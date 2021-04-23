Добыча марганца в Чиатура остановлена из-за забастовки шахтеров

Работа на всех шахтах по добыче марганцевой руды в городе Чиатура (регион Имерети) приостановлена из-за забастовки. Об этом сообщил председатель профсоюза химической и горно-металлургической отрасли Паата Самхарадзе.

Более 3,5 тысяч работников компании «Грузинский марганец» (Georgian Manganese), которая является оператором шахт в Чиатура, отказываются возвращаться к работе. Бастующие требуют увеличения зарплат на 50%, а также улучшения условий страхового полиса, – пишет «Новости-Грузия».

Сегодня утром шахтеры собрались у здания мэрии Чиатурского муниципалитета. Протестующие настроены решительно. Они отказываются рассматривать какие-либо компромиссные предложения.

«Мы обратились с письмом к компании, потребовав увеличения зарплат, не указав на сколько именно процентов, улучшения условий страхования здоровья, и оформление коллективного соглашения. Компания согласилась с частью этих требований, и с учетом разных обстоятельств, обещала работникам немного увеличить зарплаты, но они не соглашаются. Все работники требуют повышения зарплат в два раза», – сказал Самхарадзе.

В настоящее время шахтеры продолжают митинг воле одного из объектов, принадлежащих «Грузинскому марганцу». До конца сегодняшнего дня они встретятся с представителем компании Николозом Чиковани, которому расскажут о своих требованиях и дальнейших планах.

Параллельно акции шахтеров у районной мэрии также собралисб жители села Шукрути, которые заявляют, что из-за работ, проводимых «Грузинским марганцем», их дома серьезно пострадали. Теперь они хотят возмещения ущерба. В компании пока что никак не комментировали претензии граждан.