз-Апша» II степени – «За большой вклад в укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией».
В 2015 году СМИ сообщили об открытии в Батуми четырехзвездочной гостиницы Colosseum Marina. Объект осмотрел премьер Грузии Ираклий Гарибашвили (он сейчас вновь возглавляет правительство), поблагодарив Ингу Аршба (дочь Отари) и её семью за осуществленные в Батуми инвестиции.
«Я хочу отметить патриотизм этой семьи. Они являются одними из пионеров, которые начали вкладывать инвестиции в Батуми еще 15 лет назад и я рад, что мы стали свидетелями осуществления данного проекта», – заявил тогда Гарибашвили.
В Грузии выявили максимальное с 12 января число заболевших коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3959 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 1792 новых случая коронавируса. По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 12 января. Накануне провели 30 940 тестов: PCR-тестов – 8684, экспресс‐тестов на антиген – 22 256.
Выздоровели еще 663 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 297 728, выздоровевших – 282 237.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 5,79%, за последние 14 дней составляет 3,24%, за неделю – 3,92%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Чехия исключила «Росатом» из числа претендентов на достройку АЭС
Чехия исключила российский концерн «Росатом» из числа участников конкурса на строительство энергоблока АЭС «Дукованы». Решение об этом приняло в понедельник правительство Чехии – спустя два дня после того, как власти этой страны обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов на востоке Чехии осенью 2014 года.
О том, что «Росатом» будет исключен из тендера, представители чешских властей говорили уже в воскресенье. Участниками конкурса остаются компании из США, Франции и Южной Кореи.
Вопрос о том, допускать ли российский концерн к конкурсу, долгое время был предметом споров на чешской политической сцене. После последних событий, однако, с необходимостью исключить «Росатом» согласились как представители правящей коалиции, так и большая часть парламентской оппозиции.
- АЭС «Дукованы» – в 2013 году произвела 20% потребляемой Чехией электрической энергии. Это первая атомная электростанция, построенная в Чехии.
- Строительство АЭС началось в 1974 году. В период с 1985 по 1987 год были введены в эксплуатацию четыре энергоблока станции.
- Атомная электростанция «Дукованы» принадлежит и управляется компанией ČEZ Group, которая и проводит тендер на строительство пятого энергоблока.
В понедельник, 19 апреля, на заседании правительства также обсуждалось расследование взрывов, произошедших в конце 2014 года на складах в селении Врбетице. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и генеральный прокурор Павел Земан подтвердили версию, которую высказывали СМИ, в том числе Радио Свобода: целью взрыва были боеприпасы, закупленные болгарским предпринимателем Емельяном Гебревым для дальнейшей продажи за рубеж, в частности на Украину.
По словам Бабиша, чешские власти не считают взрыв актом государственного терроризма, поскольку он не был направлен против Чешской Республики.
Генпрокурор также подтвердил, что объявленных в розыск предполагаемых сотрудников российской военной разведки (ГРУ), известных как Руслан Боширов и Александр Петров, подозревают именно в причастности к взрыву в Врбетице. Этих же людей британские власти обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. По данным независимых расследований, настоящие их имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Чешское правительство не стало рассекречивать материалы следствия, хотя раньше не исключало такой возможности. Следствие еще не завершено.
Чехия в субботу объявила о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. Самолет с ними в понедельник вылетел в Москву.
Российские власти действия чешской стороны назвали беспрецедентным решением, которое было принято под голословными и надуманными предлогами. Они выслали из страны 20 сотрудников чешского посольства – в результате в России остаются только пять чешских дипломатов.
В Праге российский шаг назвали неадекватной реакцией и заявили, что возможны новые меры по отношению к России.
- Магистрат Праги в понедельник призвал правительство Чехии обсудить с российской стороной изменение площади территории посольства России.
- Власти чешской столицы предложили, чтобы дипмиссия вернула часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году, после вторжения войск Варшавского договора.
Советник Байдена и секретарь Совбеза РФ обсудили саммит и Навального
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в понедельник по телефону с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым перспективу проведения встречи президентов двух стран. Об этом сообщил Белый дом.
Салливан и Патрушев обсудили ряд двусторонних вопросов, а также проблемы регионального и глобального масштаба - говорится в сообщении Совета национальной безопасности США. Пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки добавила, что в ходе разговора был затронут также вопрос об оппозиционере Алексее Навальном, который держит голодовку в российской колонии.
В аппарате Совбеза России подтвердили факт телефонного разговора. О Навальном там не упомянули. Российская сторона подтверждает, что Патрушев и Салливан обсудили подготовку к возможному саммиту, а также вопросы стратегической стабильности, ядерные программы Ирана и КНДР. «Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников» - также говорится в сообщении. Какие-либо иные подробности пока не известны.
Ранее Салливан заявлял, что Соединенные Штаты привлекут Россию к ответственности в случае смерти Навального в колонии. Эту же мысль повторила в понедельник Псаки на брифинге. При этом она призвала не спекулировать на этой теме. «Пока наша задача – продолжать оказывать давление, (направленное на) его освобождение и снова и снова выражать наше убеждение, что с ним необходимо обращаться гуманно», – сказала пресс-секретарь Белого Дома. Она подчеркнула, что США требуют освободить Навального. По словам Псаки, пока он в заключении, за жизнь и здоровье Навального отвечают российские власти.
