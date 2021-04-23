Миссия США в ОБСЕ: Кремль вытесняет Радио Свобода из России

На заседании постоянного комитета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был поднят вопрос об усилении российскими властями репрессивных мер в отношении медиакорпорации Радио Свободная Европа/ Радио Свобода (RFE/RL).

22 апреля в Вене обсуждалась тема свободы слова в России. На заседании выступила исполняющая обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер.

"Соединённые Штаты разделяют опасения Европейского Союза и других стран-участниц, которые высказывались о продолжающемся подавлении российскими властями свободы выражения", - подчеркнула Розенсток-Силлер. Она сказала, что готова поддержать дискуссию о преследовании в России отдельных журналистов.

В качестве одного из примеров представитель США привела обыски при участии сотрудников ФСБ 9 апреля в московской редакции "Важных историй" и квартире главного редактора этого издания, журналиста Романа Анина, который позднее был допрошен. Как заметила Розенсток-Силлер, обыскам предшествовала публикация материалов о предполагаемых коррупционных действиях ряда высокопоставленных российских чиновников.

По словам американского дипломата, за последние недели было еще несколько тревожных случаев в отношении независимых журналистов-расследователей. В частности, она привела сведения корреспондента Радио Свобода Антона Сергиенко, который рассказал МБХ-Медиа, что получил 11 апреля письмо с угрозами. В этом письме говорилось, что за Сергиенко постоянно следят, и те, кто участвуют в слежке, знают, где живёт и работает журналист. Авторы послания обвинили Сергиенко в предательстве родины как сотрудникам американской медиаорганизации.

Также Элизабет Розенсток-Силлер напомнила о рейде, который сотрудники правоохранительных органов провели в офисе независимого студенческого журнала DOXA 14 апреля.

"Эти случаи ясно демонстрируют ухудшающуюся атмосферу безнаказанности за преследование и запугивание независимых журналистов", - заявила представитель американской миссии при ОБСЕ.

Что касается Радио Свободная Европа/ Радио Свобода Розенсток-Силлер упомянула "чрезмерные штрафы", налагаемые в России на корпорацию по закону об "иностранных агентах". "Здесь, на постоянном совете, российская делегация неоднократно пыталась создать ложное представление о схожести драконовских мер против Радио Свобода в России и правовыми рамками работы в США телеканала RT и агентства "Спутник". Подобного эквивалента нет. Кремль препятствует теле- и радиовещанию RFE/RL в России и сейчас активно пытается вытеснить медиакорпорацию из страны. Правительство США, напротив, никоим образом не препятствует возможности для RT и "Спутника" вещать в Соединённых Штатых", - сказала Розенсток-Силлер.

Она напомнила, что на прошлой неделе RFE/RL подало иск против действий российского правительства в европейский суд по правам человека. В иске указано, что действия России нарушают право на свободу выражения для представителей прессы, защищённого 10-й статьёй Европейской конвенции о правах человека, и что если ЕСПЧ не пример меры сейчас, то RFE/RL будет нанесён непоправимый ущерб.

"Мы подчёркиваемы наш призыв к российскому руководству остановить репрессии в отношении независимых журналистов и СМИ, включая RFE/RL и его проекты", - добавила Розенсток-Силлер.

В январе-апреле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 390 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесёнными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.

Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям превышает 70 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из поданных к настоящему моменту апелляций.