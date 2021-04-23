Батал Табагуа: «Это были фейк и провокация!»

На днях абхазское интернет-сообщество было взбудоражено сообщениями о том, что президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с грузинскими бизнесменами. Об этом со ссылкой на свои источники первым проинформировал российский Telegram-канал Wargonzo: «Помимо встреч с российскими чиновниками, руководитель Абхазии побывал на мероприятии с участием авторитетных грузинских бизнесменов. Источники проекта @wargonzo из окружения Бжания сообщили, что встреча прошла в теплой дружеской обстановке в одном из элитных московских ресторанов».

К этому добавилось и распространенное в YouTube короткое видео беседы известного российского военкора Семена Пегова, первые шаги в журналистской работе делавшего в Абхазии, с не менее известным в РФ писателем и политиком Захаром Прилепиным, продвигающим, в частности, идею присоединения Абхазии к России. Впрочем, озаглавлено это видео было администраторами так: «Семен Пегов о выдуманной самим инфе о встрече Аслана Бжания с грузинскими бизнесменами...».

Пегов там говорит:

«Да, нынешний президент Абхазии вроде бы ничего не может сказать публично против России, но… я даже скажу сейчас некоторый инсайд для наших зрителей… он находится в Москве в эти дни и был замечен на мероприятии, очень дружеском таком, тесном, с представителями грузинского бизнеса, хотя это очевидные враги для Абхазии. И вроде бы бизнесмены, да, какие-то бизнес-контакты – это вещь такая доброжелательная в каком-то смысле, но мы же понимаем, что чем теснее бизнес-связи, тем быстрее утрачивается что ли как бы суверенность, субъектность и так далее, и так далее. Как думаешь, вот такие моменты… НАТО во главе с Вашингтоном, вот такие противоречия, когда главы не очень больших государств, находящихся в поле влияния России, в ореоле России, тем не менее пытаются играть на две стороны…».

В абхазском сегменте соцсетей комментаторы по-разному отреагировали на сообщение Telegram-канала Wargonzo, основателем которого называют самого Пегова, и на его рассуждения в видеоролике. Некоторые с возмущением отвергли все это как фейк, причем как глупый фейк: неужели, мол, президент Абхазии, если предположить, что у него и впрямь было намерение тайно встретиться с грузинскими бизнесменами, не мог бы найти для этого менее «просматриваемую со всех сторон» площадку, чем ресторан? Тем более после скандалов с двумя его помощниками на почве контактов с грузинскими представителями… Что касается Пегова, то он, войдя в жесткую конфронтацию с абхазскими властями после задержания и ареста в Сухуме в начале марта своего друга Ахры Авидзба, открыл против них настоящую информационную войну. Но почему же он не говорит, задавались вопросом его критики, что это был за ресторан, как фамилии «авторитетных грузинских бизнесменов», принимавших участие во встрече...

Другие интернет-комментаторы, в основном активно позиционирующие себя как противники действующей власти в Абхазии, были склонны верить Пегову.

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня в пресс-службу президента Абхазии Аслана Бжания, но там сказали, что не хотят опускаться до реагирования на подобные основанные на вымысле «новости», и посоветовали связаться с депутатом абхазского парламента Баталом Табагуа, находящемся сейчас в Москве и принимавшем участие в том самом застолье, из-за которого возник сыр-бор.

Вот что сказал Табагуа по телефону, назвав информацию Пегова фейком и провокацией:

«Меня пригласил вместе с моими друзьями Гиви Георгиевич Ачба, мы его называем Бенчик, один из совладельцев московского ресторана «Черноморская Ривьера». Они отремонтировали ресторан. Абхазская кухня, абхазский ресторан, абхазские все владельцы. Он меня пригласил и сказал: «Возьми, пожалуйста, своих друзей, кого посчитаешь нужным; мы делаем стол там». И все! Я пригласил… есть у меня близкий человек, брат, можно сказать, который живет в Германии. Высокопоставленные чиновники из Калининградской области, наши друзья… Я думаю, это даже и некрасиво – перечислять вот так, кто сидел за столом, но коль уж пошел такой разговор… Был там и Нодар Агрба. Депутат Госдумы Отари Ионович Аршба тоже был, наш земляк. То есть меня пригласили, а я сказал Аслану Георгиевичу: «Если время будет… Это абхазский ресторан, который популяризирует абхазскую еду в России, главный абхазский ресторан в Москве». Это что, предосудительно, не пойму. Какие грузинские бизнесмены? Мразота он, мразь – этот Пегов!».

Еще до этого телефонного разговора некоторые мои собеседники в Сухуме высказывали предположение, что президент Абхазии во время своего визита в Москву воспользовался случаем, чтобы вручить орден, которым на прошлой неделе, 12 апреля, он наградил участвовавшего в описанной встрече Отари Аршба, «Ахьдз-Апша» II степени – «За большой вклад в укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией».

Вот что говорится об Аршба в Википедии:

«Отари Ионович Аршба, 1955 г.р. – российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV, V, VI и VII созывов с 2003 года, председатель комиссии ГД по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике Госдумы Член Высшего совета партии «Единая Абхазия».

В прошлом – предприниматель, ветеран спецслужб, полковник ФСБ в отставке, эксперт в сфере безопасности и урегулирования конфликтов, интеграции соотечественников в Российской Федерации.

Первый и единственный абхаз в составе Госдумы РФ.

В 1989-1991 годах Аршба стоял у истоков абхазской государственности новейшего времени, являясь советником-консультантом и организатором политической деятельности народного депутата СССР, будущего борца за независимость республики, первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В 1992-1993 годах Аршба был одним из основных финансовых спонсоров укрепления обороноспособности Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия