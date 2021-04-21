Коронованный мир

В субботу у меня скончался отец.

У меня есть правило, которое я практически ни разу не нарушал: никогда, даже в соцсетях, на собственной странице в Фейсбуке ничего не пишу о своем личном.

Так оно было бы и на этот раз, если б причиной смерти стал бы, скажем инфаркт, инсульт, или что-то еще. Однако это был коронавирус, что в корне меняет дело. Мы живем в такое время, когда кончина от сердца, почек, от какой-нибудь бактериальной болезни, а также аварии, падения кирпича на голову, и т.д. – это личное дело семьи усопшего, но каждая смерть от короны – это в своем роде общественное событие.

Сейчас, через более чем год после наступления пандемии, летальность короны все еще остается причиной ожесточенных споров, и каждая смерть, связанная с этой болезнью либо подтверждает, либо опровергает мнения как коронаскептиков, так и тех, кто к ней относится вполне серьезно.

Могу сказать, что когда-то сам был коронаскептиком, но по меркам пандемии это было довольно-таки давно, в январе-феврале 2020 года, когда новая болезнь свирепствовала исключительно в Китае. Впрочем, назвать это «свирепством» – сложно. Пара десятков тысяч зараженных, пара тысяч умерших – на первый взгляд картина, совершенно неадекватная тому, за чем изумленный мир следил в последующие недели – опустевшие города, остановленные заводы, забитые бесхозными контейнерами порты.

Впрочем, скептицизм продержался недолго – последовавший за этим итальянский мини-апокалипсис никого не мог оставить равнодушным.

Именно март-апрель – это период, когда к коронавирусу серьезно стали относиться не только китайцы и вирусологи, но весь остальной мир.

С тех пор прошел год. Люди к короне привыкли, меньше ее боятся, соответственно и скептиков стало больше, а вопрос – кто прав – шведы с белорусами, которые не предприняли никаких особенных мер безопасности, или все остальные, принесшие в жертву короне экономическое благосостояние граждан? – стал еще более актуальным.

Однозначного ответа на этот вопрос не было еще год назад, когда все только начиналось, тем более его нет сейчас, когда первый шок прошел.

В настоящее время в среде коронаскептиков преобладает два основных аргумента.

Первый – на самом деле никакой избыточной смертности нет. Коронаскептики жонглируют различными статистическими данными, которые показывают, что вирус не только не увеличил, но и даже сократил общий уровень смертности. Скоро договорятся до того, что корона вообще увеличивает продолжительность жизни и способствует долгой и здоровой старости.

Второй – корона на самом деле это нечто типа гриппа и убивает только стариков, в первую очередь тех, кто и так был кандидатом в смертники. Иначе говоря, человек, который по идее должен был умереть, скажем 10 апреля, в условиях короны умрет на пару суток раньше. Всего-то.

Что ж, с высоты своего нынешнего личного опыта могу сказать – оба постулата – от балды, и ничего общего с реальностью не имеют.

Мой отец – совершенно однозначно, с точки зрения демографии был избыточной смертью, что бы там ни говорили разнообразные графики и статистические данные, свидетельствующие об обратном – на тот свет ему было очень рано, и никто не может сказать, что коронавирус просто ускорил запущенный процесс на пару дней.

Точно также не выдерживает критики и второй аргумент. Да, отец мой не был исполинского здоровья – Эверест не покорял, арматуру голыми руками не гнул.. Однако в свои 84 год был довольно-таки здоров. Так, некоторое количество возрастных болячек – немного сердце, немного сахар, немного суставы, немного легкие, в общем всего понемногу, и ничего крупно-фундаментального.

Его кончина в возрасте 84 лет – полностью, на 100% последствие коронавируса, без которого он бы прожил еще лет 10, без особых сложностей. И не надо сравнивать с гриппом – у него грипп был каждый год, и переносил он его довольно легко, попивая «Терафлю» под теплым одеялом.

Еще кое-что – по понятным причинам, в эти дни мне пришлось общаться с многим людьми, с которыми я не виделся годы, а то и десятилетия. В процессе общения я убедился в том, что реальная статистика заболеваемости значительно занижена – в эти дни я услышал десятки историй о том, как целые семьи по сути перенесли коронавирус, при этом тесты, включая ПЦР, упорно показывали негативный результат.

Картина одна и та же – упорная, не уходящая в течение 8-10 дней температура, отсутствие каких-либо признаков гриппа, общая слабость, и при этом – неизменно негативный диагноз. По сути, по факту – коронавирус, формально – неясно что.

В конце этой картины – анализ на антитела, который свидетельствует о перенесенной болезни.

С учетом этого очень сложно найти кого-то, то реально не перенес корону – не с точки зрения статистики, а реальной жизни. Наверное, очень скоро мы приблизимся к тому периоду, когда корону перенесет 100% населения.

Однако не похоже, что это поможет – как мы видим, борьбе с пандемией не помогает ни стадный иммунитет, ни массовая вакцинация. Одни те же страны бьют рекорды как по масштабам вакцинации, так и по заболеваемости. Над миром маячит призрак третьей волны и нового локдауна. И никакого выхода нет – вирус учится обходить ловушки, установленные вакциной. На один штамм прививка действует, а на другой – нет. И так – без конца.

Я не специалист в этой области и могу судить только исходя из здравого смысла – болезнь никуда не денется и в конечном итоге есть единственный выход – адаптироваться к вирусу, также, как человечество адаптировалось к гриппу. Понять, что корона – это часть нашей новой реальности, и нам придется сосуществовать с ней…

Никакого другого выхода в этой ситуации нет. Человек вынужден будет адаптироваться к короне и жить с ней по соседству.

А что касается меня лично – то для меня мир не будет таким, каким был до 17 апреля. До этого дня статистика короны для меня была чем-то абстрактным – свыше 3 млн. погибших от вируса – это просто цифра, ни о чем не говорящая. Где-то там. Сейчас в этой статистике есть частичка своего, личного.

А вам, дорогие друзья, могу посоветовать только одно – берегите родных. Корона – далеко не грипп. Совсем не грипп.

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