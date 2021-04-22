Тбилиси Антипрайд. «Мы не хотим, чтобы вы здесь жили»

Нападение на лесбийскую пару произошло в Тбилиси 20 апреля. Нападавший был задержан, правда, не сразу. Прибывшему на место экипажу полиции пришлось вызывать подмогу. Задержанный мужчина обвиняется по трем статьям УК Грузии – «об угрозах», «о принуждении» и «о самовольном проникновении в компьютерную систему».

Девушки, на которых было совершено нападение, пока воздерживаются от общения со СМИ. О том, что произошло, с их слов рассказывает ЛГБТ-активистка и юрист Нино Болквадзе.

20 апреля в 7 часов вечера семья подъехала к дому. Вместе с двумя молодыми женщинами был несовершеннолетний сын одной из них. Во дворе их встретил сосед, мужчина 35-ти лет. Как рассказывает Нино Болквадзе, он и ранее проявлял агрессию в отношении женщин, притеснял их, говорил, что «такие как они» не должны жить по соседству с ним и им следует переехать. Все это началось после того, как мужчина увидел визитку одной из женщин, где указано, что она работает в «Тбилиси Прайд» – организации, занимающейся правами ЛГБТ-людей.

Тем вечером, как рассказывает Нино Болквадзе, мужчина был пьян. Он сразу начал вести себя агрессивно. Чтобы защитить ребенка, девушки вышли из машины, закрыв в ней ребенка. Мужчина оскорблял их, плевал, бросил горящий окурок одной из них в лицо и силой отобрал телефон, на который девушки успели заснять, как он угрожал им ножом. Видео это он удалил, но позже его удалось восстановить.

«Достал нож и очень близко поднес к горлу одной из девушек, и вторая попыталась ее защитить, встать между ними. И он начал: «Ты кто вообще, женщина или мужчина? Если ты мужчина, я буду разговаривать с тобой, как с мужчиной. Убирайтесь отсюда, не останавливайте здесь вашу машину, больше не сможете здесь ее ставить, не сможете здесь жить». В это время начали другие соседи подтягиваться и тоже начали кричать, что, мол, вы «такие», вы лесбиянки, мы не хотим, чтобы вы здесь жили. Т.е. не было никого, кто бы за них заступился или полицию вызвал».

Полицию девушки вызвали сами. Впрочем, правоохранителям удалось задержать его не сразу – были вызваны еще два экипажа на подмогу. И уголовное дело, как говорит Нино Болквадзе, тоже было возбуждено не сразу. По ее словам, произошло это после того, как история получила огласку, а к делу подключился аппарат Народного защитника. Следствие в настоящее время ведется по трем статьям – 150-й УК Грузии о принуждении, 151-й об угрозах и 284-й – это самовольное проникновение в компьютерную систему (имеется в виду эпизод с удалением видео из телефона).

Нино Болквадзе убеждена, что в качестве меры пресечения должно быть применено предварительное заключение:

«Они живут в одном подъезде. Я думаю, что, если судебная система будет лояльна к этому человеку, могут быть очень опасные последствия. Он может нанести им еще больший вред, он может напугать потерпевших, (из-за чего) они могут не так (активно) защищать свои права или вообще отказаться от защиты своих прав. Если у него (нападавшего) такие неконтролируемые приступы агрессии, мы можем получить неконтролируемые результаты».

Как говорит Нино Болквадзе, девушкам ранее уже пришлось сменить место жительства именно из-за нападок людей, живущих по соседству.

Признает ли задержанный вину, пока не известно. Адвокат Лексо Аркания в интервью телекомпании «Формула» заявил, что пока окончательное решение относительно того, возьмется ли он за это дело не принято и, соответственно обговорить детали с потенциальным клиентом у него пока не было возможности.

Организация «Тбилиси Прайд» призвала МВД провести эффективное и объективное расследование. Ее представитель Георгий Табагари говорит, что важно в рамках следствия обозначить, что это было преступлением, совершенным на почве ненависти.

«Преступление однозначно было совершено на почве гомофобии. Это не было рядовым криминальным случаем. Поэтому такие дела как правило квалифицируются как преступления, мотивированные ненавистью. А это соответственно, впоследствии (в случае признания обвиняемого виновным) отразится на том, к какому сроку он будет приговорен».

Кроме того, как полагают в организации «Тбилиси Прайд», необходимо, чтобы дело вели лица, обладающие соответствующими знаниями и навыками, во избежание дополнительного давления на жертв, в том числе несовершеннолетнего ребенка, ставшего свидетелем произошедшего. Также, подчеркивают в организации, должна быть обеспечена физическая безопасность жертв.