- На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина, в ходе которого Байден предложил Путину провести встречу на высшем уровне. Российская сторона пока не приняла и не отвергла это предложение. В понедельник стало известно, что Путин примет другое приглашение Байдена и будет участвовать в климатическом саммите 22-23 апреля в формате онлайн.
Во дворце Орбелиани состоялось подписание документа, представленного партиям Шарлем Мишелем
В резиденции президента Грузии состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии».
Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.
На церемонии подписания, вместе с представителями партий и президентом, присутствовали посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дегнан. В мероприятии в дистанционном режиме также участвовал президент Евросовета Шарль Мишель.
Президент Европейского Совета поздравил стороны с подписанием документа по преодолению политического кризиса, и сообщил, что завтра посетит Тбилиси.
«Для меня большая честь объявить, что завтра я прибуду в Грузию, чтобы встретиться с каждым из вас, чтобы выразить свое уважение и обсудить с вами, как мы будем вместе предпринимать последующие шаги для укрепления отношений между Грузией и Евросоюзом. Я с нетерпением жду встречи с вами завтра», - сказал Шарль Мишель.
- Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
Келли Дегнан: Благодарю правительство и партии за подписание соглашения
«Благодарю правительство и партии за то, что было подписано соглашение Шарля Мишеля, которое основано на компромиссе», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в президентском дворце Орбелиани, где стороны подписали документ, представленный Шарлем Мишелем.
Посол поблагодарила стороны за проделанную работу.
«Мне очень приятно быть здесь сегодня. За полгода мы проделали большую работу. От имени Соединенных Штатов я хотела бы поблагодарить, а также поздравить вас с успехом в деле процветания Грузии и с тем, что у Грузии хватило политического мужества участвовать в этом процессе. Благодарю правительство и партии за то, что было подписано соглашение Шарля Мишеля, которое основано на компромиссе. Это шаг к развитию демократии в Грузии и ее пути к евроатлантической интеграции», - заявила Дегнан.
Шарль Мишель: Поздравляю политических лидеров с подписанием соглашения
Президент Европейского совета Шарль Мишель опубликовал заявление в Twitter.
«Соглашение в Грузии. Да здравствует Грузия! Поздравляю политических лидеров с подписанием соглашения по преодолению этого кризиса. Вы ставите интересы народа на первое место, и даете возможность демократии победить. Спасибо президенту Зурабишвили и всем сторонам», - написал Шарль Мишель в Twitter.
Во дворце Орбелиани проходит церемония подписания представленного партиям документа Шарля Мишеля - «Путь Грузии к прогрессу». Шарль Мишель наблюдает за церемонией подписания документа в онлайн-режиме.
Карл Харцель: Подписание соглашения знаменует начало новой главы в совместных действиях
«Сегодня для меня очень важный и примечательный день, это день полный для нас эмоций, потому что мы были вовлечены в процесс фасилитации в течение четырех месяцев, а затем в процесс медиации под руководством Шарля Мишеля и его личного представителя Дэниэльсона», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, где стороны подписывают документ, представленный Шарлем Мишелем.
По словам посла, нынешнее соглашение очень важно для страны.
«С подписанием сегодняшнего соглашения этот процесс не то что завершится, но начнется новая глава наших совместных действий, которая продолжится в парламенте. Сейчас очень важный момент, и я, как посол ЕС, занимающийся этим вопросом, хотел бы это подчеркнуть. Сегодня большинство из собравшихся здесь - это не только люди, подписавшие это соглашение, но и граждане Грузии. Спасибо всем за сотрудничество, которое было у нас на протяжении этого времени», - заявил Харцель.
- К этому времени все партии, кроме «Европейской Грузии» и «Единого национального движения», выразили готовность подписать документ.
- Во дворце президента присутствуют представители партий «Грузинская мечта», «Стратегия Агмашенебели», «Лело», «Гирчи», «Гирчи - больше свободы», «Граждане», а также Давид Бакрадзе и член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, которая ранее заявила, что подпишет документ, представленный Шарлем Мишелем, индивидуально.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель принимает участие в церемонии подписания документа «Путь Грузии вперед» в дистанционном режиме.
Во дворце Орбелиани проходит церемония подписания документа, представленного партиям Шарлем Мишелем
Во дворце Орбелиани проходит подписание документа, представленного партиям Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии».
К этому времени все партии, кроме «Европейской Грузии» и «Единого национального движения», выразили готовность подписать документ. Встреча должна начаться через несколько минут в президентском дворце. До этого в офисе представительства Евросоюза прошла встреча представителей правящей партии и оппозиции.
Как сообщают грузинские СМИ, во дворце президента присутствуют представители партий «Грузинская мечта», «Стратегия Агмашенебели», «Лело», «Гирчи», «Гирчи - больше свободы», «Граждане», а также Давид Бакрадзе и член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, которая ранее заявила, что подпишет документ, представленный Шарлем Мишелем, индивидуально.
Президент Европейского совета Шарль Мишель принимает участие в церемонии подписания документа «Путь Грузии вперед» в дистанционном режиме.
- Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.
- Партия «Грузинская мечта» готова обсудить вопрос повышения показателя 40-процентной поддержки до 43 процентов. В партии заявили, что отображение в документе международных посредников вопроса освобождения Георгия Руруа «является грубым примером политического вмешательства в правосудие». Однако партия не будет фиксировать критическую позицию, если президент Грузии помилует Руруа.
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