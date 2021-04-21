«Конгресс народа Абхазии»: переломит ли он ситуацию к лучшему?

Сегодня в Центре социально-экономических исследований Республики Абхазия была проведена беседа за «круглым столом» на тему «О новой модели избирательной системы».

Сотрудница Центра Илона Мирцхулава, которая вела беседу, первому предоставила слово директору ЦСЭИ, депутату Верховного Совета Абхазии 1991-1996 годов Олегу Дамениа. Начав с исторического экскурса – о том, как в конце 80-х годов прошлого века был создан и выполнил предначертанное ему Народный форум Абхазии «Аидгылара» («Единение»), Дамениа отметил:

«К сожалению, после войны в силу разных причин этой организации не удалось возродить свою работу, вследствие чего образовался определенный вакуум в сфере живого взаимодействия власти и народа. Попытки политических партий заполнить этот вакуум не дают желаемого результата, заполнять ее стали различные группировки, которые формировались, как правило, по узким корпоративным интересам. Разумеется, служить интересам общества они не могут».

Он выразил мнение, что предстоящие выборы в абхазский парламент необходимо проводить в рамках действующего законодательства, но по новой модели, предполагающей создание общественной организации «Конгресс народа Абхазии» («КНА»). И продолжил:

«Конгресс не может не нести ответственности за судьбу Отечества, он должен служить интересам общества и обладать определенными полномочиями. В условиях фактического отсутствия эффективной деятельности политических институтов ему предстоит выполнять их функции. Так было в начале девяностых годов прошлого столетия: чем больше сила Компартии слабела, тем больше ответственность «Аидгылара» возрастала. Конгресс должен осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими Конституцией, законодательством и принятым им положением (уставом). Что собой представляет Конгресс? Он состоит из 350 членов, избранных избирателями в 35 округах, что определяет его легитимность. В его состав должны быть избраны опытные специалисты социальной сферы и ведущих отраслей экономики, люди, пользующиеся заслуженным авторитетом в обществе, с учетом половозрастного и этнического состава населения страны. Конгресс – это, по существу, институт выборщиков, который может и должен способствовать качественному отбору кадров при формировании органов государственной власти и управления особенно, в частности парламента. Такой институт, как известно, используется во многих странах мира, в частности в Соединенных Штатах Америки. Он важен нам, поскольку наш избиратель далеко не всегда понимает, каким требованиям должен отвечать кандидат, за которого собираются голосовать… Недавно представители абхазской общественности, их было одиннадцать человек, встретились с президентом Абхазии Асланом Георгиевичем (Бжания) и поделились с ним своим видением выхода из сложившейся в стране ситуации. Состоялся откровенный и обстоятельный разговор. Предложение, с которым мы пришли к президенту, им было поддержано. Именно оно предлагается сегодня для обсуждения вашему вниманию».

Другой депутат первого созыва абхазского парламента (1991-1996), в обществе давно получившего эпитет «золотой», предприниматель Давид Пилия во многом повторил тезисы выступления Олега Дамениа, но был в своих оценках сегодняшней ситуации еще жестче:

«Общаясь с людьми, нетрудно заметить тревогу и озабоченность наших граждан в связи с ухудшением в последние годы «качества» парламентариев последних 10-15 лет. Сколько бы мы ни говорили о несовершенстве закона о выборах, мы с вами несем ответственность за «качество» избираемых депутатов. Они позволяют себе столько, сколько мы им позволяем. Мы с вами, дорогие друзья! На мой взгляд, нам необходимо рассмотреть такие важные вопросы, как принятие закона о праве на отзыве депутатов, приведя его в соответствие с номами конституционных требований страны. Становится необходимым, как бы это странно ни звучало, подготовка законопроекта о сложении депутатской неприкосновенности. В составе будущего парламента должны быть представлены равными пропорциями женщины и мужчины. О роли женщины в войну и послевоенные годы я мог бы очень долго говорить, но скажу одно. Да, войну выиграли мужчины, но от голода послевоенного, который мог быть, население спасли наши женщины. И деловая активность женской части населения, я убеждаюсь из года в год, женская активность деловая быстрее растет, чем мужская активность. Наверное, нет нужды убеждать вас в необходимости изъятия служебных машин нашего депутатского корпуса. 35 машин обслуживают наших депутатов. Можно вместо этого иметь небольшой гараж, 3-4 микроавтобуса, и они решают задачу. В парламенте ни один депутат не должен иметь личную охрану, не нужно и нашего главу парламента охранять. Для обеспечения безопасности наших граждан есть соответствующие службы. Слава Богу, в последнее время они показывают в своей деятельности достаточную эффективность».

В поддержку создания общественного движения «Конгресс народа Абхазии» высказались, в общем-то, все выступавшие на «круглом столе»: предприниматель Абесалом Кварчия, а также Елена Жилинская, Галуст Трапизонян и Александр Константиниди, представлявшие русскую, армянскую и греческую национальные общины Абхазии, представитель Священной Митрополии Абхазии Герман Маршан, сотрудник Института экономики и права АНА Фрида Лазба и другие.

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц заметил, что не готов высказывать экспертное мнение по поводу планов по созданию общественного движения, ибо «пока очень мало вводных данных» о том, насколько это будет коррелировать с действующей Конституцией. «Но я доверяю тем людям, которые этим занимаются, и выражаю вам свои искренние человеческие и профессиональные симпатии», – сказал Барциц.

Депутат парламента Рауль Лолуа отметил:

«В парламенте много сил, заинтересованных в совершенствовании нашей политической системы. Посмотрим, как это будет. Но делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить, потому что у нас, так или иначе, есть определенный баланс, мы потихоньку развиваемся, скорость, правда, небольшая».

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба сказал, что для того, чтобы достигнуть здесь общественного консенсуса, нужно провести большую работу: «Для такого диалога с обществом осталось не так много времени – год до выборов. Нужно найти согласие между политическими силами, общественными организациями, разными этническими группами».

В конце встречи Илона Мирцхулава сообщила, что организационные вопросы, связанные с созданием общественной организации «Конгресс народа Абхазии» будет решать специально созданная группа, состоящая из 25 человек, и зачитала список, который был одобрен собравшимися.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия