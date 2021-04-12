Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Общество

За секунду до третьей волны

Амиран Гамкрелидзе

Грузинские эпидемиологи заявляют о начале третьей волны. При этом в стране активно распространяется британский штамм коронавируса – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.

О наступлении третьей волны свидетельствуют все индикаторы «измерения» эпидемиологической ситуации. В Центре по контролю над заболеваниями говорят, что на сегодняшний день в стране зафиксировано 17 кластерных эпидемиологических вспышек. Все они, по словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, так или иначе связаны с застольями и с собраниями различного типа.

«Вчера было проведено около 14 тысяч тестов, у нас 359 новых случаев. Число активных случаев 7017. Сегодняшний показатель выявляемости 2,62%, за последние 7 дней – 2,51%, за последние 30 – приближается к 2%. Процент репродукции поднялся до 1,34, что очень тревожно. Все индикаторы, к сожалению, ухудшились. Все указывает на то, что эпидемиологическая ситуация осложняется. На сегодняшний день у нас около 17 кластерных эпидемиологических вспышек в стране. Ими можно управлять, но это первый признак того, что может начаться массовое распространение (инфекции), если мы не будем следовать рекомендациям, не примем радикальные меры», – сказал Гамкрелидзе.

В то же время, как заявляют в Центре по контролю над заболеваниями, до 60% выявляемых случаев относятся к британскому штамму. Все, что известно о нем в настоящее время – это, что он распространяется быстрее штаммов, циркулировавших ранее и, что он «падок» на людей молодого возраста. Доказательств того, что клинически он переносится тяжелее – пока нет, говорят в Центре по контролю над заболеваниями:

Паата Имнадзе
Паата Имнадзе

«Фактически, надзор за британским штаммом имеет смысл на начальном этапе, когда он только начинает циркулировать, когда нам нужно отличить британский ли это штамм или обычный. Нам хорошо известен опыт других стран и его главное отличие состоит в том, что он очень быстро и легче передается, он заразнее, чем обычные – те штаммы, которые циркулировали ранее. И сейчас в центре Лугара ведется работа, чтобы «поймать» эти различия. Британский штамм у нас сейчас в более чем половине случаев, поэтому распространение, наряду с другими причинами, происходит так быстро. Пока, к счастью, в стране подтверждено распространение только британского штамма, есть ведь еще другие – бразильский, южноафриканский, появились новые индийские штаммы, с двойной мутацией. Поэтому эта работа в центре Лугара ведется постоянно», – сказал замглавы центра Паата Имнадзе.

Тем временем вакцинация в стране продолжается, но медленнее, чем считают необходимым эпидемиологи. С начала вакцинации по сегодняшний день привились 20 622 человека. При вакцинации используются два препарата Pfizer и Astrazaneca, последнюю, к слову, с прошлой недели было решено применять только среди людей старше 55-ти лет. На очереди – китайская вакцина Sinopharm. 100 тысяч доз этого препарата уже завезены в Грузию, но пока не применяются. В Минздраве заявляют, что начнут его использование только после того, как он получит зеленый свет от Всемирной организации здравоохранения. То же говорят и в отношении другой китайской вакцины – Sinovac. 100 тысяч доз этого препарата обещает передать Грузии правительство Китая.

Именно эта вакцина, и это на выходных признали уже и в самом Китае, показала достаточно низкую эффективность в ходе исследований – около 50,4%.

В грузинском Центре по контролю над заболеваниями акцентируют внимание на том, что та вакцина, которая уже находится в Грузии – Sinopharm, продемонстрировала более обнадеживающие результаты и говорят, что информация из Китая была не совсем верно интерпретирована.

«Эффективность Sinopharm колеблется в районе 79%-86%. Sinovac в Бразилии показала 51% эффективности, но в других странах этот показатель составил до 70%. Оба этих показателя остаются в рамках границ, установленных ВОЗ. То, что было сказано вчера (по поводу китайских вакцин), можно сравнить с вакциной, которая годами применяется в связи с гриппом. Все вакцины, которые применяются в мире от гриппа, их эффективность, т.е. эффект защиты от развития гриппа – (колеблется) в рамках 60%-80%. Но мы все ее делаем, потому что привитый человек либо не заразится, либо заразится, но перенесет (болезнь) легко. Именно такое же предназначение и у ковидных вакцин», – сказал Амиран Гамкрелидзе.

Пока не известно, когда и будут ли введены ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В ходе последнего заседания межведомственного координационного совета была разработана рекомендация для работодателей – перевести сотрудников на дистанционку. Кроме того, с дни с 4 по 11 мая были объявлены выходными.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG