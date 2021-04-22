Фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского будет использоваться вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине. Решение утвердил в четверг Международный олимпийский комитет.

Российским командам на два года запрещено выступать под своим флагом и гимном на всех международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Такая мера была принята из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил.

Швейцарский суд подчеркнул, что на церемониях и других официальных мероприятиях нельзя включать и любой другой гимн, связанный с историей страны – по этому критерию не подходили «Патриотическая песнь» Михаила Глинки, «Молитва русского народа» и «Интернационал».

Россия планировала заменить гимн на песню «Катюша», но это предложение было отклонено судом. Он разъяснил, что формулировка запрета «любой другой гимн, связанный с Россией» распространяется на любую песню, которая ассоциируется со страной. По всей видимости, музыку Чайковского МОК таковой не посчитал.

В апреле российская сборная презентовала новую форму на Игры в Токио. Она, с разрешения МОК, выполнена в цветах национального флага. В спортивном сообществе отмечается, что спортивная одежда в таких цветах не выглядит нейтрально.

«Российские спортсмены будут соревноваться как и раньше, только под другим названием. Это прискорбно для дальнейшей антидопинговой работы», – цитирует норвежский телеканал NRK главу Антидопингового агентства страны Андерса Сульхейма. Комментатор канала назвал внешний вид формы «средним пальцем остальному миру» и демонстрацией, что санкции против России оказались «пародией».