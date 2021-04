Президент Армении призвал Джо Байдена признать геноцид армян

Президент Армении Армен Саркисян ожидает от своего американского коллеги Джо Байдена официального признания геноцида армян в Османской империи.

«Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов», – говорится в письме, которое Саркисян направил Байдену.

Признание геноцида армян означает признание преступления против человечности, отметил Саркисян. Он приветствовал принятие Палатой представителей Конгресса США в 2019 году резолюции о признании геноцида армян, за которым последовало соответствующее решение Сената США, – пишет Deutsche Welle.

Ранее ряд ведущих мировых СМИ, в том числе The Wall Street Journal, The New York Times, Reuters и The Guardian сообщили, что Джо Байден намерен 24 апреля официально признать геноцид армян.

The New York Times пишет, что глава Белого дома собирается заявить, что массовые убийства в Османской империи были актом геноцида. Издание отмечает, что этот шаг будет свидетельствовать о том, что приверженность Америки правам человека важнее, чем перспектива поставить под угрозу союзнические отношения с Турцией. Газета подчеркивает, что таким образом Байден станет первым американским президентом, который сделает такое заявление, напоминая также о письменном заявлении президента США Рональда Рейгана в 1981 году, в котором тот, говоря о Холокосте, кратко упомянул также геноцид армян.

В интервью CNN несколько анонимных источников сообщили, что американские официальные лица уже уведомили своих союзников, что президент признает геноцид армян.

Бывшие президенты США, говоря о резне 1,5 миллионов армян в Турции в 1915 году, всегда избегали термина «геноцид», ограничиваясь терминами «резня» или «Мец егерн».

«Этим символическим шагом Белый дом откажется от продолжавшейся на протяжении десятилетий практики осторожного подбирания формулировок, и это в тот период, когда между Анкарой и Вашингтоном уже есть глубокие разногласия по ряду вопросов», – пишет Reuters и, также ссылаясь на свои источники в американской администрации, подтверждает, что президент Байден, как и обещал во время предвыборной кампании, в своем послании 24 апреля официально признает геноцид армян.

«Насколько мне известно, он принял решение и в своем заявлении в субботу использует слово "геноцид"», - цитирует анонимного чиновника агентство Reuters.

Белый дом отказался комментировать эту информацию, в то же время не опровергнув ее. Пресс-секретарь президента Джен Псаки вчера поздно вечером в ответ на вопрос одного из журналистов лишь сообщила, что администрация скажет больше на эту тему в День памяти - 24 апреля.