Обзор югоосетинской прессы

На этой неделе исполнилось 4 года со дня вступления должность президента Анатолия Бибилова. 21 апреля 2017 года состоялась его инаугурация. Информационное агентство «Рес» пишет об «основных вехах четырех лет президентства». Ситуацию во внешней политике автор характеризует как «динамику вместо пассивности»: «На смену прежней пассивности, когда дипломатия Южная Осетия лишь созерцала процессы, происходившие в разных регионах мира, пришла активная, наступательная внешнеполитическая деятельность, направленная на прорыв международной изоляции вокруг республики, выстраиваемой грузинскими властями при поддержке Запада», – пишет «Рес». Среди достижений в этой сфере автор перечисляет признание независимости Южной Осетии со стороны Сирии, активизацию взаимоотношений с Венесуэлой и Никарагуа, а также появление югоосетинских постпредств в Италии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Турции. Во внутренней политике автор обращает внимание на избирательную реформу и переход от пропорциональной системы формирования парламента к смешанной. В статье подчеркивается, что такая система хоть и повышает сложность взаимодействия с законодательным органом, но Анатолий Бибилов все же пошел на изменения, и следует оценить этот шаг президента. «Это обстоятельство необходимо учитывать в свете громких обвинений со стороны оппонентов в создании режима личной власти. Авторитарный лидер, стремящийся сосредоточить всю полноту власти в своих руках, не стал бы создавать себе дополнительные сложности, меняя систему выборов. Ранее существовавшая партийная система гораздо более удобна в плане обеспечения контроля над законодательным органом. Для этого ее и ввели в 2009 году, несмотря на возражения общественности», – напоминает автор.

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В Цхинвале остро отреагировали на заявления бывшего заместителя министра иностранных дел Грузии при правительстве Саакашвили Серги Капанадзе о том, что в августе 2008 года Грузия применила против Южной Осетии кассетные боеприпасы. Газета «Южная Осетия» публикует комментарий эксперта Инала Плиева, в котором он обратил внимание, что на территории города Цхинвал не было военных точек. Подразделения Министерства обороны дислоцировались за пределами зоны конфликта, в населенных пунктах далеко от Цхинвала. «В Цхинвале и вокруг города располагались лишь подразделения трехсторонних миротворческих сил, по которым грузинские войска и нанесли удар. Если позиции миротворческих сил Серги Капандзе и имел в виду под военными точками, фактически он признал умышленный огневой удар по миротворческим силам, введенным для установления мира в 1992 году. Тем самым Капанадзе умышленно или по глупости навлек на Грузию международно-правовую ответственность за нападение на миротворцев», – пишет «Южная Осетия». Плиев также напомнил, что Цхинвал относился к зоне конфликта, и здесь сторонам запрещалось держать тяжелую военную технику, военные объекты. «Если бы при стольких наблюдателях, при таком пристальном наблюдении в Цхинвале обнаружили какой-нибудь военный объект, об этом сразу же стало бы известно всему миру», – сказал Инал Плиев.

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Газета «Республика» тоже пишет о военной угрозе со стороны Грузии. Вся суть в заголовке материала: «Если завтра война или политика официального Тбилиси как свидетельство неизменности грузинского реваншизма». Автор статьи цитирует министра обороны страны Ираклия Гарибашвили, который заявил в прошлом году: «Я могу ответственно заявить, что наша армия сегодня гораздо сильнее, чем в 2007 или 2008 году. Это оценка наших стратегических партнеров – США, других государств-членов НАТО. Уровень подготовки наших войск, наших военных почти удвоился или даже больше». Большая часть статьи посвящена описанию военных возможностей Грузии и Южной Осетии. Автор еще раз напоминает о необходимости новых подходов к вопросам обороны: «…Российские войска, дислоцированные в Южной Осетии, несомненно, являются гарантом безопасности нашей страны. Но защита рубежей Республики на протяжении всего времени – это ответственность, в первую очередь, наших бойцов. Август 2008-го, к слову, не стал исключением – когда миротворцы были наголову разбиты, именно наши ребята смогли два дня продержаться и выстоять до прихода российской армии. Поэтому, пока под боком у нас есть такой сосед, мы должны быть всегда готовы к боевым действиям», – пишет газета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия