WSJ: Байден может признать геноцид армян в Османской империи

Утром 21 апреля в разных городах России начались задержания и обыски у активистов и журналистов. В среду во многих городах россии запланированы акции протеста в поддержку Алексея Навального.

В Москве у станции метро "Автозаводская" задержали соратницу оппозиционера Любовь Соболь. Об этом сообщил в твиттере её адвокат Владимир Воронин. По его словам, полицейские устроили план "Перехват"и вытащили Соболь из такси. Вскоре адвокат уточнил, что Соболь отвезли к ОВД по Донскому району и держат в микроавтобусе.

У дома в Москве задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом рассказала её адвокат Вероника Полякова. По её словам, это произошло, когда Ярмыш вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов.

Соболь и Ярмыш проходят обвиняемыми по так называемому санитарному делу после январских акций в поддержку Алексея Навального. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

В Санкт-Петербурге полиция провела обыски как минимум у шести активистов. В частности, у координаторов движения "Весна" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина. По данным "Апологии протеста" обыски связаны с уголовным делом о перекрытии дорог во время январских акций в поддержку Алексея Навального. Процессуальный статус активистов пока неизвестен.

Обыск прошёл у редактора платформы "ЯГражданин" Александра Бабушкина. В это время он был на работе, дома находились родственники. У него изъяли ноутбук и потребовали явиться на допрос, сообщает "ОВД- Инфо".

У корреспондента "Фонтанки" Ксении Клочковой, одного из авторов телеграм-канала "Ротонда" полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова, который раньше жил в этой квартире.

Активист Штаба Навального в Петербурге Илья Гантварг сообщил о повторном обыске.

Обыск прошел у лидера петербургского отделения "Альянса учителей" Даниила Кена, после чего его отвезли в отделение полиции, передает "Апология протеста".

В Москве полиция пришла к журналисту издания SOTA Сергею Куоку. По его словам, полицейские предупредили его об ответственности за участие в предстоящем митинге.

В Кургане задержали сотрудницу местного штаба Навального Софью Лопатину. Полиция также задержала Дарью Левкину, девушку задержанного накануне координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца.

В Нижнем Новгороде задержан Роман Тимченко, поводом для этого стал пост во "ВКонтакте" об акциях 21 апреля, сообщает "ОВД-Инфо".

В Ростове-на-Дону полиция задеражала двух активистов штаба Навального — Вадима Кобзева и Екатерину Верещагину. Причины задержания неизвестны, говорится в сообщении штаба.

В Сыктывкаре задержана активистка Нина Ананина.

В Иркутске сегодня задолго до начала митинга на прогулке полиция задержала активиста Вячеслава Воробья, сообщил координатор регионального штаба Навального Захар Сарапулов. Ему планируют вменить организацию митинга из-за видео, опубликованного на странице штаба в соцсетях ещё до объявления всероссийской акции протеста - на записи Воробей призывает выходить на улицы в поддержку Навального.

Житель Красноярска Александра Письман перестал выходить за связь после задержания полицией вечером 20 апреля, сообщает "ОВД-Инфо". Активист успел написать на своей странице в фейсбуке: "Повезли в полицию. Что-то экстремистское. За информацию про завтра. Началось". 18 апреля он разместил у себя на странице анонс митинга в поддержку Алексея Навального.