Чуть больше года прошло с момента победы Аслана Бжания на президентских выборах. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они оценивают этот год.

– Прошел год с момента избрания Аслана Бжания на пост президента Абхазии. Как бы вы охарактеризовали этот год?

Лили Дбар: К сожалению, у меня оптимизма очень мало. Год был, конечно, очень сложный. Но я даже не знаю, о каких результатах можно говорить, мое впечатление такое, что становится все хуже и хуже. Качество нашей жизни ухудшается. Хотя мы по телевидению смотрим бодрые репортажи, наших министров, наших чиновников, они говорят, что идет превышение планов по всем показателям, но в реальной жизни мы этого улучшения не ощущаем, к сожалению. Я в уме перебираю и думаю, что бы я хотела сказать такое позитивное, что за этот год произошло, но почему-то на ум ничего не приходит. Всегда находится много людей, которые начинают искать причины: говорят, что пандемия, отсутствие премьер-министра на работе. Но, понимаете, так не бывает, когда человек хочет что-то сделать, он ищет способы это сделать. А когда он не хочет это делать, он начинает искать причины. В данном случае я не вижу никаких позитивных изменений, даже если отсутствует премьер на работе, то есть огромные аппараты Кабинета министров, есть огромная армия чиновников, которая должна была бы работать и что-то делать. Но, к сожалению, пока ничего не видно. Самое ужасное, мне кажется, что народ в неведении. А что мы должны делать? А какие у нас задачи стоят перед нами? А когда ты не знаешь цели, куда ты должен идти, ты не знаешь, что ты должен делать.

Дэвид Гобечия: Год можно назвать очень сложным. Очень много проблем в стране. Из позитивного можно отметить какие-то антикоррупционные дела. Но одна претензия к власти, самая важная – это непринятие антикоррупционного закона, хотя бы на уровне Администрации президента РА. Очень большой минус в этом плане. Остальное, в принципе, все решаемо, просто нужны решительные действия. Я бы еще отметил, что страна ввергается в энергетический кризис, и все хуже и хуже становится положение в стране, обстановка накаляется. Нужно активнее закрывать фермы чиновников по добыче криптовалюты. Простой человек не может настолько угробить энергетику. Скорее всего, за этим всем стоят чиновники. Нужно в этом направлении активнее работать. Либо опять стана ввергнется в очередной энергетический, а затем и политический кризис.

Алла Порцхол-оглы: Год был очень непростой, так как только мы выбрали президента, и сразу у нас объявили пандемию COVID-19, жизнь в Абхазии практически была парализована. И, конечно, наши ожидания не были оправданы. Хотелось бы увидеть большую деятельность, а вместо этого мы получили то, что наши дети не учатся, люди не выходят на работу. Вместе с тем, пенсионеры приходили за пенсией, толпились, стояли в очередях. Это у меня вызывали возмущение. Было сложно, но и президенту было сложно работать в таких условиях, я думаю. Самое большое, что мне не нравится сейчас и все это время, что у нас проблемы со светом. В Сухуме дороги раскромсали, но там прокладывают трубы, я думаю, что к концу мая, когда у нас будет туристический сезон, дороги заасфальтируют.

Заур Иванович Шалашаа, доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, директор Института экономики и права АНА: Двояко, скажу прямо. Конечно, нужно учитывать ту ситуацию, в которой мы находимся (пандемия COVID-19), в этих условиях работать сложно. Но, тем не менее, положительное то, что основные макроэкономические показатели по развитию национальной экономики Абхазии, в целом, приблизительно достигнуты, мы ожидали худших результатов. Но, тем не менее, правительство менялось, процесс занял долгое время, что это тоже негативно отразилось, но транзит власти произошел более-менее в спокойной обстановке. Некоторые кадровые вопросы, конечно, не совсем были оправданы. Когда идет во власть опытный специалист, каковым является нынешний президент Абхазии Аслан Георгиевич Бжания, премьер-министр Александр Золотинскович Анкваб и другие, и взяли в качестве консультантов – то штатные, то внештатные, – абсолютно неизвестных в Абхазии людей. Их количество до пяти человек, часть из них уволены, часть находятся до сих пор там, консультируют. Это несерьезно! В правоохранительной системе очень много известных личностей, которые доказали свою эффективность на прежней службе. По выслуге лет они находятся на заслуженном отдыхе, нужно привлекать опыт этих людей. Еще важный момент: у нас есть закон, который гласит о том, что закон о госпрогнозировании программ социально-экономического развития, когда власть меняется, президент при вступлении в должность обязан, по статье закона, делать послание парламенту РА. Это послание мы не увидели, в котором должны были быть определены как раз очередные задачи развития общества. Год прошел, мы должны сравнивать, а то, что обещал-не обещал – это вторичный вопрос, совершенно. А то, что изложено в документе и принята программа действий – это совершенно другое!

Анзор Маршан: Я бы хотел обострить внимание на самом главном, это проведение реформ. Как мы знаем, была создана Комиссия по конституционной реформе, пока результатов никаких мы не знаем, не видим. Там не обозначены сроки. Очень хочется надеяться, что вот это главное направление по реформированию нашей Конституции, принятию новых законов, вот этот процесс в обязательном порядке будет начат, потому что жить по старым законам и по старой, я так назову, Конституции жить больше нельзя. Там есть определенные моменты, без исправления которых мы вперед не двинемся. Я очень надеюсь, что президент, исполнительная власть, законодательная власть и судебная власть тоже совместно приступят к реформированию нашей Конституции. Это самый актуальный вопрос на сегодняшний день!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия