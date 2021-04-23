Бжания: Абхазия ожидает из России вакцину от коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Абхазии контролируемая, в ближайшее время ожидается первая партия вакцины из Российской Федерации. Об этом сообщил президент самопровозглашённой республики Аслан Бжания в интервью ТАСС.

"Ситуация с коронавирусом в Абхазии контролируемая, прогнозируемая. Мы имеем определенные запасы медикаментов, но пришло время вакцинировать население. Мы обращались к руководству России, нам обещали помочь, и в ближайшее время ждем первую партию этих препаратов", - сказал президент.

При этом он отметил, что вопросы с транспортировкой российской вакцины уже решены.

По словам абхазского лидера, "будет справедливо, чтобы первыми вакцину получили врачи", а потом уже другие категории по рекомендации координационного штаба по защите населения от коронавируса. "Скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли. Я доверяю нашим специалистам, как они подскажут, так мы и сделаем", - сказал он.

В настоящее время, по словам Бжания, в больницах Абхазии от коронавируса проходят лечение около 100 человек. Он с сожалением констатировал, что с начала пандемии умерли более 200 человек, выздоровели более 13 тыс.