Грузинские политики применили запрещенное оружие

В Грузии разгорается новый скандал вокруг заявления одного из лидеров «Европейской Грузии» и бывшего замминистра иностранных дел Серги Капанадзе. Политик на своей страничке в социальной сети Фейсбук упомянул, что Грузия использовала кассетные бомбы в ходе августовской войны. За что был жестко раскритикован «Грузинской мечтой».

«Коллективный Серги Капанадзе в лице «Национального движения» в первый раз поставил грузинских солдат перед лицом большой опасности, когда не смог справиться с очередной российской провокацией в августе 2008 года», – министр культуры Грузии Тея Цулукиани раскритиковала бывшего замминистра иностранных дел страны, ныне одного из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе за пост в социальной сети Facebook, где политик, в числе прочего, упоминает, что Грузия использовала кассетные бомбы против российских военных во время августовской войны.

Как подчеркнула Цулукиани, Капанадзе и его единомышленники предали грузинских солдат, защищавших страну, бросив их на поле боя и трусливо сбежав. А теперь говорят о том, что Грузия использовала запрещенное оружие.

Волна критики обрушилась на представителя «Европейской Грузии» после того, как он поставил под сомнение умственные способности председателя фракции «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, высказавшегося относительно ответственности предыдущих властей за войну 2008 года. На своей странице в Facebook Капанадзе, в частности, написал:

«Наблюдаю очень забавный процесс. Коцы (уничижительное название представителей и сторонников «Грузинской мечты» – ЭК) так хотят доказать, что войну развязала Грузия, что готовы на все. Есть такие идиоты (Мдинарадзе и новый спикер), их уже не интересуют факты. Грузия не бомбила спящий Цхинвали, идиоты, в Цхинвали бомбили военные объекты. Не мирное население. Это заявляют только ваш президента, ваш начальник Бидзина и русские. А кассетные бомбы применялись против военных объектов. В частности, бомбы М-85 – против военных объектов. Тогда мы не были участниками Конвенции, запрещающий использование таких боеприпасов».

После вышедшего в эфир сюжета проправительственного телеканала «Имеди», где со ссылкой на политика было заявлено, что Грузия применяла кассетные боеприпасы непосредственно в Цхинвали, пришлось реагировать министерству юстиции. По словам замглавы ведомства Беки Дзамашвили, подобные заявления льют воду на мельницу Москвы:

«После того, как Страсбургский суд постановил, что если кто-то и нарушал права человека во время войны августа 2008 года, то это была Россия, когда сегодня кто-то пытается говорить о том, что Грузия использовала кассетные бомбы в Цхинвали, это является продвижением российского нарратива и направленно против государственных интересов Грузии».

Капанадзе в ответ заявил, что телеканал намеренно исказил его цитату. Так как он говорил о применении этого оружия лишь по российским военным у Рокского тоннеля, за пределами населенных пунктов.

Но «цитата», пусть и искаженная, уже зажила своей жизнью. Новость, подхваченная российскими и югоосетинскими СМИ, обросла новыми подробностями. Уже ставится под сомнение решение Страсбурга об ответственности за преступления. Причем, и в грузинских, и в российских СМИ забыли о том, что вердикт ЕСПЧ касался периода после окончания пятидневной войны. Что касается непосредственно горячей фазы конфликта, Страсбург не стал возлагать вину в военных преступлениях и преступлениях против человечности ни на одну из сторон, ввиду того, что эти вопросы выходят за пределы юрисдикции ЕСПЧ. Преступления, совершенные в ходе военных конфликтов – прерогатива Гааги.

Правда, информация о том, что Грузия применяла оружие, запрещенное Конвенцией по кассетным боеприпасам, не новость. Она была обнародована еще в августе 2008 года. В частности, в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch от 31 августа 2008 года говорилось:

«Грузинское правительство признало использование кассетного оружия во время августовского вооруженного конфликта с Россией. В письме международной правозащитной организации грузинское министерство обороны заявило, что реактивные снаряды с кассетной головной частью «применялись по российской военной технике и вооружению, выдвигавшимся со стороны Рокского тоннеля в направлении Дзарской дороги», но они «никогда не применялись против гражданского населения, гражданских целей, а также по населенным районам или поблизости от них».

Исходя из этого, непонятна позиция Министерства юстиции Грузии, которое утверждает, что упоминание об использовании кассетных боеприпасов – ложное. Возможно Минюст был введен в заблуждение формулировкой, что кассетные боеприпасы, якобы, применялись в Цхинвали.

В оппозиции же к заявлению Капанадзе и поднявшемуся после него шуму отнеслись с осторожностью. Часть противников власти отметили, что необходимо тщательно взвешивать слова, прежде чем публиковать подобные заявления, а представитель Гирчи Сандро Раквиашвили признал за Капанадзе «право на ошибку».

Но «Грузинская мечта» считает, что заявление представителя «Европейской Грузии» – наглядное доказательство того, кто в грузинской политике является рупором Кремля.

Между тем, юридических оснований для обвинений Грузии в применении запрещенного оружия в ходе боевых действий нет. Страна до сих пор не является участником Конвенции по кассетным боеприпасам, действующей с мая 2008 года. К слову, не подписала документ и Россия. Поэтому само использование подобного оружия может быть поставлено в вину участникам конфликта только в случае наличия доказательств применения кассетных боеприпасов против гражданских объектов и мирного населения.