Сериал «Локдаун», третий сезон

Соотношение проведенных тестов и выявленных случаев заболевания коронавирусом уже третий день день превышает 4%. По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, это может быть причиной объявления очередного локдауна в стране.

Минувшая неделя завершилась с показателем 4,35%, на наступившей неделе уже 4,65% тестов оказались положительными, а сегодня 5,79%. Средний показатель за последнюю неделю равняется 3,92%.

Подход властей и эпидемиологов остается прежним: когда это соотношение превышает 4% на протяжении недели, власть может вводить ограничения, как это было осенью-зимой. По словам министра Тикарадзе, результаты наблюдения за эпидемической ситуацией не оставляют шансов на благоприятный исход:

«Ситуация очень ухудшилась, за последнюю неделю усилен мониторинг бизнеса, ужесточены штрафы, мы по-прежнему призываем к соблюдению масочного режима, чтобы избежать распространения инфекции. Сегодня количество активных случаев превысило 10 тысяч, что повышает нагрузку на систему здравоохранения. Завтра под председательством премьера созывается координационный совет, на котором будет обсужден комплекс дополнительных мер», – заявила министр.

Власти пока допускают, что можно обойтись без масштабных ограничений. По словам замминистра Тамар Габуния, ужесточение произойдет, если 4%-й уровень сохранится на протяжении двух недель:

«Главное – это соблюдение бизнесами профилактических мер. Ограничение передвижения людей – наш главный рычаг в борьбе с эпидемией. Если будет агрессивное увеличение числа случаев, могут быть некоторые местные ограничения, которые имели место раньше, но о крупномасштабной изоляции речь не идет», – подчеркнула Габуния.

Впрочем, для ресторанного бизнеса ограничения все же будут действовать, так как решением правительства с 4 по 11 мая включительно будут выходными, исходя из этого, рестораны и другие объекты общепита будут работать только навынос.

Бизнес возмущен риторикой правительства. Ия Табагари, глава Ассоциации туроператоров Грузии говорит, что власти вновь разоряют бизнес:

«У них нет плана управления кризисом, их действия спонтанны. В самом начале туристического сезона они на две недели закрывают рестораны. И это происходит, когда восстановлены полеты, наступила прекрасная погода, сюда планирует приехать огромное количество людей, и они этим разоряют нас. Не стоит забывать, что в индустрии трудоустроено 320 тысяч человек».

Некоторые экономисты опасаются, что даже малейшие ограничения растопчут первые ростки оживления экономики. Профессор Свободного университета Гига Бединеишвили считает, что власти недоработали в сдерживании коронавируса и сейчас вновь попытаются удержать ситуацию массовыми запретами:

«Сегодняшние заявления членов правительства не дают повода для успокоения. То они говорят, что ожидают оживление туристической отрасли, но при этом практически провалили минимальный план вакцинации, и все идет к тому, что будут введены новые ограничения, которые обрушат нашу экономику. Это было не раз, власти сначала доводят ситуацию до дна, а потом исправляют ее запретами».

Эпидемиологи парируют, что выходные обусловлены пасхальными праздниками, что резко увеличивает мобильность людей. Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал население к сдержанности в пасхальные дни:

«Надо сдержанно провести религиозные праздники, в кругу семьи. Этот вынужденные каникулы надо провести так, чтобы не нанести вреда здоровью сограждан».

На этом фоне все признают, что по ряду причин вакцинация идет крайне медленными темпами. На сегодня от коронавируса привито менее 1% граждан Грузии. В регионе хуже дела только в Армении.