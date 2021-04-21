Афгану Мухтарлы в Грузии присвоен статус потерпевшего и уточнена квалификация дела

Азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы присвоен статус потерпевшего и уточнена квалификация дела, – об этом сообщила неправительственная правозащитная организация «Права для Грузии» (Right Georgia).

«Спустя почти четыре года после начала расследования, представленное в прокуратуру ходатайство юристом «Права для Грузии» Арчилом Чопикашвили, было удовлетворено и азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, который был похищен неизвестными лицами из Тбилиси в мае 2017 года и передан властям Азербайджана, получил статус пострадавшего.

Кроме того, была уточнена квалификация дела. Следствие, которое ранее проводилось по части первой статьи 143 УК Грузии (незаконное лишение свободы), будет продолжено по подпункту «а» 3-й части статьи 143 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы группой лиц по предварительному сговору.

Расследование дела Афгана Мухтарлы возобновилось после того, как Мухтарлы прибыл в Тбилиси из Германии 7 апреля 2021 года и подтвердил свое желание всесторонне сотрудничать со следствием и предоставить информацию в прокуратуру Грузии по вопросу его похищения и незаконного лишения свободы», – заявили в неправительственной организации.

Как пишет «Новости-Грузия», 9 апреля Афган Мухтарлы был опрошен в прокуратуре в присутствии адвоката Арчила Чопикашвили. В ходе опроса Мухтарлы пояснил, что до его похищения он и другие азербайджанские беженцы постоянно находились под наблюдением в Грузии. Он предоставил следствию фотографии двух человек, которые наблюдали за ним в Грузии, и предположил, что, скорее всего, именно через этих лиц было спланировано его похищение из Тбилиси.

Кроме того, Мухтарлы назвал имена высокопоставленных азербайджанских чиновников, которые, по его словам, участвовали в незаконном лишении его свободы.

С 2017 года по сей день интересы Афгана Мухтарлы защищают Human Rights House Tbilisi и организация «Права для Грузии» не только на местном уровне, но и в Европейском суде.