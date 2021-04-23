Абхазия ожидает помощи Москвы в модернизации военно-воздушных сил

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в интервью ТАСС заявил, что военно-воздушные силы Абхазии нуждаются в обновлении. Абхазские власти рассчитывают на помощь России в этом вопросе, – сказал он.

«Военно-воздушные силы у Абхазии есть, но они нуждаются в обновлении. Нужны новые самолеты, на которых будут летать прекрасно обученные молодые абхазские пилоты, а их у нас более 20. Мы ждем поддержки [в этом вопросе] от Российской Федерации, и, скорее всего, эта поддержка будет реализована в ближайшее время», – отметил Бжания.

Он сообщил, что недавно в Абхазию приезжали представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, прошли переговоры с Минобороны Абхазии, «по ряду позиций есть подвижки».

Говоря в целом о военном сотрудничестве с Россией, Бжания отметил, что создана объединенная группировка войск, проводятся совместные учения разного уровня, отрабатываются необходимые навыки. В то же время, добавил он, есть проблемы, связанные с модернизацией вооруженных сил.

«Вне всякого сомнения, в случае какой-то агрессии по отношению к одной из сторон все обязательства будут выполнены», - подчеркнул абхазский лидер.

ТАСС напоминает, что Абхазия и РФ в 2011 году подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, в 2016 году – соглашение об объединенной группировке войск, в 2019 году – соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил.