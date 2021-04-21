«Абхазская энергетика продаже подлежать не может»

Абхазские власти говорят о том, что местная энергетика нуждается в инвестициях. Все опрошенные «Эхо Кавказа» выступают против продажи абхазской энергетики зарубежным инвесторам.

– Абхазская энергетика нуждается в инвестициях, об этом говорят власти. Считаете ли вы, что выход из энергетического кризиса возможен без продажи энергетики иностранным инвесторам?

Алхас Джинджал: Инвестиции уже существуют. Европейский банк развития вкладывает достаточно большие средства в ремонт ИнгурГЭС. И на данный момент ремонт осуществляется. Сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. европейцы, в лице Европейского банка развития, осуществляли большие вложения, беспроцентные кредиты, инвестиции в восстановление ИнгурГЭС. Энергетика – это часть абхазского суверенитета. Только эффективное, рациональное управление может поднять нашу энергетику из кризисного состояния. К тому же у нас есть с Грузией негласное джентльменское соглашение о разделении 60%/40% выработки ИнгурГЭС, которое нужно все лишь документально оформить на бумаге, подписать соответствующий договор. Эти излишки электроэнергии можно было бы продавать за рубеж, и на эти деньги восстановить абхазскую энергетику.

Астамур Адлейба: Наша энергетика, конечно, трещит по швам, и, по всей вероятности, для решения этих проблем нужны деньги. Денег в стране нет. Как я понимаю, в ближайшее время не ожидаются. Поэтому думаю, что выход из положения был бы, если бы мы, конечно, частично нашу энергетику продали бы коммерческим организациям, которые бы восстановили наши перепадные, например. У нас есть три перепадные, которые можно восстановить. И это дало бы нам дополнительную энергию. При всех кризисных ситуациях мы закупаем электроэнергию в России, а если бы у нас была бы своя коммерческая энергия, мы бы, наверное, могли бы этим воспользоваться. Сама основная наша плотина ИнгурГЭС, наверное, останется государственной.

Григорий Лацушба: Я считаю, что мы можем инвестировать внутренние средства и создавать генерацию. Конечно, это возможно, потому что у нас есть достаточное количество бизнесменов, которые готовы участвовать в этом и создавать энергетические центры, которые будут генерить энергию. Мы можем своими силами это сделать, нам не обязательно продавать иностранцам. Мы можем продавать ее внутреннему рынку, то есть внутренним игрокам, которых мы имеем, которые заинтересованы в этом. Мы же можем сделать, как в Японии, допустим, внутренние инвестиции. У них нет внешних инвестиций, но у них есть внутренние инвестиции. Есть люди, которые обладают средствами, которые готовы инвестировать в свою страну. Надо им создать условия, в которых они будут себя чувствовать равноправными участниками. А продавать ресурсы, которые мы сегодня имеем, то есть энергетику, и часть энергетики - нет, это, конечно, нельзя, это опасно! Это часть суверенитета, большая часть суверенитета! Надо стараться ее восстанавливать своими силами. Мы до сегодняшнего дня даже не знаем, какая стоимость и затратная часть всех восстановительных процессов, все время варьируется эта стоимость.

Анзор Адлейба: Возможно найти альтернативные источники электроэнергии хотя бы для бытовых нужд. У нас, слава богу, и речек много, технологии сейчас очень продвинутые. Сложно сказать, справимся ли мы сами, но шаги в этом направлении мы должны делать. Я даже не знаю, однозначно как сказать, но скорее всего без инвесторов мы не обойдемся. Но искать альтернативные источники энергии мы должны и можем.

Дмитрий: Абхазская энергетика продаже подлежать не может, так как речь идет об энергетической безопасности государства. Другое дело, кризис, который сейчас происходит в энергетической отрасли, он есть, но преодолеть мы должны без продажи каких-либо объектов абхазской энергетики, в инфраструктуре абхазской энергетики. Мы вопрос продажи ставить не можем. У меня складывается впечатление, что мы все время хотим кому-то продать свои проблемы. Если ваш дом, допустим, нуждаемся в ремонте, и вы не можете этот ремонт осуществить, вы же не будете этот дом продавать соседу, кому-то другому? И потом просить у него жилье в этом доме, или снимать в аренду жилье в этом доме. Давайте попробуем другие меры, попробуем решить проблему своими силами. Надо создавать рабочий процесс, рабочую атмосферу, а не рыночный процесс, рыночную атмосферу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия