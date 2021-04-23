«Попрошайничаю, продаю… Не хочу так больше, не хочу туда ходить»

В Тбилиси задержан мужчина, которого обвиняют в том, что он принуждал заниматься уличной торговлей несовершеннолетних племянников своей жены. 46-летний мужчина, по информации органов, осуществлял физическое и психологическое насилие в отношении детей.

На видеокадрах, обнародованных МВД, видно, как дети подходят к машинам, останавливающимся на светофоре, и протягивают водителям пачки салфеток. Кто-то дает детям мелочь, кто-то проезжает мимо… Есть еще аудиозаписи. На них голоса мужчины и детей. Мужчина кричит, через слово использует нецензурную брань, угрожает детям. В ответ дети пытаются оправдаться, срываясь на плач, один из них говорит, что не смог продать больше пяти пачек салфеток и просит в следующий раз отвезти его в другое место.

«Валяюсь там, хожу за салфетками, попрошайничаю, продаю. Другие дети играют. Не хочу так больше, не хочу туда ходить», – произносит детский голос на записи.

В МВД заявляют, что все это началось 2 года назад. Мужчина заставлял двух детей – племянников его жены заниматься уличной торговлей. По информации органов, дядя установил детям минимальный лимит: если они приносили к концу дня менее 40 лари – применял физическое и психологическое насилие.

«Суммы, которые получали несовершеннолетние, продавая различные вещи и собирая подаяние, обвиняемый присваивал себе и использовал по своему усмотрению (…) В качестве меры пресечения для обвиняемого было избрано заключение», – заявила прокурор Анна Хаханашвили.

46-летний мужчина обвиняется по статье о трефикинге – а это:

«Купля или продажа человека либо совершение в отношении него других незаконных сделок, а также вербовка, перевозка, укрывательство, найм, транспортировка, выдача, предоставление убежища или принятие человека с целью эксплуатации путем угроз, насилия или иных форм принуждения, похищения, шантажа, мошенничества, обмана, использования беспомощного положения или злоупотребления властью, получения вознаграждения или выгоды для достижения согласия лица, которое может повлиять на другое лицо…».

Впрочем, адвокат обвиняемого Ушанги Мгеладзе убежден, что следствие следует вести по другой статье:

«Обстоятельства, возникшие между лицами, проживающими под одной крышей связаны с (заработком) на пропитание, в который они были ежедневно вовлечены. Этому сопутствовали определенные конфликтные отношения, которые привели стороны к этой правовой ситуации. Государственное обвинение выступает с обвинением в трефикинге, сторона защиты – с позицией, что это не трефикинг, а вовлечение несовершеннолетних в общественную деятельность, что является таким же преступлением, но разница в наказании очень существенна», – сказал адвокат журналистам.

Где сейчас находятся дети, каково их состояние, работал ли с семьей соцработник и было ли известно ему о том, что в ней происходило? На все эти вопросы в Агентстве социального обслуживания Минздрава «Эху Кавказа» обещали ответить, но на момент подготовки материала так и не ответили.

Анна Арганашвили, представляющая НПО Партнерство за права человека, говорит, что государственные структуры не ставят на учет детей, работающих и собирающих подаяние на улицах и, соответственно, не изучают их нужды:

«Именно потому, что с этими детьми не работают, происходят преступления, подобные тому, что мы увидели сегодня. Поэтому ответственность за это ложится не только на одного конкретного человека (обвиняемого), а на государство в целом, которое не защитило детей, не сделало так, чтобы они не дошли до этого».

Сколько именно детей вовлечены в подобные схемы – сказать сложно. Впрочем, ежедневно в разных точках города можно встретить детей, просящих подаяние, предлагающих помыть лобовое стекло машины, пока она стоит на светофоре или купить какую-то мелочь.

У большинства этих детей есть родители, которые, как минимум, в курсе происходящего, говорит Анна Арганашвили. Главный аргумент таких родителей – нищета, невозможность прокормить детей. В то же время риски, перед которыми оказываются дети на улицах – очень высоки:

«Я помню одно журналистское расследование, в котором рассказывалось о том, что детям приходилось оказывать услуги сексуального характера, для того чтобы защититься от физической агрессии. К сожалению, прокуратура и другие ведомства оставили это без внимания. Всем хорошо известно, что дети становятся жертвами тяжелейших преступлений, в том числе и трефикинга, но ничего не делают, более того у них даже нет рабочего плана (чтобы с этим бороться)», – говорит Анна Арганашвили.

Мужчине, которого обвиняют в том, что он принуждал заниматься уличной торговлей несовершеннолетних племянников своей жены, грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.