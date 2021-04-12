За секунду до третьей волны

Грузинские эпидемиологи заявляют о начале третьей волны. При этом в стране активно распространяется британский штамм коронавируса – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.

О наступлении третьей волны свидетельствуют все индикаторы «измерения» эпидемиологической ситуации. В Центре по контролю над заболеваниями говорят, что на сегодняшний день в стране зафиксировано 17 кластерных эпидемиологических вспышек. Все они, по словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, так или иначе связаны с застольями и с собраниями различного типа.

«Вчера было проведено около 14 тысяч тестов, у нас 359 новых случаев. Число активных случаев 7017. Сегодняшний показатель выявляемости 2,62%, за последние 7 дней – 2,51%, за последние 30 – приближается к 2%. Процент репродукции поднялся до 1,34, что очень тревожно. Все индикаторы, к сожалению, ухудшились. Все указывает на то, что эпидемиологическая ситуация осложняется. На сегодняшний день у нас около 17 кластерных эпидемиологических вспышек в стране. Ими можно управлять, но это первый признак того, что может начаться массовое распространение (инфекции), если мы не будем следовать рекомендациям, не примем радикальные меры», – сказал Гамкрелидзе.

В то же время, как заявляют в Центре по контролю над заболеваниями, до 60% выявляемых случаев относятся к британскому штамму. Все, что известно о нем в настоящее время – это, что он распространяется быстрее штаммов, циркулировавших ранее и, что он «падок» на людей молодого возраста. Доказательств того, что клинически он переносится тяжелее – пока нет, говорят в Центре по контролю над заболеваниями:

«Фактически, надзор за британским штаммом имеет смысл на начальном этапе, когда он только начинает циркулировать, когда нам нужно отличить британский ли это штамм или обычный. Нам хорошо известен опыт других стран и его главное отличие состоит в том, что он очень быстро и легче передается, он заразнее, чем обычные – те штаммы, которые циркулировали ранее. И сейчас в центре Лугара ведется работа, чтобы «поймать» эти различия. Британский штамм у нас сейчас в более чем половине случаев, поэтому распространение, наряду с другими причинами, происходит так быстро. Пока, к счастью, в стране подтверждено распространение только британского штамма, есть ведь еще другие – бразильский, южноафриканский, появились новые индийские штаммы, с двойной мутацией. Поэтому эта работа в центре Лугара ведется постоянно», – сказал замглавы центра Паата Имнадзе.

Тем временем вакцинация в стране продолжается, но медленнее, чем считают необходимым эпидемиологи. С начала вакцинации по сегодняшний день привились 20 622 человека. При вакцинации используются два препарата Pfizer и Astrazaneca, последнюю, к слову, с прошлой недели было решено применять только среди людей старше 55-ти лет. На очереди – китайская вакцина Sinopharm. 100 тысяч доз этого препарата уже завезены в Грузию, но пока не применяются. В Минздраве заявляют, что начнут его использование только после того, как он получит зеленый свет от Всемирной организации здравоохранения. То же говорят и в отношении другой китайской вакцины – Sinovac. 100 тысяч доз этого препарата обещает передать Грузии правительство Китая.

Именно эта вакцина, и это на выходных признали уже и в самом Китае, показала достаточно низкую эффективность в ходе исследований – около 50,4%.

В грузинском Центре по контролю над заболеваниями акцентируют внимание на том, что та вакцина, которая уже находится в Грузии – Sinopharm, продемонстрировала более обнадеживающие результаты и говорят, что информация из Китая была не совсем верно интерпретирована.

«Эффективность Sinopharm колеблется в районе 79%-86%. Sinovac в Бразилии показала 51% эффективности, но в других странах этот показатель составил до 70%. Оба этих показателя остаются в рамках границ, установленных ВОЗ. То, что было сказано вчера (по поводу китайских вакцин), можно сравнить с вакциной, которая годами применяется в связи с гриппом. Все вакцины, которые применяются в мире от гриппа, их эффективность, т.е. эффект защиты от развития гриппа – (колеблется) в рамках 60%-80%. Но мы все ее делаем, потому что привитый человек либо не заразится, либо заразится, но перенесет (болезнь) легко. Именно такое же предназначение и у ковидных вакцин», – сказал Амиран Гамкрелидзе.

Пока не известно, когда и будут ли введены ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В ходе последнего заседания межведомственного координационного совета была разработана рекомендация для работодателей – перевести сотрудников на дистанционку. Кроме того, с дни с 4 по 11 мая были объявлены выходными.